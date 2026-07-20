Pepe Aguilar confesó que se hizo americanista por “Chespirito” y relató su intentó por cambiarle el himno al América

El cantante atribuyó su afición americanista a la película El Chanfle, que vio de niño en el cine. (FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM / Archivo)

El cantante Pepe Aguilar reveló en julio de 2026, durante una entrevista en el programa de radio conducido por Jessie Cervantes, que su afición por el Club América nació en el cine gracias a la película El Chanfle, protagonizada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. La confesión llegó días después de que el cantante fuera captado llorando de emoción en el Estadio Ciudad de México durante la victoria de la selección mexicana ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, momento que generó críticas en redes sociales.

Aguilar narró con precisión el momento exacto en que cayó rendido ante las Águilas del América. “En la película El Chanfle, que la vi en el cine Imán Pirámide, que ahora es la sala Olin Yo Liztli, aquí en el Periférico. Ahí vi El Chanfle y ahí me hice americanista”, dijo el intérprete de Zacatecas.

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La película de 1979, protagonizada por Chespirito en el papel del utilero del América, Ramón “El Chanfle” Valderrama, fue el detonante de una afición que el cantante carga desde la infancia.

“Sinceramente, yo soy, repito, súper fan de la Selección Nacional, también del América, con todo respeto, ¿verdad?“, declaró.

El amor de Chespirito por el América paso a la pantalla grande con la película El Chanfle.

La propuesta fallida para cambiar el himno del Club América

Una de las revelaciones más llamativas de la entrevista llegó cuando Pepe Aguilar contó que, junto a su colaborador Fato, intentó convencer a la directiva del club de reemplazar su marcha oficial por una canción de su autoría. “Una vez Fato y yo queríamos cambiarle el himno al América. Y la rolita iba: América, América, América, los niños creen en ti...”, relató el cantante.

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La respuesta del dueño del club fue contundente y humorística. “Cuando se la enseñamos al dueño del América, nos dijo: ‘No, miren, ustedes síganse con sus cancioncitas’”, recordó Aguilar entre risas, imitando la voz del directivo que los despachó de vuelta a su carrera musical.

Pepe Aguilar asistió a los partidos de la Selección Nacional en el Mundial 2026

El cantante asistió a tres partidos de la selección mexicana durante el Mundial 2026: dos en la fase de grupos y el debut en la ronda de eliminación directa ante Ecuador, partido al que llegó acompañado por su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal. Un video donde aparece llorando de emoción en el Estadio Ciudad de México tras esa victoria circuló en redes sociales y provocó críticas de internautas que le recordaron que nació en San Antonio, Texas.

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En la misma entrevista de radio reveló que habría compuesto un himno alternativo para el club, pero el dueño le respondió con una frase que el propio Aguilar repitió entre carcajadas. FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM

Aguilar respondió al señalamiento con franqueza: “Hay muchos güeyes que ahorita han de estar diciendo: ‘Nah, pues ese ni mexicano es. Nació en San Antonio’. Sí, yo no escogí dónde nacer. Mis papás andaban de gira haciendo mexicanidad en todos lados. Pero me crie en Zacatecas. Desde que tengo uso de razón, mi cultura es mexicana cien por ciento. Traigo el méndigo nopal aquí puesto en la cara”.

El cantante también evocó uno de los episodios más dolorosos de su historia como aficionado: la eliminación de México ante Bulgaria en cuartos de final del Mundial de Estados Unidos 1994, cuando el Tri cayó en penales en Nueva York. “Me fui solo hasta arriba del estadio a ver a la selección, porque nadie quiso ir conmigo”, contó.

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Esa derrota lo llevó a prometerse que no volvería a ilusionarse. “Dije: ‘Jamás en la vida vuelvo a caer, a ilusionarme con la selección’. Porque sufre uno mucho, la neta”, admitió Aguilar, quien en ese mismo aliento reconoció que el torneo de 2026 lo hizo romper todos sus juramentos. “¿Y cómo no ilusionarse con esta selección? Nos ganaron a todo México, nos unieron a todo México. Fue una cosa bien fregona”.