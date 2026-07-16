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El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

Tras liderar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el “Cachorro” ya habría dado el visto bueno para volver a la Liga MX

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En Rusia estarían considerando insuficientes los 8 millones propuestos por La Máquina, por lo cual la directiva cementera presionaría para reforzar su defensa en el inicio del Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
En Rusia estarían considerando insuficientes los 8 millones propuestos por La Máquina, por lo cual la directiva cementera presionaría para reforzar su defensa en el inicio del Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Uno de los nombres más comentados en los últimos días en el entorno del fútbol mexicano es el de César Montes, quien aparecería como el objetivo prioritario de Cruz Azul para el Apertura 2026.

La directiva celeste mantendría conversaciones con el Lokomotiv de Moscú, aunque la negociación continúa sin cerrarse.

En Cruz Azul buscarían el regreso de Montes al futbol mexicano tras su paso por Monterrey. REUTERS/Matthew Childs
En Cruz Azul buscarían el regreso de Montes al futbol mexicano tras su paso por Monterrey. REUTERS/Matthew Childs

Mientras la afición cementera sigue a la expectativa, el futuro del zaguero sonorense dependerá de que ambas directivas lleguen a un acuerdo y de que se ajusten las cifras para concretar su regreso a la Liga MX.

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La oferta cementera no estaría convenciendo en Rusia

De acuerdo con el reporte inicial de 365Scores, el intercambio de propuestas entre Cruz Azul y el Lokomotiv sería el eje de la negociación.

Todo giraría en torno al valor que ambas instituciones asignaron al “Cachorro” tras su destacada participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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  • La oferta inicial de Cruz Azul habría sido de 8 millones de dólares, cifra considerada baja por el club ruso.
  • El Lokomotiv sostendría una postura rígida, esperando una cantidad superior para negociar la salida del defensa.
  • La directiva celeste analizaría ajustar su propuesta con bonos y variables para acercarse a las exigencias del club ruso.
Cruz Azul habría ofrecido 8 millones de dólares, una cifra que el Lokomotiv consideraría baja. USA TODAY/Daniel Bartel
Cruz Azul habría ofrecido 8 millones de dólares, una cifra que el Lokomotiv consideraría baja. USA TODAY/Daniel Bartel

Por ahora, la diferencia en los montos mantendría la transferencia en pausa, aunque ninguna de las partes habría roto aún el diálogo. El desenlace dependerá de la flexibilidad que muestren ambas instituciones en los próximos días.

Montes ya habría dado visto bueno a Cruz Azul

El posible interés de Cruz Azul no termina sólo en las cifras. El club busca fortalecer su defensa con experiencia internacional y liderazgo en el vestidor para mantener su jerarquía.

  • Según la información, Montes ya habría aceptado las condiciones salariales y deportivas propuestas por los cementeros.
  • El regreso del seleccionado nacional dependería únicamente de que los clubes lleguen a un acuerdo económico.
  • El entorno del jugador mantiene la calma y espera una resolución que le permita regresar a la Liga MX.
Montes ya habría aceptado las condiciones salariales y deportivas de Cruz Azul, y el acuerdo quedaría sujeto al arreglo entre clubes. REUTERS/Pedro Nunes
Montes ya habría aceptado las condiciones salariales y deportivas de Cruz Azul, y el acuerdo quedaría sujeto al arreglo entre clubes. REUTERS/Pedro Nunes

De esta manera, la posibilidad de ver al “Cachorro” vestido de celeste sigue viva, pero la última palabra la tendrán las directivas.

Expectativa y presión por el cierre del mercado

La operación por César Montes se ha convertido en uno de los temas centrales del mercado de verano. La presión sobre las directivas aumenta conforme avanzan los días.

  • La afición celeste sueña con reforzar la defensa con un jugador con la jerarquía de Montes.
  • El músculo financiero de Cruz Azul será clave para responder a los requerimientos del Lokomotiv.
  • Cualquier ajuste en la propuesta podría definir el futuro del defensor y marcar tendencia en la Liga MX.
Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán mantener la jerarquía en la Liga MX tras conseguir el campeonato del Clausura 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán mantener la jerarquía en la Liga MX tras conseguir el campeonato del Clausura 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Así, el desenlace del fichaje promete dejar huella en este periodo de transferencias, mientras la expectativa anticipa mantenerse hasta el último momento del mercado.

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