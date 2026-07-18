México ya presentó cartas por vía diplomática tras la muerte de 18 connacionales, responde Lazzeri a EEUU. (X/@robertolazzeri)

A través de la Embajada de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri dio respuesta este 17 de julio a la devolución de cartas por parte del gobierno de Donald Trump, aseguró que las preocupaciones del gobierno mexicano por la muerte de 18 connacionales bajo custodia migratoria ya quedaron formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El comunicado de la embajada llegó horas después de que el Departamento de Estado le devolviera a Lazzeri una carta de cese y desistimiento que México había dirigido a la empresa privada que opera el centro de detención de Adelanto, California, donde fallecieron los connacionales. El funcionario estadounidense Michael Kozak le recomendó al embajador mexicano usar los canales diplomáticos habituales para plantear sus preocupaciones.

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México precisa el alcance de la carta devuelta

En la reunión sostenida en el Departamento de Estado en Washington, D.C., Lazzeri aclaró que la carta de cese y desistimiento no estaba dirigida al gobierno de Estados Unidos, sino a la empresa privada que administra el centro de Adelanto. El documento exhortaba a ese operador privado a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar los derechos humanos de las personas bajo su resguardo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la cancillería acudirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales para exigir indagatorias y garantías, tras una serie de fallecimientos en operativos migratorios

El embajador subrayó que la carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado del que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes e instituciones estadounidenses.

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Planteamientos ya se realizaron por la vía diplomática

México tomó nota de la devolución y señaló que las preocupaciones que motivaron la carta ya quedaron formalmente asentadas en los canales correctos. Durante la semana, el embajador sostuvo reuniones con el DHS y el ICE, además del encuentro de este viernes en el Departamento de Estado.

En el encuentro previo con el director interino del ICE, David Venturella, y el subdirector Charles Wall, Lazzeri planteó tres exigencias puntuales:

Esclarecer cada uno de los casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia.

Garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias.

Explorar mecanismos de coordinación para prevenir que se repitan los hechos.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo conmocionó a la comunidad migrante. (REUTERS/Tim Evans)

México dará seguimiento a tema migratorio

El gobierno mexicano reafirmó que continuará dando seguimiento puntual a cada caso. El comunicado estableció cuatro principios que guiarán la coordinación con las autoridades estadounidenses: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

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La muerte de 18 migrantes mexicanos es el trasfondo de toda la tensión diplomática de la semana. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de procesos penales en Estados Unidos por esos fallecimientos y advirtió que el gobierno actuará en defensa de los connacionales sin buscar injerencia en las políticas migratorias de Trump.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha impartido instrucciones verbales a todas las oficinas regionales del país para que sigan los controles a vehículos”, destacó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, pese a los diversos señalamientos que han surgido tras las múltiples muertes de migrantes en el país.

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De igual forma, el presidente Donald Trump rechazó la posibilidad de suspender temporalmente las redadas que realiza el ICE, aún con las implicaciones internacionales que podría tener esta decisión.