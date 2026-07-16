Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

(REUTERS/Henry Romero)

Raphael Veiga reconoció que la salida de André Jardine del Club América representó un golpe importante en lo personal, ya que el entrenador brasileño fue una de las principales razones por las que decidió incorporarse al conjunto azulcrema.

Sin embargo, el mediocampista aseguró que ahora está enfocado en recuperar su mejor versión para convertirse en un referente del equipo durante el Apertura 2026.

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El futbolista también explicó que su proceso de adaptación al futbol mexicano ha sido más complejo de lo esperado debido a la altitud y al ritmo de competencia, aunque confía en que el trabajo realizado durante el receso le permitirá elevar su rendimiento en los próximos meses.

Veiga recuerda la salida de André Jardine

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

En entrevista con FOX Sports, el brasileño confesó que recibió con tristeza la marcha de André Jardine, con quien incluso sostuvo una larga conversación antes de aceptar la propuesta del América.

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“Quedé muy triste, fue una persona clave para que yo esté aquí, me llamó y hablamos por casi una hora. Quedo triste por él, pero sé que va a tener un futuro lindo porque es un gran entrenador”, señaló.

Pese a la salida del estratega, Veiga aseguró que mantiene el compromiso de responder a la confianza que el club depositó en él.

Trabajó en vacaciones para llegar mejor al Apertura 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mediocampista explicó que aún atraviesa el proceso de adaptación al futbol mexicano, especialmente por las condiciones físicas que exige jugar en la Ciudad de México.

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“Me siento mejor, pero todo comienzo no es fácil. Creo que con el paso del tiempo voy a mejorar cada vez más. Es difícil, la cultura no es tan diferente que Brasil, pero es muy diferente. La altitud también es muy difícil. Sé que a muchos jugadores les toma más tiempo para adaptarse, pero estoy mejor; también estuve entrenando en mis vacaciones para llegar mejor. Creo que la parte física pegó en el comienzo”, comentó.

Veiga señaló que su objetivo es alcanzar cuanto antes el nivel que mostró en Brasil y convertirse en un jugador determinante para las Águilas.

“Espero cuanto antes (estar al máximo), no me gusta no hacer la diferencia para la que vine. Tengo una mentalidad fuerte y tengo la confianza en mí. Sé que hasta el final de año va a ser diferente, estoy tranquilo y tengo muchas ganas de ganar con América. Quiero hacer muchos goles y salir campeón”, concluyó.

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