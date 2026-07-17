En plena tensión por el T-MEC, Roberto Velasco viaja a Canadá para apuntalar la relación bilateral 

Roberto Velasco viaja a Canadá para fortalecer la alianza bilateral mientras México enfrenta nuevos retos rumbo a la revisión del T-MEC. (Foto: x/@r_velascoa)

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, iniciará este viernes una visita de trabajo a Ottawa, Canadá, donde sostendrá reuniones con la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, y otros integrantes del gabinete canadiense para fortalecer la relación bilateral en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un mensaje en redes sociales, el canciller mexicano informó que el objetivo del encuentro será dar continuidad al diálogo permanente entre ambos países y revisar los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, una hoja de ruta acordada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante su reunión de septiembre de 2025.

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La visita representa el primer viaje oficial de Velasco a territorio canadiense desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en abril de este año.

Comunicado de Roberto Velasco. (SRE)

Plan de Acción México-Canadá busca ampliar la cooperación bilateral

La agenda contempla temas estratégicos como comercio, inversión, movilidad laboral, seguridad regional y coordinación en política exterior, áreas consideradas prioritarias para ambos gobiernos.

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La ministra Anita Anand confirmó el encuentro y destacó que México y Canadá continúan fortaleciendo una asociación basada en beneficios mutuos para América del Norte. También subrayó que la relación bilateral mantiene un importante dinamismo económico, respaldado por más de 80 años de relaciones diplomáticas.

Durante 2025, el intercambio comercial de mercancías entre ambos países superó los 62 mil millones de dólares, consolidando a México como el tercer socio comercial de Canadá, solo detrás de Estados Unidos y China.

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El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 contempla fortalecer la cooperación en comercio, inversión, movilidad laboral, seguridad y política exterior. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

A su vez, Canadá continúa siendo una de las principales fuentes de turistas internacionales que llegan a territorio mexicano.

Relación económica entre México y Canadá mantiene impulso

La reunión en Ottawa también dará seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la misión comercial mexicana realizada en mayo pasado, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en ciudades como Toronto, Montreal y Quebec.

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Ese encuentro reunió a más de 240 empresas mexicanas interesadas en ampliar oportunidades de inversión y fortalecer las cadenas de suministro entre ambos países, en un momento en que Norteamérica busca incrementar su competitividad frente a los mercados asiáticos.

El intercambio comercial entre México y Canadá mantiene una tendencia positiva y consolida a ambos países como socios estratégicos en América del Norte. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Contexto de la relación México-Canadá

Ambos países mantienen más de 80 años de relaciones diplomáticas .

El comercio bilateral superó los 62 mil millones de dólares durante 2025.

México es el tercer socio comercial de Canadá en mercancías.

Canadá es la segunda fuente de visitantes internacionales para México.

El Plan de Acción 2025-2028 contempla cooperación en comercio, inversión, seguridad, movilidad laboral y política exterior.

La visita ocurre mientras el T-MEC enfrenta una etapa de incertidumbre

El viaje del canciller coincide con un momento especialmente delicado para el T-MEC. Aunque el tratado continúa vigente, Estados Unidos decidió no extender automáticamente su vigencia por 16 años, por lo que ahora permanecerá en operación hasta 2036 sujeto a revisiones anuales.

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El encuentro entre México y Canadá ocurre en un momento clave para el futuro del T-MEC, marcado por revisiones y nuevos retos comerciales. REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

En paralelo, Washington y Ciudad de México mantienen negociaciones formales sobre el futuro del acuerdo comercial.

Incluso, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró recientemente que las conversaciones con México avanzan de manera positiva, aunque insistió en que su país busca reducir el déficit comercial y endurecer las reglas de origen en sectores como el automotriz, la electrónica y los productos farmacéuticos.

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En contraste, Greer reconoció que las conversaciones con Canadá no han logrado avances significativos ni concesiones concretas por parte del gobierno canadiense.

Jamieson Greer aseguró que las conversaciones con México avanzan de manera positiva, aunque Estados Unidos mantiene sus demandas comerciales. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

México apuesta por fortalecer la cooperación regional

En este escenario, la visita de Roberto Velasco busca reafirmar la coordinación política y económica entre México y Canadá, dos socios estratégicos que comparten intereses dentro del T-MEC y que enfrentan el desafío de preservar la integración económica de Norteamérica.

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El encuentro en Ottawa permitirá evaluar el avance de los compromisos bilaterales y mantener abierta una vía de diálogo entre ambos gobiernos, mientras continúan las negociaciones comerciales con Estados Unidos y se define el futuro del principal acuerdo económico de la región.