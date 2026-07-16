México Deportes

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

Veiga señaló que su objetivo es alcanzar cuanto antes el nivel que mostró en Brasil y convertirse en un jugador determinante para las Águilas

Guardar
Google icon
(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Raphael Veiga reconoció que la salida de André Jardine del Club América representó un golpe importante en lo personal, ya que el entrenador brasileño fue una de las principales razones por las que decidió incorporarse al conjunto azulcrema.

Sin embargo, el mediocampista aseguró que ahora está enfocado en recuperar su mejor versión para convertirse en un referente del equipo durante el Apertura 2026.

PUBLICIDAD

El futbolista también explicó que su proceso de adaptación al futbol mexicano ha sido más complejo de lo esperado debido a la altitud y al ritmo de competencia, aunque confía en que el trabajo realizado durante el receso le permitirá elevar su rendimiento en los próximos meses.

Veiga recuerda la salida de André Jardine

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

En entrevista con FOX Sports, el brasileño confesó que recibió con tristeza la marcha de André Jardine, con quien incluso sostuvo una larga conversación antes de aceptar la propuesta del América.

PUBLICIDAD

“Quedé muy triste, fue una persona clave para que yo esté aquí, me llamó y hablamos por casi una hora. Quedo triste por él, pero sé que va a tener un futuro lindo porque es un gran entrenador”, señaló.

Pese a la salida del estratega, Veiga aseguró que mantiene el compromiso de responder a la confianza que el club depositó en él.

Trabajó en vacaciones para llegar mejor al Apertura 2026

Infografía con ilustración de Raphael Veiga con camiseta de Club América en un estadio, detalles de su perfil, trayectoria, características y desafíos, y logo Infobae.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mediocampista explicó que aún atraviesa el proceso de adaptación al futbol mexicano, especialmente por las condiciones físicas que exige jugar en la Ciudad de México.

“Me siento mejor, pero todo comienzo no es fácil. Creo que con el paso del tiempo voy a mejorar cada vez más. Es difícil, la cultura no es tan diferente que Brasil, pero es muy diferente. La altitud también es muy difícil. Sé que a muchos jugadores les toma más tiempo para adaptarse, pero estoy mejor; también estuve entrenando en mis vacaciones para llegar mejor. Creo que la parte física pegó en el comienzo”, comentó.

Veiga señaló que su objetivo es alcanzar cuanto antes el nivel que mostró en Brasil y convertirse en un jugador determinante para las Águilas.

“Espero cuanto antes (estar al máximo), no me gusta no hacer la diferencia para la que vine. Tengo una mentalidad fuerte y tengo la confianza en mí. Sé que hasta el final de año va a ser diferente, estoy tranquilo y tengo muchas ganas de ganar con América. Quiero hacer muchos goles y salir campeón”, concluyó.

Temas Relacionados

Raphael VeigaAndré JardineClub AméricaLiga MXApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francia vs Inglaterra: horario y dónde ver gratis en vivo el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 desde México

Europa aportó a tres posibles candidatos para la final de la justa, pero solo uno logró conseguir su pase y ahora deberán jugar para conocer quién se queda con el bronce

Francia vs Inglaterra: horario y dónde ver gratis en vivo el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 desde México

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

El comentarista de ESPN criticó el arbitraje tras el triunfo de la Albiceleste sobre los europeos

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido épico y estará presente en la definición del próximo domingo frente a España para definir al campeón del mundo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de julio, resultados, definiciones y el minuto a minuto camino hacia la gran final

El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

Tras liderar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el “Cachorro” ya habría dado el visto bueno para volver a la Liga MX

El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

Canelo Álvarez revela su objetivo principal cuando se retire del boxeo profesional: “Hacer algo diferente”

El mexicano explora cómo transmitir su experiencia tras décadas en el ring para que otros atletas conozcan sus derechos y el valor real de su papel en la industria

Canelo Álvarez revela su objetivo principal cuando se retire del boxeo profesional: “Hacer algo diferente”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: ‘cocineros’ mexicanos aparecen en 11 de 12 laboratorios de metanfetamina desmantelados en África

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: ‘cocineros’ mexicanos aparecen en 11 de 12 laboratorios de metanfetamina desmantelados en África

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

Jalisco va contra máquinas tragamonedas: proponen cárcel a quienes permitan su uso a menores de edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

María Victoria no sabe que Elsa Aguirre murió y sus nietos revelan la razón

Hospitalizan a Eric del Castillo: su hija actualiza el estado de salud del actor

¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 que dividen a los fans

DEPORTES

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”

El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

Canelo Álvarez revela su objetivo principal cuando se retire del boxeo profesional: “Hacer algo diferente”

Sebastián Abreu defiende a Gilberto Mora tras críticas por el gol de Inglaterra en el Mundial 2026

Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026