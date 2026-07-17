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“No cumplas con la norma”, ordena Sheinbaum a titular de áreas protegidas

En un video se observa a la presidenta llamar la atención al titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, por un conflicto en Tulum

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Durante un recorrido por el Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención a Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Este jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum, llamó la atención al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, durante un recorrido por el Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo.

La presidenta le solicitó a Álvarez Icaza que privilegie el “sentido común” y lasnecesidades de la poblaciónpor encima de la aplicación estricta de la norma.

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En un momento del recorrido, Sheinbaum Pardo le llamó la atención al funcionario federal, quien solo se quedó observando y escuchando con atención a la presidenta.

“Mira, hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal”, le dijo Claudia Sheinbaum.

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Y remató: “no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”.

Exige presidenta poner fin a conflicto con prestadores de servicios

Mientras que en otro momento de la grabación se puede escuchar a la primera mandataria ordenarle a Álvarez Icaza que resuelva un conflicto con prestadores de servicios turísticos afectados por las restricciones dentro del área natural protegida y le instruyó resolver el caso antes de que concluya el mes de julio, en lugar del plazo de dos meses que se acordó inicialmente.

De acuerdo con reportes locales, Claudia Sheinbaum hizo esas polémicas declaraciones mientras escuchaba desacuerdos por las restricciones en el área natural protegida.

Claudia Sheinbaum le llamó la atención al Pedro Álvarez Icaza, titular de áreas naturales protegidas, por un conflicto en Tulum. Crédito: X/ @Claudiashein
La presidenta Claudia Sheinbaum le llamó la atención al Pedro Álvarez Icaza, titular de áreas naturales protegidas, por un conflicto en Tulum. Crédito: X/ @Claudiashein

Este jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum, llamó la atención al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza, durante un recorrido por el Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo.

La presidenta le solicitó a Álvarez Icaza que privilegie el “sentido común” y lasnecesidades de la poblaciónpor encima de la aplicación estricta de la norma.

En un momento del recorrido, Sheinbaum Pardo le llamó la atención al funcionario federal, quien solo se quedó observando y escuchando con atención a la presidenta.

“Mira, hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal”, le dijo Claudia Sheinbaum.

Y remató: “no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”.

¿Quién es Pedro Álvarez Icaza?

Pedro Álvarez Icaza Longoria ocupa desde octubre de 2024 el cargo de titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Es un ambientalista, sociólogo y funcionario mexicano, con una trayectoria enfocada en proyectos de conservación, biodiversidad y gobernanza ambiental.

Ha desarrollado su trabajo en México y en América Latina.

Actualmente, Álvarez Icaza Longoria tiene 67 años, pues nació en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1958.

El titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, debe obedecer a la presidenta y aplicar la norma "con sentido común". Crédito: Gobierno de México.
Pedro Álvarez Icaza debe obedecer a la presidenta y aplicar la norma "con sentido común". Crédito: Gobierno de México.

Tras llamada de atención, Sheinbaum presenta Plan Tulum Renace

Durante su conferencia de prensa de este viernes desde Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Tulum Renace, estrategia del gobierno federal para rescatar el turismo, ordenar el crecimiento urbano y garantizar la accesibilidad pública en Tulum, Quintana Roo.

Sheinbaum adelantó que dicho plan sería publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismo que contempla la entrada gratuita al Parque del Jaguar, así como nuevas tarifas para el acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida, con un costo para visitantes nacionales de 80 pesos y para extranjeros de 265 pesos.

“Entonces, si un visitante quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos, solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Si quiere entrar al Área Natural Protegida o a la zona ya arqueológica con el Área Natural Protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018, 19, que son, en total, 80 pesos. El turista internacional por hacer todo el recorrido pagará 265 pesos, que es también una reducción muy muy significativa”, informó la mandataria.

Ingenieros militares renovarán Parque del Jaguar

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que ingenieros militares modificarán la entrada tradicional al Parque del Jaguar con un arco para visualizar el acceso directo.

El Parque del Jaguar será más accesible tanto para visitantes mexicanos como para extranjeros. Crédito: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro
El Parque del Jaguar será renovado y más accesible tanto para visitantes mexicanos como para extranjeros. Crédito: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro

Asimismo, detalló que en el acceso sur se desarrollará un estacionamiento ecológico y se impulsarán actividades para vincular al Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el museo y la zona norte del parque.

La mandataria afirmó que el plan ya fue planteado a hoteleros, representantes de la comunidad y organizaciones, quienes lo aprueban.

Solo le faltó decir “no me vengan con que la ley es la ley”, pues Claudia Sheinbaum le ordenó al titular de áreas naturales protegidas Pedro Álvarez Icaza “no cumplir con la norma” en el Parque del Jaguar en Tulum.

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