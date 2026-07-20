México

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 20 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

El valorde la gasolina y el diésel dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Dichos factores provocan que el costo de la gasolina y el diésel se modifiquen todos los díastomando en ocasiones por sorpresa a los usuarios.

PUBLICIDAD

Por ello, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de las gasolinas en la Ciudad de México y todo el territorio mexicano.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.805 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.988 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.722 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Ciudad de Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de julio?

“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

Aylín Mujica publicó un carrusel de fotos en donde se le ve junto a su hijo Mauro Menéndez

“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

Un memorando judicial reveló que tuvo 16 hijos con cinco mujeres distintas, varios de ellos con procesos penales y al menos uno activo en la guerra por el control del Cártel de Sinaloa

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”

El exentrenador publicó un mensaje para aclarar sus palabras tras el video en el que llamó “vendidos” a los aficionados mexicanos

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

El cantante habló de su doble pasión futbolera: la selección mexicana y el América, club al que llegó por el famoso filme de Roberto Gómez Bolaños

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América
MÁS NOTICIAS

NARCO

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

El clan Zambada: la dinastía detrás de “El Mayo”, el fundador del Cártel de Sinaloa que está por ser sentenciado en EEUU

“El Mayo” Zambada, la columna vertebral del Cártel de Sinaloa: los hechos que marcaron cinco décadas de narcotráfico

Sentencia de “El Mayo” Zambada: lista de los narcos mexicanos condenados a cadena perpetua en EEUU

La última aparición pública de “El Mayo” Zambada: qué pasará hoy en su audiencia de sentencia en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: certificado de defunción de Dafne Quintos revela “homicidio” y “asfixia por sumersión”

ENTRETENIMIENTO

FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

FICUNAM 16 anuncia a Julie Delpy como invitada de honor: detalles del festival y actividades en CDMX

“Te extraño como si fuera una eternidad”: el desgarrador mensaje de Aylín Mujica a tres días de la muerte de su hijo Mauro

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

Pepe Aguilar reveló que Antonio Aguilar enfermó del corazón por la final del mundial de futbol 1978

Qué es La Casa de los Famosos México: el reality, sus reglas y cómo funciona

DEPORTES

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”

Ricardo La Volpe aclara sus dichos contra México: “En ningún momento fue mi intención faltar al respeto”

Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, felicitó a España por el Mundial 2026

Festejos de españoles por el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia CDMX desata polémica

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes