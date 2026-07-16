México

Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, las novias mexicanas de Masad Altamimi que lo acusaron de maltrato

Los momentos que definieron las relaciones de Altamimi incluyen una denuncia por violencia

Guardar
Google icon
Massad Altamini cuenta con acusaciones de violencia por parte de su expareja Melissa Navarro
Masad Altamimi y sus exparejas que lo acusan de violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los romances del próximo habitante de La Casa de los Famosos México, Masad Altamimi se encuentran marcados por fuertes acusaciones de sus exparejas.

Los momentos que definieron sus relaciones con las mexicanas Melissa Navarro y Alejandra Tijerina incluyen una denuncia por violencia.

Su relación con Melissa Navarro

El primer antecedente surge con Melissa Navarro en 2023, durante ese año, los creadores de contenido se hicieron famosos por mantener una relación a distancia.

PUBLICIDAD

A pesar de la cantidad de seguidores que poseía la pareja, la relación terminó de forma abrupta en 2024 por medio de un extenso comunicado.

En este comunicado, publicado por Melissa, agradece por el apoyo a su relación, mencionando que las relaciones únicamente pueden entenderse desde el interior.

Meses después de la ruptura, Melissa Navarro, publicó un video en el cual relata diversos episodios de violencia tanto física como psicológica.

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos… Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona,pero sinceramente no fue así”, compartió Melissa.

PUBLICIDAD

La ruptura ha desatado un intenso debate en redes sociales
La ruptura ha desatado un intenso debate en redes sociales en torno a los motivos que llevaron al final de la pareja. Crédito: Captura X

La creadora de contenido señaló que a pesar de haber concluido la relación, seguía recibiendo amenazas y mensajes de odio, lo que la llevó a interponer una denuncia.

“Me cansé y simplemente ya no pude con el hecho de a diario estar recibiendo amenazas… Ahora no solo decido alzar la voz, sino interponer una denuncia en contra de mi expareja sentimental, quien desde el fin de nuestra relación no ha parado de insultos, de acoso, muestras de odio, violencia y acoso intelectual”, declaró en el video.

Asegurando que ya contaba con el respaldo de un equipo legal para llevar el proceso y que el caso sería llevado hasta las últimas instancias.

Melissa Navarro denunció a su expareja Masad Altamimi tras su ruptura

Aunque la denuncia de Melissa Navarro generó polémica y discusión en internet, no se ha confirmado públicamente si hubo consecuencias legales para Massad Altamimi ni se conoce el desenlace de la denuncia.

La situación con Melissa Navarro fue el antecedente más notorio de escándalos en la vida personal de Masad, y a raíz de esto surgieron especulaciones sobre su relación con Alejandra Tijerina, aunque en ese caso no hubo declaraciones públicas ni denuncias formales.

Alejandra Tijerina y Masad Altamimi

La relación con Alejandra comenzó y concluyó 2025, la controversia en este caso surgió a raíz de un video en redes sociales compartido por la exMiss México.

En el video se puede ver a Alejandra gritar emocionada, Masad, quien se encuentra frente a la cámara, la mira con seriedad. De inmediato, ella cambia su actitud: se queda en silencio, se pone seria, acomoda su ropa y se muerde las uñas.

Esta reacción hizo saltar las alarmas para muchos de sus seguidores, ya que afirman que la reacción fue evidente haciendo que muchos de los usuarios lo interpretaran como una señal de miedo.

Aunque en el video no se muestra una agresión física directa, los usuarios y los comentarios aseguran que puede ser un tipo de violencia psicológica como la que sufrió Melissa Navarro.

La influencer preocupó a sus seguidores por su reacción |Crédito: TikTok: celinafajardohn

En este caso no hubo detalles públicos sobre los motivos de la ruptura, únicamente rumores en redes sociales debido a los antecedentes de Altamimi con sus exparejas.

Sin embargo, en el caso de Tijerina, ella ha evitado hablar de los detalles y no hizo declaraciones sobre posibles situaciones similares.

Alejandra Tijerina y su novio Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)
Alejandra Tijerina y Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)

Su historial continúa generado numerosas reacciones, reavivando debates en redes sociales sobre el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México.

Aún no hay una nueva actualización en el caso de Melissa Navarro y la denuncia que se interpuso a Masad. Por su parte, Alejandra Tijerina sigue sin pronunciarse al respecto.

Temas Relacionados

Masad AltamimiMelissa NavarroAlejandra TijerinaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

Filmes que abordan el cuerpo como territorio político y profundizan en temas de Derechos Humanos y migración, así será la edición quince de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género

MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Los rojinegros ya tienen a su nuevo entrenador para encarar el Apertura 2026

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Laura Itzel Castillo también batea a Fernández Noroña y rechaza ampliar a dos años la presidencia del Senado

La presidenta de la Mesa Directiva señaló que el periodo anual no representa un problema y que cualquier cambio debe surgir de una reforma amplia al reglamento interno

Laura Itzel Castillo también batea a Fernández Noroña y rechaza ampliar a dos años la presidencia del Senado

Cómo hacer para que las hojas de tu sábila crezcan más grandes y sanas

Además de ser decorativa las hojas de esta planta tienen muchos beneficios cosméticos que puedes aprovechar

Cómo hacer para que las hojas de tu sábila crezcan más grandes y sanas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tres presuntos agresores fueron detenidos; las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47, cartuchos y equipo táctico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Detienen a David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, presunto líder huachicolero de alto rango en el Edomex

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

MICGénero 2026 apuesta por la equidad con 25 filmes dirigidos por mujeres: recupera la obra de Susan Sontag

Yordi Rosado recibe ola de críticas por celebrar pase de Argentina a la final del Mundial

Se manifiestan en Tv Azteca contra Pedro Sola: aseguran que aumentaron los envenenamientos de perritos por su culpa

La Casa de los Famosos México 2026: Masad Altamimi revela su estrategia, desea hacer equipo con Karina Torres

DEPORTES

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”

Sin multas ni descenso en Liga MX, qué pasará con los clubes en los últimos lugares de la tabla

Necaxa vs Atlante: cuándo fue la última vez que se enfrentaron y quién ha ganado más veces

Sin refuerzos y con cuatro bajas: América ajusta su plantilla para el Apertura 2026