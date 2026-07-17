Fue el primero en arrebartar una gubernatura al viejo PRI y ahora es acusado por “huachicol”, la historia de Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel pasó de ser símbolo de la alternancia política en México a enfrentar una investigación federal por presunto contrabando de combustible.

Durante décadas, el nombre de Ernesto Ruffo Appel fue sinónimo de alternancia política en México.

Su triunfo en la elección para gobernador de Baja California en 1989 marcó un antes y un después en la historia democrática del país al convertirse en el primer candidato de oposición en arrebatarle una gubernatura al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado de manera ininterrumpida desde la consolidación del sistema político mexicano.

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Más de 35 años después de aquella victoria histórica, el político panista enfrenta el momento más complicado de su trayectoria.

Este 16 de julio de 2026 fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible dentro de una investigación relacionada con el llamado “huachicol fiscal”.

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Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR

La captura representa un fuerte contraste para quien durante años fue considerado uno de los principales referentes históricos del Partido Acción Nacional (PAN).

El panista que abrió la puerta a la alternancia democrática

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, de padres mexicanos, Ernesto Ruffo Appel creció en Ensenada, Baja California, donde realizó sus estudios básicos antes de graduarse como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

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Su vida pública comenzó desde el ámbito empresarial, pero a principios de la década de 1980 decidió incorporarse al PAN, cuando el partido aún era una fuerza opositora con escasas posibilidades de competir frente al PRI.

Ruffo formó parte del grupo conocido como los “Bárbaros del Norte”, integrado por líderes panistas como Luis H. Álvarez, Manuel J. Clouthier y Francisco Barrio, quienes impulsaron el crecimiento del partido en el norte del país y sentaron las bases para la futura alternancia política.

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Su primer triunfo electoral llegó en 1986 al ganar la presidencia municipal de Ensenada. Apenas tres años más tarde consiguió una victoria que transformó el escenario político nacional.

En 1989 derrotó al PRI y se convirtió en el primer gobernador panista —y el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México—, poniendo fin a más de seis décadas de hegemonía priista en una entidad federativa.

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Aquel resultado fue interpretado como el inicio de la transición democrática del país y consolidó al PAN como una verdadera opción de gobierno.

Un referente para Acción Nacional durante décadas

La importancia política de Ruffo trascendió su administración estatal.

Tras concluir su mandato en 1995, permaneció como una de las figuras más influyentes del panismo. Integró el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue consejero estatal y nacional, además de participar activamente en la definición del rumbo del partido.

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Ruffo Appel fue durante décadas uno de los principales símbolos del PAN y del avance de la oposición frente al dominio priista.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000, Ruffo se incorporó a su equipo como Comisionado Presidencial para la Frontera Norte, cargo que desempeñó hasta 2003.

Posteriormente fue senador de la República entre 2012 y 2018, donde presidió la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integró diversas comisiones legislativas relacionadas con economía, agricultura, pesca y marina.

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Incluso buscó la candidatura presidencial del PAN, aunque finalmente fue superado por Ricardo Anaya.

Durante años, Acción Nacional lo presentó como uno de los personajes más representativos de su historia.

En su página oficial todavía lo reconoce como el político que abrió el camino de la alternancia democrática y destaca que su triunfo “marcó un antes y un después en la vida política del país”, además de resaltar su liderazgo, transparencia y compromiso con la ciudadanía.

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Ernesto Ruffo Appel hizo historia en 1989 al convertirse en el primer gobernador de oposición en México y abrir la etapa de alternancia política.

Momentos en la trayectoria de Ernesto Ruffo Appel

Nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California .

Ingresó al PAN a principios de la década de 1980 .

Fue alcalde de Ensenada entre 1986 y 1989 .

En 1989 ganó la gubernatura de Baja California y rompió la hegemonía del PRI .

Fue Comisionado Presidencial para la Frontera Norte durante el gobierno de Vicente Fox .

Se desempeñó como senador de la República entre 2012 y 2018 .

Integró el grupo panista conocido como los “Bárbaros del Norte”, considerado fundamental para el crecimiento del PAN.

Las polémicas que marcaron sus últimos años

Aunque durante gran parte de su carrera fue identificado como uno de los principales símbolos del PAN, Ruffo también protagonizó diversos episodios de confrontación dentro del propio partido.

Mantuvo diferencias con distintas dirigencias nacionales y fue crítico de varios liderazgos panistas. En 2017 protagonizó un intercambio de acusaciones con el expresidente Felipe Calderón, luego de cuestionar la llegada de personajes que calificó como “arribistas y corruptos” al partido.

En los últimos años, Ruffo Appel protagonizó distintos enfrentamientos políticos y cuestionamientos dentro y fuera del PAN.

Como respuesta, Calderón acusó públicamente a Ruffo de haber permitido presuntos vínculos entre su gobierno en Baja California y el Cártel de los Arellano Félix, señalamientos que el exgobernador rechazó en todo momento.

En los últimos años también participó en el proceso de conformación del partido político Somos México, alejándose paulatinamente de la vida interna de Acción Nacional.

La investigación por huachicol fiscal que cambió su historia

El capítulo más delicado de su carrera comenzó con las investigaciones federales sobre una presunta red de contrabando de combustibles.

De acuerdo con la FGR, la indagatoria se centra en operaciones realizadas por Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo Appel y de la que es accionista mayoritario.

Las autoridades sostienen que la firma habría participado en un esquema para importar gasolina y diésel ocultando los volúmenes reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos, práctica conocida como “huachicol fiscal”.

La investigación federal por presunto huachicol fiscal abrió un nuevo capítulo en la trayectoria de Ernesto Ruffo Appel, marcada durante décadas por la alternancia política.

Las investigaciones cobraron fuerza tras el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, uno de los mayores decomisos registrados en el país, donde autoridades federales señalaron a diversas empresas, entre ellas Ingemar.

Desde que comenzaron los señalamientos en 2025, Ruffo negó cualquier irregularidad y sostuvo que la documentación de la empresa estaba respaldada por las autoridades aduaneras, fiscales y energéticas.

Sin embargo, este 16 de julio la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, misma que fue cumplimentada por elementos federales en Ensenada.

Ahora será el proceso judicial el que determine su situación legal. Mientras tanto, la imagen del hombre que durante décadas fue considerado uno de los mayores símbolos del panismo y de la alternancia democrática enfrenta el mayor desafío de su trayectoria política.