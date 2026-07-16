Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, las novias mexicanas de Masad Altamimi que lo acusaron de maltrato

Masad Altamimi y sus exparejas que lo acusan de violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los romances del próximo habitante de La Casa de los Famosos México, Masad Altamimi se encuentran marcados por fuertes acusaciones de sus exparejas.

Los momentos que definieron sus relaciones con las mexicanas Melissa Navarro y Alejandra Tijerina incluyen una denuncia por violencia.

Su relación con Melissa Navarro

El primer antecedente surge con Melissa Navarro en 2023, durante ese año, los creadores de contenido se hicieron famosos por mantener una relación a distancia.

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A pesar de la cantidad de seguidores que poseía la pareja, la relación terminó de forma abrupta en 2024 por medio de un extenso comunicado.

En este comunicado, publicado por Melissa, agradece por el apoyo a su relación, mencionando que las relaciones únicamente pueden entenderse desde el interior.

Meses después de la ruptura, Melissa Navarro, publicó un video en el cual relata diversos episodios de violencia tanto física como psicológica.

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos… Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona,pero sinceramente no fue así”, compartió Melissa.

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La ruptura ha desatado un intenso debate en redes sociales en torno a los motivos que llevaron al final de la pareja. Crédito: Captura X

La creadora de contenido señaló que a pesar de haber concluido la relación, seguía recibiendo amenazas y mensajes de odio, lo que la llevó a interponer una denuncia.

“Me cansé y simplemente ya no pude con el hecho de a diario estar recibiendo amenazas… Ahora no solo decido alzar la voz, sino interponer una denuncia en contra de mi expareja sentimental, quien desde el fin de nuestra relación no ha parado de insultos, de acoso, muestras de odio, violencia y acoso intelectual”, declaró en el video.

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Asegurando que ya contaba con el respaldo de un equipo legal para llevar el proceso y que el caso sería llevado hasta las últimas instancias.

Melissa Navarro denunció a su expareja Masad Altamimi tras su ruptura

Aunque la denuncia de Melissa Navarro generó polémica y discusión en internet, no se ha confirmado públicamente si hubo consecuencias legales para Massad Altamimi ni se conoce el desenlace de la denuncia.

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La situación con Melissa Navarro fue el antecedente más notorio de escándalos en la vida personal de Masad, y a raíz de esto surgieron especulaciones sobre su relación con Alejandra Tijerina, aunque en ese caso no hubo declaraciones públicas ni denuncias formales.

Alejandra Tijerina y Masad Altamimi

La relación con Alejandra comenzó y concluyó 2025, la controversia en este caso surgió a raíz de un video en redes sociales compartido por la exMiss México.

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En el video se puede ver a Alejandra gritar emocionada, Masad, quien se encuentra frente a la cámara, la mira con seriedad. De inmediato, ella cambia su actitud: se queda en silencio, se pone seria, acomoda su ropa y se muerde las uñas.

Esta reacción hizo saltar las alarmas para muchos de sus seguidores, ya que afirman que la reacción fue evidente haciendo que muchos de los usuarios lo interpretaran como una señal de miedo.

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Aunque en el video no se muestra una agresión física directa, los usuarios y los comentarios aseguran que puede ser un tipo de violencia psicológica como la que sufrió Melissa Navarro.

La influencer preocupó a sus seguidores por su reacción |Crédito: TikTok: celinafajardohn

En este caso no hubo detalles públicos sobre los motivos de la ruptura, únicamente rumores en redes sociales debido a los antecedentes de Altamimi con sus exparejas.

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Sin embargo, en el caso de Tijerina, ella ha evitado hablar de los detalles y no hizo declaraciones sobre posibles situaciones similares.

Alejandra Tijerina y Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)

Su historial continúa generado numerosas reacciones, reavivando debates en redes sociales sobre el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México.

Aún no hay una nueva actualización en el caso de Melissa Navarro y la denuncia que se interpuso a Masad. Por su parte, Alejandra Tijerina sigue sin pronunciarse al respecto.

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