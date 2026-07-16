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María Victoria no sabe que Elsa Aguirre murió y sus nietos revelan la razón

El pasado 15 de julio se dio a conocer el deceso de la diva del Cine de Oro Mexicano

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Elsa Aguirre y María Victoria -México- 16 julio
María Victoria no sabe de la muerte de Elsa Aguirre (Instagram)

Tras el fallecimiento de Elsa Aguirre el pasado 15 de julio, se dio a conocer que la actriz María Victoria, quien actualmente tiene 103 años y es uno de los referentes más importantes del Cine de Oro Mexicano, desconoce la noticia.

Fue a través de una entrevista con Eden Dorantes en Youtube, donde Emilio, José y Luis, nietos de la primera actriz, revelaron la razón por la que su abuela no se enteró.

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¿Por qué María Victoria no sabe de la muerte de Elsa Aguirre?

En la plática, los cantantes de Cumbia del Pedregal fueron cuestionados respecto a si María Victoria ya sabía de la muerte de Elsa Aguirre.

Ante esto, ellos contestaron:

“No está enterada. Hoy la vimos, está muy sana. Este, queremos mantenerla con noticias positivas, porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”.

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Elsa Aguirre y María Victoria -México- 16 julio
María Victoria no sabe de la muerte de Elsa Aguirre (Instagram)

De igual manera, los jóvenes ahondaron que el darle una noticia así a la famosa podría afectarla emocionalmente, pues Aguirre fue “su amiga de toda la vida”.

Emilio, José y Luis detallaron que su abuela no sólo sentía un gran aprecio por Elsa, sino también por otras famosas como Tongolele y Silvia Pinal.

“Creo que son noticias que hay que cuidar y más a esa edad. Son personas que quiere mucho, quiso mucho. Entonces, pues tratamos de mantenerla con puras noticias positivas”, señalaron.

¿Cómo está María Victoria de salud?

En la misma plática, los músicos señalaron que María Victoria se encuentra en perfecto estado para su edad.

“Al final, ya si a mí se me va la onda, imagínate a esa edad, ya de repente le cuesta un poquito de trabajo, pero está espectacular, como siempre”, dijeron y añadieron:

“Platicamos mucho de sus amigos, de sus compañeros. Hace rato estábamos platicando de Juan Gabriel. Yo le pregunto mucho de cuando conoció a Michael Jackson, porque soy muy fan de Michael, y me platica que no sabía inglés”.

María Victoria, actriz del cine de oro mexicano
La actriz fue parte de filmes como “¿Por Qué Peca la Mujer?” y "Serenata en Acapulco". Foto: De Unknown, none visible and no marks - Taken from - puzzlefactory, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110322597

¿Quiénes son las últimas Divas del Cine de Oro Mexicano vivas?

Tras el fallecimiento de Elsa Aguirre, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionarse quiénes son las demás divas del Cine de Oro Mexicano que aún están vivas.

Entre ellas se encuentran:

  • María Victoria
  • Irma Dorantes
  • Luz María Aguilar
  • Rosita Arenas
  • Elsa Cárdenas

En el caso de María Victoria, originaria de Jalisco, es una de las personalidades más revolucionarias de la época.

Ella fue una de las primeras en introducir la sensualidad a las pantallas mexicanas, lo cuál desató una ola de reacciones entre distintos sectores conservadores de aquel entonces.

Incluso, organizaciones como La Liga de la Decencia intentaron impedir que los filmes protagonizados por ella se proyectaran.

María Victoria, Irma Dorantes, Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas son las últimas representantes de una generación que también perdió a Silvia Pinal en 2024 y a Ana Luisa Peluffo en marzo de 2026 (CUARTOSCURO/Redes sociales)
María Victoria, Irma Dorantes, Luz María Aguilar, Rosita Arenas y Elsa Cárdenas son las últimas representantes de una generación que también perdió a Silvia Pinal en 2024 y a Ana Luisa Peluffo en marzo de 2026 (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Entre sus proyectos más controversiales están Se solicitan modelos y La criada bien criada.

Apesar de las diversas críticas que recibía, la actriz siempre defendió su postura y sus ideales al señalar que sus intenciones no eran escandalizar, sino dar un giro a la expresión artística.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Elsa Aguirre murió por causas naturales debido a su edad.

No obstante, hasta el momento, la familia de la actriz no ha dado un informe oficial sobre los motivos de su fallecimiento.

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