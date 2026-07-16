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Se manifiestan en Tv Azteca contra Pedro Sola: aseguran que aumentaron los envenenamientos de perritos por su culpa

Las exigencias para que haya consecuencias reales para el conductor y el programa, continúan

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Las manifestantes entregaron un pliego petitorio a los ejecutivos de Tv Azteca. captura: Ventaneando.
Las manifestantes entregaron un pliego petitorio a los ejecutivos de Tv Azteca. captura: Ventaneando.

Este jueves 16 de julio un grupo de activistas se manifestó a las afueras de las instalaciones de Tv Azteca con el fin de entregar a los directivos de la empresa un pliego petitorio con consecuencias laborales para Ventaneando y Pedro Sola luego de que las declaraciones del conductor acerca de envenenar perros se volvieran virales y fueran más allá de las redes sociales.

En compañía de mascotas como perritos e incluso una cabra, los manifestantes exigieron entrar a la televisora y entregar el documento que, entre otras cosas, pide que el programa de espectáculos salga del aire.

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Ante la presencia de los activistas, diversos medios de comunicación (incluidos algunos de la propia televisora) se dieron cita en la zona y lograron entrevistar a algunos de los activistas, entre ellos a Zyanya Polastri, quien aseguró que tiene información de que, tras las declaraciones de Pedro Sola, se aumentaron los envenenamientos en perros y otros animales.

Ventaneando reafirmó su compromiso con el bienestar animal durante su transmisión. (Video: Instagram/ventaneandouno)

¿Qué dijeron las activistas afuera de Tv Azteca?

Esto dijo a la prensa: “Le quiero decir a la señora Chapoy que cuándo le ha dado un espacio a una madre buscadora. No entiendo por qué desmerece una lucha contra el maltrato animal poniendo otra encima. Yo soy activista por los derechos de los animales y de los niños en estado vulnerable; quiero invitar a la señora Chapoy, a Pedro Sola y al programa a que inviten a una madre buscadora. Toda lucha cuenta, no se debe demeritar ninguna.”

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También aseguró que las disculpas de Pedro Sola no eran suficientes: “Esto no es de disculpas. Definitivamente está incitando al odio, a que la gente envenene a los animales. Tengo contacto con activistas de otros estados: desde que el señor incitó a la gente a envenenar animales, ha aumentado el índice de envenenamiento de animales. Es impresionante (...) Si sacan ese programa violentador del aire; estamos más que servidas”.

El periodista Jorge Carbajal aseguró en su programa que las activistas lograron entrar a Tv Azteca y entregar el pliego petitorio.

Cabe mencionar, que está programada otra manifestación para el viernes 17 de julio a las afueras de la Fiscalía General de la República, para exigir que haya consecuencias legales para Pedro Sola y Ventaneando.

El comentario de Pedro Sola, la funa y el comunicado que no ayudó

Infografía que presenta la cronología de la polémica de Pedro Sola sobre los "perrhijos", con ilustraciones de personas, perros, iconos de redes sociales y texto informativo.
Una infografía de Infobae ilustra la cronología de la polémica de Pedro Sola sobre los "perrhijos", las reacciones en redes y el debate sobre el activismo digital frente a la acción real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica estalló después de comentarios de Pedro Sola en Ventaneando sobre los llamados “perrhijos”. En una emisión en vivo, el conductor dijo: “Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

Esas palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como un llamado al maltrato animal. Aunque Sola ofreció una disculpa pública, el enojo no disminuyó y la reacción se trasladó a X y otros espacios digitales, donde siguieron los mensajes contra él, Paty Chapoy y el resto del equipo.

TV Azteca difundió un comunicado por la polémica de Pedro Sola en Ventaneando, pero la respuesta institucional no frenó la ola de críticas porque no anunció sanciones, suspensiones ni la salida del conductor, mientras seguían las exigencias públicas para que la televisora fijara una postura más dura frente a señalamientos de maltrato animal.

La inconformidad no se limitó a redes sociales. El rechazo alcanzó a marcas patrocinadoras que se deslindaron del programa y derivó en llamados a manifestaciones presenciales frente a las instalaciones de la empresa, después de varios días de protestas y reclamos de usuarios y colectivos animalistas.

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