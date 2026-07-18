¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

El creador de contenido fue confirmado para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

La producción de La Casa de los Famosos México 4 continúa sorprendiendo con nuevos anuncios rumbo al esperado estreno de la temporada 2026.

Este 17 de julio, los seguidores del reality conocieron la identidad del décimo primer habitante confirmado: se trata de Ese Pérez, creador de contenido originario de la Ciudad de México, conocido por su humor irreverente y su popularidad en redes sociales.

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El anuncio generó revuelo entre los fans, quienes siguieron atentamente las pistas lanzadas por la producción antes de revelar su nombre.

Así lo revelaron: las pistas en el video del anuncio

En la noche del 16 de julio, las redes oficiales del reality soltaron una serie de pistas visuales para que la audiencia intentara adivinar al próximo inquilino de la casa.

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El joven fue confirmado para LCDLFM 2026 (Instagram)

Entre los elementos destacados aparecieron una moto naranja, una gorra brillosa plateada y una mochila negra. Los seguidores más atentos asociaron rápidamente estos objetos con el estilo y los videos de Ese Pérez, quien suele mostrar su gusto por las motos y los accesorios llamativos en sus publicaciones.

La dinámica de pistas ya se ha convertido en una tradición del programa, generando conversación y especulación en redes sociales.

Esta vez, la producción mantuvo el misterio hasta el último momento, pero las referencias terminaron por delatar al influencer, quien fue tendencia durante la mañana del anuncio.

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¿Quién es Ese Pérez?

Ese Pérez, cuyo nombre real es Jesús Ángel Pérez Bravo, es un creador de contenido nacido en la Ciudad de México y criado en el barrio de Azcapotzalco.

El joven fue confirmado para LCDLFM 2026 (Instagram)

En YouTube e Instagram, donde reúne más de 1.5 millones de seguidores y 2 mil 553 cuentas seguidas, es conocido por su humor urbano, sus anécdotas de barrio y por viralizar frases como “¡Oxxo estás ahí!”.

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En sus videos suele interactuar con su audiencia a través de dinámicas, retos y preguntas.

En uno de sus videos más vistos, Pérez explica el origen de su apodo y de la famosa frase: “Yo soy el Pérez, el que grita: ‘¡Oxxo!’. … Oxxo estás ahí surgió porque yo trabajaba en un bar… se acabaron los hielos y me mandaron por ellos; de ahí salió el video que se hizo viral”.

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Con un estilo desparpajado, narra historias de su infancia, anécdotas de la escuela y experiencias en trabajos previos, conectando con seguidores de distintas generaciones.

A pesar de sus logros en redes, Pérez mantiene una actitud sencilla:

“La neta del planeta, ser famoso, yo creo que yo todavía no me lo pongo ese nombre. … Famoso para mí es un Bad Bunny… Yo soy uno igual que ustedes, que me están viendo, nada más que más cagado”, dice en tono de broma.

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El joven fue confirmado para LCDLFM 2026 (Instagram)

También comparte reflexiones sobre su proceso creativo y las dificultades que ha enfrentado: “No es un personaje. Yo siempre soy así de tonto, de extrovertido, de… digo puras tonterías, etcétera. … Sí me gusta mucho ser lo que soy hoy en día, no lo cambiaría por nada”.

Conocido por su autenticidad, Ese Pérez ha conquistado a una comunidad que valora su cercanía y sentido del humor. Además de sus “perrhijos”, Negrita y Cuot, el influencer ha contado que su familia lo apoya en su carrera y que su mayor inspiración es “no caer en el conformismo”.

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Lista completa de los confirmados al momento

Con el anuncio de Ese Pérez, la lista oficial de habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 4 hasta este 17 de julio queda conformada por:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Massad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Aún faltan por revelarse los últimos nombres que completarán el elenco de la cuarta temporada. La expectativa crece entre los seguidores, que esperan más sorpresas y confrontaciones en la casa más vigilada del país.

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