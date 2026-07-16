El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

Uno de los nombres más comentados en los últimos días en el entorno del fútbol mexicano es el de César Montes, quien aparecería como el objetivo prioritario de Cruz Azul para el Apertura 2026.
La directiva celeste mantendría conversaciones con el Lokomotiv de Moscú, aunque la negociación continúa sin cerrarse.
Mientras la afición cementera sigue a la expectativa, el futuro del zaguero sonorense dependerá de que ambas directivas lleguen a un acuerdo y de que se ajusten las cifras para concretar su regreso a la Liga MX.
PUBLICIDAD
La oferta cementera no estaría convenciendo en Rusia
De acuerdo con el reporte inicial de 365Scores, el intercambio de propuestas entre Cruz Azul y el Lokomotiv sería el eje de la negociación.
Todo giraría en torno al valor que ambas instituciones asignaron al “Cachorro” tras su destacada participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
PUBLICIDAD
- La oferta inicial de Cruz Azul habría sido de 8 millones de dólares, cifra considerada baja por el club ruso.
- El Lokomotiv sostendría una postura rígida, esperando una cantidad superior para negociar la salida del defensa.
- La directiva celeste analizaría ajustar su propuesta con bonos y variables para acercarse a las exigencias del club ruso.
Por ahora, la diferencia en los montos mantendría la transferencia en pausa, aunque ninguna de las partes habría roto aún el diálogo. El desenlace dependerá de la flexibilidad que muestren ambas instituciones en los próximos días.
Montes ya habría dado visto bueno a Cruz Azul
El posible interés de Cruz Azul no termina sólo en las cifras. El club busca fortalecer su defensa con experiencia internacional y liderazgo en el vestidor para mantener su jerarquía.
PUBLICIDAD
- Según la información, Montes ya habría aceptado las condiciones salariales y deportivas propuestas por los cementeros.
- El regreso del seleccionado nacional dependería únicamente de que los clubes lleguen a un acuerdo económico.
- El entorno del jugador mantiene la calma y espera una resolución que le permita regresar a la Liga MX.
De esta manera, la posibilidad de ver al “Cachorro” vestido de celeste sigue viva, pero la última palabra la tendrán las directivas.
Expectativa y presión por el cierre del mercado
La operación por César Montes se ha convertido en uno de los temas centrales del mercado de verano. La presión sobre las directivas aumenta conforme avanzan los días.
PUBLICIDAD
- La afición celeste sueña con reforzar la defensa con un jugador con la jerarquía de Montes.
- El músculo financiero de Cruz Azul será clave para responder a los requerimientos del Lokomotiv.
- Cualquier ajuste en la propuesta podría definir el futuro del defensor y marcar tendencia en la Liga MX.
Así, el desenlace del fichaje promete dejar huella en este periodo de transferencias, mientras la expectativa anticipa mantenerse hasta el último momento del mercado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD