¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 que dividen a los fans

¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas que dividen a los fans sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 (Infobae Especial)

La identidad de la décima participante de La Casa de los Famosos México 4 se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del reality. Las pistas reveladas por la producción abrieron la puerta a distintas teorías, aunque dos nombres concentran la mayor parte de las apuestas: la actriz Arantza Ruiz y la creadora de contenido Ari Gameplays.

El programa estrenará su cuarta temporada el próximo 26 de julio a las 20:30 horas.

Hasta ahora, la producción confirmó la participación de:

Ernesto Laguardia Karina Torres Ximena Herrera Moisés Peñaloza Aldo Rendón Cynthia Klitbo Yahir Flor Vigna Masad Altamimi

Las pistas que alimentan las teorías

El avance difundido por la producción incluye referencias relacionadas con videojuegos, cámaras, sets de grabación y un llamativo par de botas plateadas. Estos elementos provocaron un intenso intercambio de opiniones en redes sociales.

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En un principio, varios usuarios asociaron las referencias gamer con Ari Gameplays, una de las streamers más populares de México. Sin embargo, conforme los seguidores analizaron cada detalle, la conversación comenzó a inclinarse hacia Arantza Ruiz.

La Casa de los Famosos México 4 presenta imágenes con los indicios del décimo habitante del programa. (La Casa de los Famosos México 4)

Los fans de la actriz señalaron que las pistas vinculadas con la actuación y la filmación coinciden con su trayectoria en televisión. Además, recordaron que durante la presentación de El precio de amarte apareció con un atuendo plateado, un detalle que consideran similar al mostrado en el video promocional del reality.

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Aun así, la posibilidad de que Ari Gameplays forme parte del elenco permanece abierta y continúa alimentando el debate.

Usuarios opinan que la décima habitante será Aratza Ruiz. (X)

Entre las reacciones publicadas en X destacan mensajes como:

“Es Ari, las máscaras del fondo, ella fue a ¿Quién es la Máscara?”

“Ary Gameplay es muy obvio y se me hace que Brianda Deyanara se bajó del proyecto”.

“Yo pensé en Ari pero si fuera ella le hubieran puesto de pista una fresita ya que eso la representa y además ella irá a La Velada a apoyar a Rivers, así que no”.

“Todos se van por Ari por ser gamer, pero no descifro qué tiene que ver la rosa”.

¿Quién es Ari Gameplays?

Ari Gameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso, es una streamer, creadora de contenido, cosplayer y empresaria mexicana con millones de seguidores en Twitch, YouTube y otras plataformas digitales.

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Su contenido gira principalmente alrededor de videojuegos, transmisiones en vivo y estilo de vida. También ha desarrollado una carrera musical y participó en el programa ¿Quién es la Máscara?, experiencia que algunos seguidores consideran una pista adicional para su posible ingreso al reality.

Una captura de pantalla de Twitter muestra la fotografía de una mujer identificada por usuarios como Arantza Ruiz. (X)

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz nació el 18 de abril de 1997 y ha construido su carrera como actriz y bailarina. Proviene de una familia ligada al espectáculo, ya que es hija del actor Alejandro Ruiz y nieta del primer actor José Carlos Ruiz.

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Ha participado en producciones como Vencer el pasado, Tierra de amor y coraje y El precio de amarte, proyecto que hoy aparece como uno de los principales argumentos de quienes creen que será la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado la identidad de la nueva integrante, por lo que tanto Arantza Ruiz como Ari Gameplays permanecen entre las principales candidatas según las teorías de los seguidores del programa.

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