Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Invitan a pintar el Zócalo de verde el día de la final del Mundial 2026. (Crédito Jefatura Gobierno CDMX)

La Selección de México se despidió del Mundial 2026 el domingo 5 de julio en la ronda de 8vos de Final. La ilusión disminuyó en el pueblo mexicano, pero el furor por la Copa del Mundo continúa hasta el 19 de julio con la gran final entre España y Argentina.

Aunque el Tri se despidió de la competencia la celebración se mantuvo firme y para decir adiós al torneo que México alojó en 13 partidos oficiales, los organizadores invitan a los fanáticos acudir al Fan Festival del Zócalo capitalino con el jersey de la Selección Nacional este domingo.

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“México no juega la final, pero el futbol se despide en su casa. Este domingo, ponte la verde y ven al FIFA Fan Festival a despedir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pintemos juntos el Zócalo de verde”, se lee en la convocatoria difundida en las redes sociales.

Eventos para despedir el Mundial 2026 en la CDMX

Público mexicano animando a la Selección durante el Mundial 2026. (Instagram / @mexicocity26_)

Aparte del partido para conocer al campeón del mundo, tanto en el FIFA Fan Festival como en otros puntos de la Ciudad de México cerrarán con broche de oro el privilegio de ser anfitriones por tercera ocasión en una justa veraniega después de 1970 y 1986.

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La CDMX tirará la casa por la ventana con magníficos conciertos de artistas y grupos musicales. En el FIFA Fan Festival que se ubica en el corazón del Zócalo capitalino los asistentes disfrutarán de la música de grupo Cumbia Pedregal, que se presentará a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Antes de comenzar el encuentro, se presentará el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, brindando un espectáculo de danza a las y los mejores que serán parte de las actividades culturales del festival.

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Además del Fan Fest, el Gobierno de la Ciudad de México anunció las demás sedes que vivirán por última vez la fiebre futbolera de esta Copa del Mundo 2026:

La afición asistirá con la playera verde al Fan Fest el día de la final. (Jefatura Gobierno CDMX)

Parque la Bombilla , de la alcaldía Álvaro Obregón .

Parque Tezozómoc , de la alcaldía Azcapotzalco .

Campos Revolución , de la alcaldía Gustavo A. Madero .

Utopía Meyehualco , de la alcaldía Iztapalapa .

Unidad Independencia , de la alcaldía La Magdalena Contreras .

Deportivo Vivanco , de la alcaldía Tlalpan .

Deportivo Xochimilco, de la alcaldía Xochimilco.

En los puntos anteriormente citados, la gran final del mundo se proyectará en las pantallas instaladas a lo largo del torneo y en los siguientes centros de reunión la fiesta continuará con los conciertos que se mencionarán a continuación:

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Deportivo Xochimilco : Presentación de Mon de León a las 11:45 a.m.

Unidad Independencia : Concierto de Renee a las 15:00 p.m.

Utopía Meyehualco : Show de La Coreañera a las 15:30 p.m.

Deportivo Vivanco : Espectáculo de Alejandra Robles a las 15:30 p.m.

Campos Revolución : Actuación del Grupo Mono Blanco a las 15:30 p.m.

Parque Tezozómoc: Concierto de Los Askis a las 16:30 p.m.

México en el Mundial 2026

México acabo participación en la fase de 8vos de Final. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol vivió uno de sus mejores Copas del Mundo por sus resultados en cancha como por la conexión que aumentó partido tras partido incluso hasta el día que el equipo Tricolor dijo adiós al sueño de llegar lejos en este magno evento.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, consiguió cuatro victorias de manera consecutiva y en ninguno recibió un gol en contra: México venció a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0), Chequia (3-0) y Ecuador (2-0), logrando su mejor racha en Mundiales de futbol.

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Lastimosamente en la fase que choca desde 1994 otra vez el cuadro nacional perdió, pero con la cabeza arriba y el orgullo de recuperar la confianza y apoyo del público, es que finalizó su participación como uno de los anfitriones de la vigésimo tercera Copa del Mundo.