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La Fiscalía de la Ciudad de México procesa a presunto narcomenudista de “La Glendisa” tras cateo en Iztapalapa

La pista ciudadana abrió una indagatoria en Iztapalapa, permitió un cateo con apoyo federal y terminó con prisión preventiva para un presunto integrante de “La Glendisa”

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La Fiscalía de la Ciudad de México procesa a presunto narcomenudista de “La Glendisa” tras cateo en Iztapalapa. Crédito: Fiscalía CDMX
La Fiscalía de la Ciudad de México procesa a presunto narcomenudista de “La Glendisa” tras cateo en Iztapalapa. Crédito: Fiscalía CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Juan “N”, alias “El Pelacas”, presunto integrante del grupo delictivo “La Glendisa”, por narcomenudeo en la alcaldía Iztapalapa. La detención ocurrió el 8 de julio de 2026 durante un cateo ejecutado por la Policía de Investigación con apoyo de la Guardia Nacional, y la audiencia judicial se celebró el 15 de julio.

Denuncia ciudadana detonó la investigación

Todo comenzó con una llamada anónima. Un ciudadano reportó a las autoridades que un inmueble en la alcaldía Iztapalapa era utilizado como punto de venta de droga, dato que la Policía de Investigación (PDI) tomó como punto de partida para desplegar labores de vigilancia y otras diligencias.

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A partir de esa información, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba suficientes para solicitar ante un juez una orden de cateo. La autoridad judicial la concedió, lo que abrió el camino al operativo del 8 de julio.

El caso ilustra el papel que juegan las denuncias anónimas en la estrategia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) para identificar puntos de distribución de narcóticos en zonas de alta incidencia delictiva como el oriente capitalino.

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El cateo: GERI y Guardia Nacional en el operativo

La diligencia fue ejecutada por agentes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la PDI, en colaboración con elementos de la Guardia Nacional. Durante el cateo, las autoridades detuvieron a Juan “N” en el interior del inmueble señalado.

Patrullas de policía con luces encendidas y dos oficiales inspeccionan una casa acordonada con cinta amarilla en una calle mojada al anochecer.
La diligencia fue ejecutada por agentes del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la PDI, en colaboración con elementos de la Guardia Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aseguramiento incluyó diversas dosis de narcóticos y dos teléfonos celulares, equipos que la Fiscalía considera parte del acervo probatorio para documentar la presunta actividad de narcomenudeo.

En este operativo, la PDI y la Guardia Nacional actuaron de forma conjunta, conforme a lo documentado en el comunicado oficial de la Fiscalía CDMX.

Quién es “El Pelacas”

Las investigaciones de la Fiscalía CDMX identificaron a Juan “N” como probable integrante de "La Glendisa“, un grupo generador de violencia con presencia en el oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con las indagatorias, la organización no se limita al narcomenudeo: también está vinculada a la extorsión y los homicidios en esa zona de la capital. La detención de “El Pelacas” es parte de las acciones que la Fiscalía CDMX impulsa contra la estructura del grupo en Iztapalapa.

La zona oriente concentra varios de los grupos delictivos más activos de la ciudad. En días recientes, la misma fiscalía aprehendió a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador de “Los Tanzanios”, otra organización con presencia en Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco, de acuerdo con información publicada por Infobae.

La audiencia y la resolución judicial

En la audiencia del 15 de julio, la Fiscalía CDMX formuló la imputación y presentó el material probatorio reunido durante la investigación: dictámenes periciales y entrevistas realizadas al personal policial que participó en la detención de Juan “N”.

Un mazo de juez de madera con banda dorada golpea una base de madera sobre una superficie de madera, generando chispas y residuos.
Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no equivale a una condena. En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Juan “N” es considerado inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Fiscalía CDMX refuerza ofensiva contra grupos violentos en Iztapalapa

El caso de “El Pelacas” se inscribe en una serie de acciones que la Fiscalía CDMX ha emprendido contra organizaciones delictivas en el oriente capitalino durante julio de 2026.

En días recientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo por tercera ocasión a un presunto operador de “El Güero Fresa”, figura identificada por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en Iztapalapa y Tláhuac.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará impulsando investigaciones orientadas a combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

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