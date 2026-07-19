Esta será la última carrera que afronte Checo Pérez en Fórmula 1 antes de las vacaciones de verano

El piloto mexicano tendrá dos carreras en fila antes del parón veraniego. REUTERS/Jakub Porzycki

Sergio Checo Pérez tiene camino por recorrer en la Fórmula Uno después de volver a competir bajo los colores de la escudería Cadillac, quien lo decreto líder del equpo debutante para ofrecer su experiencia en la construcción del bólido, que cada fin de semana presenta mejoras para tratar de alcanzar sus primeras unidades de la temporada 2026.

De momento Checo sigue en cero puntos que van desde complejas clasificaciones que niegan superar la ‘Q1′ en nueve fechas oficiales. El punto central del mexicano es sumar en los Grandes Premios que se avecinan, ya que de lo contrario se irá de vacaciones estando en la parte baja de la tabla de pilotos y constructores.

PUBLICIDAD

Sergio Pérez afrontará su último reto en pista en el Gran Premio de Hungría, carrera programada para el domingo 26 de julio, es decir, dentro de siete días la Fórmula Uno se citará en Hungaroring para girar por últimas ocasiones antes de plantear el mes de descanso obligatorio durante los meses de julio y agosto.

El cierre del GP de Hungría marcará la mitad de la campaña 2026. Por el momento, Checo Pérez y compañía se localizan en Bélgica, nación que alberga la ronda diez de la Fórmula Uno desde el circuito de Spa-Francorchamps. El tapatío díficilmente logre puntos en su haber al tener que arrancar desde la decimonovena posición.

PUBLICIDAD

Aunque Pérez Mendoza afirma que Cadillac está cada vez más lejos de conseguir un punto en este campeonato, su progreso habla de otra manera y es común que una nueva escudería sufra estas consecuencias, pero cada vez detectan los errores a resolver para futuras competencias dentro de la Máxima Categoría.

Checo no pasó de la Q1 en Bélgica. REUTERS/Jakub Porzycki

Al instante, los problemas que padece el equipo de Cadillac es el despliegue de la bateria. Pérez Mendoza asegura que si solucionan ese problema, podrán competir contra otros autos.

PUBLICIDAD

“La clasificación terminó. No fue tan limpia como podría haber sido. Todo el tiempo hemos batallado con problemas en el despliegue de energía y desafortunadamente en la clasificación ocurrió exactamente lo mismo", dijo el corredor mexicano.

“Aun así, parece que estamos más cerca de los demás y eso es una señal prometedora. Así que espero que podamos solucionar ese problema para la carrera de mañana (domingo), porque creo que tendremos buenas posibilidades de pelear con otros autos. Veremos si logramos resolverlo”, agregó Sergio Checo Pérez.

PUBLICIDAD

¿Cuándo regresará la Fórmula 1 después del período vacacional?

Checo saldrá 19no en Spa-Francorchamps. REUTERS/Jakub Porzycki

De acuerdo al calendario oficial de la Fórmula Uno, la periodización actual tendrá una pausa de hasta un mes. La carrera en Hungaroring que tiene fecha del 23 de julio, será la última de esta media campaña. El retorno de los pilotos será durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto para la celebración del Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos.

¿Qué es el receso de verano en la F1?

El corredor mexicano quedó corto de la Q2. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El receso de verano en la Fórmula Uno es un periodo obligatorio de descanso que ocurre cada temporada en el deporte motor, generalmente entre finales de julio y agosto. Durante este período, los equipos deben frenar sus operaciones relacionadas con el desarrollo, la producción y el trabajo en sus monoplazas de carrera.

PUBLICIDAD

El objetivo para el timpo de descanso es dar un recesp a todo el personal y permitir que los pilotos, ingenieros y mecánicos de todas las escuderías gocen de unas semanas de libertad, ayudando a reducir el desgaste físico y mental que implica la intensidad de cada periodización de la categoría madre del automovilismo.

Tras el regreso de todos los integrantes del Máximo Circuito, habrá once Grandes Premios que definirán el campeonato de la Fórmula Uno, destacando el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

PUBLICIDAD

Grandes Premios a celebrar tras las vacaciones de verano

Gran Premio de Países Bajos Gran Premio de Italia Gran Premio de España Gran Premio de Azerbaiyán Gran Premio de Singapúr Gran Premio de los Estados Unidos Gran Premio de México Gran Premio de Brasil Gran Premio de Las Vegas Gran Premio de Qatar Gran Premio de Abu Dabi

Resultados de Checo Pérez durante el 2026

El mexicano estará en la penúltima fila de la parrilla. REUTERS/Christian Hartmann

De cara al Gran Premio de Bélgica, el corredor mexicano Sergio Checo Pérez ha completado ocho carreras y sólo una se retiró antes de lo previsto. Así le ha ido al jalisciense desde su regreso a la Fórmula Uno con la escudería Cadillac:

Gran Premio de Australia: 16º posición. Gran Premio de China: 15º lugar. Gran Premio de Japón: 17º peldaño. Gran Premio de Miami: 16º casilla. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia. Gran Premio de Mónaco: 15º ubicación (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º nivel. Gran Premio de Austria: 21º escalón. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º sitio.