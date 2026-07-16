Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

La vitoria de Argentina sobre Inglaterra en la Semifinal del Mundial 2026 causó diferentes reacciones en el mundo del balompié internacional, entre ellas destaca la de Álvaro Morales (IG/ @alvaritomorales)

La vitoria de Argentina sobre Inglaterra en la Semifinal del Mundial 2026 causó diferentes reacciones en el mundo del balompié internacional, entre ellas destaca la de Álvaro Morales, quien volvió a cuestionar el triunfo de los sudamericanos.

El comentarista deportivo criticó el arbitraje tras el triunfo de la Albiceleste sobre los europeos y señaló en su cuenta de X que el árbitro de la MLS no expulsó a Enzo Fernández al inicio del partido, acción que consideró determinante, ya que el jugador marcó el gol que aseguró el pase argentino a la final.

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En su publicación, Morales sostuvo que “ni un solo partido llano y libre de controversia”, y vinculó las decisiones arbitrales con el entorno mediático de Lionel Messi, al sugerir que “la messidotecnia lo necesita bicampeón”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as they advance to the World Cup final REUTERS/Carlos Barria

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina qualify for the World Cup final REUTERS/Lee Smith

“El árbitro de la MLS, donde juega Messi, no expulsó al principio del partido a Enzo, quien marcó el gol de la salvación. Ni un sólo partido llano y libre de controversia. La messidotecnia lo necesita bicampeón”

Morales generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su crítica sobre el arbitraje en torneos internacionales, mientras otros defendieron el desempeño de la selección argentina y rechazaron que existiera alguna preferencia hacia Messi.

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César Merlo responde a Morales

César Merlo respondió a Álvaro Morales y defendió el desempeño de Lionel Messi destacando la calidad del futbolista argentino, además, sugirió que el enfoque debe estar en disfrutar el juego antes que en señalar polémicas arbitrales.

“Álvaro: te sugiero probar con disfrutar del fútbol de Messi y su ballet. Intenta no llorar y disfrutar del fútbol. Se vive más feliz así”

La interacción entre ambos periodistas ha generado eco en redes sociales, donde la defensa de Merlo ha sido celebrada por seguidores del fútbol y, especialmente, por los aficionados a la selección argentina. El contrapunto entre ambos comunicadores ilustra la polarización de opiniones en torno a figuras como Messi y muestra cómo el debate futbolístico continúa expandiéndose más allá del terreno de juego.

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César Merlo respondió a Álvaro Morales y defendió el desempeño de Lionel Messi destacando la calidad del futbolista argentino (captura de pantalla)

Álvaro Morales y su antipatía con Messi

El periodista deportivo Álvaro Morales ha marcado una fuerte presencia en redes sociales gracias a su estilo directo y sus opiniones controvertidas. Su relación con la Selección Argentina y con Lionel Messi se ha transformado en uno de los temas más comentados entre los aficionados y seguidores del fútbol latinoamericano.

Las críticas constantes hacia Messi y la selección albiceleste han colocado a Morales en el centro de la conversación digital. No solo ha cuestionado el rendimiento y los logros del astro argentino, sino que ha mantenido una postura firme que lo distingue de la mayoría de los comentaristas deportivos.

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Álvaro Morales rompió el silencio sobre los rumores que lo ponen fuera de ESPN (Instagram/ @alvaritomorales)

En su trayectoria mediática, Morales también ha manifestado posturas negativas hacia equipos como las Chivas y los Pumas, dos de los clubes más populares de México. Esta actitud ha generado debates y enfrentamientos con seguidores de ambos equipos, así como con otros colegas del ámbito periodístico.