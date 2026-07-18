Brenda Quevedo logra visitar a su padre en el hospital tras obtención de permiso humanitario

Por un permiso humanitario, Brenda Quevedo, pudo visitar a su padre. Foto: Captura de Pantalla

Brenda Quevedo Cruz, sin sentencia desde hace 20 años y actualmente en prisión domiciliaria por el llamado “caso Wallace”, logró visitar a su padre, quien está internado en un hospital de Toluca, tras la obtención de un permiso humanitario.

La tarde de este viernes, Quevedo Cruz pudo salir de su departamento en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional hasta el hospital del ISSSTE en Toluca, donde se encuentra en terapia intensiva su padre Roberto Quevedo.

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Previamente, el juez de primer distrito Carlos Rico Mondragón negó en dos ocasiones un permiso humanitario para que la procesada acudiera a un hospital pese a una emergencia médica.

Cabe señalar que Brenda Quevedo presentó secuelas atribuidas a las torturas que habría sufrido durante su estancia en penales del Estado de México, Islas Marías, Nayarit y Morelos.

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Pese a retrasos, pudo ver a su padre

El traslado de Brenda Quevedo se retrasó este viernes por un error de fecha de su permiso humanitario que autorizaba su salida. El documento se emitió por la mañana, pero en el juzgado anotaron que sería para el 18 de julio, lo que obligó a frenar el operativo.

La defensa tramitó el permiso tras el deterioro de salud de Roberto Quevedo, quien hace unos días sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado a un ISSSTE de Toluca, Estado de México, donde vive. A las pocas horas, su condición empeoró y los médicos se vieron en la necesidad de entubarlo.

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Los colectivos denunciaron que Brenda Quevedo lleva 20 años esperando una sentencia. | IMDHD

Con el convoy ya preparado, la Guardia Nacional esperó más de cinco horas a que el juzgado liberara el escrito con la corrección. Pasadas las seis de la tarde, el despliegue arrancó con tres patrullas de la corporación.

Brenda ostenta un récord que nadie quisiera vivir

Un dato a destacar es que Brenda Quevedo, de 45 años de edad, es la mujer que mayor tiempo lleva presa sin sentencia en México, a pesar de que la etapa indagatoria concluyó en 2014.

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Cabe recordar que Quevedo Cruz es parte del expediente mediante el cual Isabel Miranda de Wallace acusó a seis personas del presunto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Wallace.

Exhiben irregularidades del “caso Wallace”

Diversas investigaciones periodísticas, así como informes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denunciaron presuntas falsificaciones en el expediente del caso judicial y documentaron un dossier de torturas contra Brenda, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo.

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Las víctimas habrían sido mencionadas desde 2006 por Wallace, quien ya falleció.

Con el pasar de los años, el caso se ha ido derrumbando. Sin embargo, 20 años después todos, menos Juana Hilda, continúan presos. Además, ha quedado constancia de que en cada uno de sus expedientes existen declaraciones auto inculpatorias recopiladas bajo tortura.

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Isabel Miranda de Wallace denunció la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace, en julio de 2005. Foto: Cuartoscuro

Respecto a Juan Hilda González –cuya confesión ministerial fue obtenida ilegalmente tras sesiones de tortura y amenazas, al igual que los demás detenidos–, en 2024, fue liberada después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó su sentencia de 43 años al comprobarse que la declaración que sostenía la acusación fue obtenida bajo tortura.

Pese a que la resolución del Máximo Tribunal del país tuvo que haber repercutido en todas las demás carpetas del expediente, las autoridades no han mostrado mayores avances en la revisión de dichos casos.

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Sheinbaum se compromete a revisar la situación de Quevedo

Durante su conferencia mañanera del 16 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar la situación legal de Brenda Quevedo, mediante tres acciones:

-. Que Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, revise el caso, “junto con la Secretaría de Gobernación” y la Subsecretaría de Derechos Humanos", para verificar si existe o no una violación a derechos humanos y que en su caso, puedan atenderlo.

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Sheinbaum dijo tres compromisos para revisar el caso de Brenda Quevedo. | Presidencia

-. Hablar con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar que se reúna con las abogadas de Brenda Quevedo.

-. Hacer un llamado al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que pueda revisar la situación sobre el juez que limitó la atención médica a la mujer.

A 20 años del caso Wallace, Brenda Quevedo pudo esquivar la prisión domiciliaria, gracias a un permiso humanitario, y visitó a su padre, quien está internado en Toluca.