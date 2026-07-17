México

En plena tensión por el T-MEC, Roberto Velasco viaja a Canadá para apuntalar la relación bilateral 

La SRE busca mantener la coordinación con Ottawa mientras avanzan las conversaciones sobre el futuro del acuerdo comercial

Guardar
Google icon
Roberto Velasco viaja a Canadá para fortalecer la alianza bilateral mientras México enfrenta nuevos retos rumbo a la revisión del T-MEC. (Foto: x/@r_velascoa)
Roberto Velasco viaja a Canadá para fortalecer la alianza bilateral mientras México enfrenta nuevos retos rumbo a la revisión del T-MEC. (Foto: x/@r_velascoa)

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, iniciará este viernes una visita de trabajo a Ottawa, Canadá, donde sostendrá reuniones con la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, y otros integrantes del gabinete canadiense para fortalecer la relación bilateral en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un mensaje en redes sociales, el canciller mexicano informó que el objetivo del encuentro será dar continuidad al diálogo permanente entre ambos países y revisar los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, una hoja de ruta acordada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante su reunión de septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

La visita representa el primer viaje oficial de Velasco a territorio canadiense desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en abril de este año.

Comunicado de Roberto Velasco. (SRE)
Comunicado de Roberto Velasco. (SRE)

Plan de Acción México-Canadá busca ampliar la cooperación bilateral

La agenda contempla temas estratégicos como comercio, inversión, movilidad laboral, seguridad regional y coordinación en política exterior, áreas consideradas prioritarias para ambos gobiernos.

PUBLICIDAD

La ministra Anita Anand confirmó el encuentro y destacó que México y Canadá continúan fortaleciendo una asociación basada en beneficios mutuos para América del Norte. También subrayó que la relación bilateral mantiene un importante dinamismo económico, respaldado por más de 80 años de relaciones diplomáticas.

Durante 2025, el intercambio comercial de mercancías entre ambos países superó los 62 mil millones de dólares, consolidando a México como el tercer socio comercial de Canadá, solo detrás de Estados Unidos y China.

El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 contempla fortalecer la cooperación en comercio, inversión, movilidad laboral, seguridad y política exterior. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)
El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 contempla fortalecer la cooperación en comercio, inversión, movilidad laboral, seguridad y política exterior. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

A su vez, Canadá continúa siendo una de las principales fuentes de turistas internacionales que llegan a territorio mexicano.

Relación económica entre México y Canadá mantiene impulso

La reunión en Ottawa también dará seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la misión comercial mexicana realizada en mayo pasado, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en ciudades como Toronto, Montreal y Quebec.

Ese encuentro reunió a más de 240 empresas mexicanas interesadas en ampliar oportunidades de inversión y fortalecer las cadenas de suministro entre ambos países, en un momento en que Norteamérica busca incrementar su competitividad frente a los mercados asiáticos.

El intercambio comercial entre México y Canadá mantiene una tendencia positiva y consolida a ambos países como socios estratégicos en América del Norte. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo
El intercambio comercial entre México y Canadá mantiene una tendencia positiva y consolida a ambos países como socios estratégicos en América del Norte. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Contexto de la relación México-Canadá

  • Ambos países mantienen más de 80 años de relaciones diplomáticas.
  • El comercio bilateral superó los 62 mil millones de dólares durante 2025.
  • México es el tercer socio comercial de Canadá en mercancías.
  • Canadá es la segunda fuente de visitantes internacionales para México.
  • El Plan de Acción 2025-2028 contempla cooperación en comercio, inversión, seguridad, movilidad laboral y política exterior.

La visita ocurre mientras el T-MEC enfrenta una etapa de incertidumbre

El viaje del canciller coincide con un momento especialmente delicado para el T-MEC. Aunque el tratado continúa vigente, Estados Unidos decidió no extender automáticamente su vigencia por 16 años, por lo que ahora permanecerá en operación hasta 2036 sujeto a revisiones anuales.

El encuentro entre México y Canadá ocurre en un momento clave para el futuro del T-MEC, marcado por revisiones y nuevos retos comerciales. REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo
El encuentro entre México y Canadá ocurre en un momento clave para el futuro del T-MEC, marcado por revisiones y nuevos retos comerciales. REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

En paralelo, Washington y Ciudad de México mantienen negociaciones formales sobre el futuro del acuerdo comercial.

Incluso, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró recientemente que las conversaciones con México avanzan de manera positiva, aunque insistió en que su país busca reducir el déficit comercial y endurecer las reglas de origen en sectores como el automotriz, la electrónica y los productos farmacéuticos.

En contraste, Greer reconoció que las conversaciones con Canadá no han logrado avances significativos ni concesiones concretas por parte del gobierno canadiense.

Jamieson Greer aseguró que las conversaciones con México avanzan de manera positiva, aunque Estados Unidos mantiene sus demandas comerciales. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
Jamieson Greer aseguró que las conversaciones con México avanzan de manera positiva, aunque Estados Unidos mantiene sus demandas comerciales. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

México apuesta por fortalecer la cooperación regional

En este escenario, la visita de Roberto Velasco busca reafirmar la coordinación política y económica entre México y Canadá, dos socios estratégicos que comparten intereses dentro del T-MEC y que enfrentan el desafío de preservar la integración económica de Norteamérica.

El encuentro en Ottawa permitirá evaluar el avance de los compromisos bilaterales y mantener abierta una vía de diálogo entre ambos gobiernos, mientras continúan las negociaciones comerciales con Estados Unidos y se define el futuro del principal acuerdo económico de la región.

Temas Relacionados

T-MECRoberto VelascoCanadáOttawaRelaciones ExterioresSREPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tres presuntos agresores fueron detenidos; las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47, cartuchos y equipo táctico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Autoridades arrestan a “El Cuauh“, presunto operador de ”La Unión Tepito" en Iztapalapa

Las denuncias de vecinos impulsan la indagatoria que termina con la captura de un presunto integrante de La Unión Tepito y el aseguramiento de droga, cargadores y un cartucho útil

Infobae

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de julio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 16 de julio

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

La difusión masiva del clip coincide con el golpe ante Inglaterra en el Estadio Azteca y disparó la discusión sobre los artistas extranjeros en el país

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Por qué la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX empezará hasta 2027

El gobierno capitalino aseguró que las obras para intervenir las estaciones de Indios Verdes - Universidad serán con las menores afectaciones a los usuarios

Por qué la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX empezará hasta 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

Yordi Rosado recibe ola de críticas por celebrar pase de Argentina a la final del Mundial

DEPORTES

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces