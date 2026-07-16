Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

Netflix Latinoamérica/Un hijo propio trailer oficial

Maite Alberdi estrena “Un hijo propio”, su primer documental filmado en México que reconstruye el caso real de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer que fingió un embarazo y robó una bebé de un hospital tras sufrir múltiples abortos espontáneos. La película, con una producción de Gato Grande, llega a cines selectos del país el 30 de julio y a Netflix el 13 de agosto de 2026.

La historia sigue a Alejandra, una mujer recién casada cuyos planes de formar una familia se vieron truncados por varias pérdidas gestacionales. La presión de su entorno familiar y social la llevó a simular un embarazo que, para sostenerse, derivó en el robo de una recién nacida de un hospital. El caso se convirtió en un escándalo mediático que sacudió a México.

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Un caso que conmocionó a México

La obra también interroga el tratamiento mediático del caso y las consecuencias personales y públicas que desencadenó una vez que la historia alcanzó notoriedad nacional. (Netflix LA)

Un hijo propio examina cómo las expectativas familiares y sociales en torno a la maternidad influyeron en las decisiones de Alejandra. El documental plantea una reflexión sobre la presión que enfrentan las mujeres para convertirse en madres, el impacto emocional de las pérdidas de embarazo y las estructuras culturales que rodean ese mandato.

La obra también interroga el tratamiento mediático del caso y las consecuencias personales y públicas que desencadenó una vez que la historia alcanzó notoriedad nacional.

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Formato, elenco y equipo creativo

El elenco de las recreaciones lo encabezan Ana Celeste Montalvo Peña y Armando Espitia, acompañados por Luisa Guzmán, Mayra Sérbulo, Casio Figueroa, Alejandro Porter, Mayra Batalla y Ángeles Cruz. (Netflix LA)

La propuesta combina entrevistas a los protagonistas reales del caso con recreaciones dramáticas. El guion es de Julián Loyola y Esteban Student, y la producción ejecutiva estuvo a cargo de Sandra Godínez, Carla González Vargas y Maximiliano Sanguine.

El elenco de las recreaciones lo encabezan Ana Celeste Montalvo Peña y Armando Espitia, acompañados por Luisa Guzmán, Mayra Sérbulo, Casio Figueroa, Alejandro Porter, Mayra Batalla y Ángeles Cruz.

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El caso real: una empleada del hospital, tres abortos y una bebé robada

Ese día, Marín Mendoza ingresó al área de ginecobstetricia, tomó a la recién nacida Katia Valentina, de un día de vida, y la sacó del hospital dentro de una bolsa de papel de una tienda departamental. (Gobierno de México)

Los hechos ocurrieron en junio de 2009 en el Hospital General de México, en CDMX. Eleonor Alejandra Marín Mendoza, de 26 años y empleada administrativa del propio nosocomio, había fingido un embarazo durante meses, llegando a subir más de 20 kilos, y había informado a su familia que el 17 de junio nacería su bebé. Antes del robo, había sufrido tres abortos espontáneos.

Ese día, Marín Mendoza ingresó al área de ginecobstetricia, tomó a la recién nacida Katia Valentina, de un día de vida, y la sacó del hospital dentro de una bolsa de papel de una tienda departamental. La esperaba afuera su esposo, Arturo Calderón Gamiño, de 28 años. Las cámaras de seguridad del hospital registraron toda la secuencia y permitieron identificarla de inmediato.

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Horas después, ambos fueron detenidos mientras dormían en la habitación 449 de un hotel en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. La bebé fue recuperada con vida, aún con el brazalete del hospital, y devuelta a sus padres. Marín Mendoza declaró que la madre biológica le había prometido a la niña, versión que los padres de Katia Valentina negaron y que nunca pudo acreditarse legalmente.

La pareja fue procesada por privación ilegal de la libertad. Marín Mendoza cumplió más de 13 años de prisión en el penal de Santa Martha Acatitla. Fue durante una visita a ese reclusorio donde Alberdi conoció el caso de primera mano, al escucharlo de la propia protagonista.

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Quién es Maite Alberdi

Fotografía de archivo de la directora de cine chilena Maite Alberdi. EFE/Javier Etxezarreta

La cineasta chilena nació en Santiago el 29 de marzo de 1983 y se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudió estética y comunicación social. Es la fundadora de Micromundo Producciones y miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos desde 2018.

Su carrera está construida sobre el retrato íntimo de mundos pequeños. Con La once (2014) obtuvo reconocimiento internacional y una nominación al Goya a la mejor película iberoamericana. Los niños (2016) le valió el premio a la mejor dirección femenina documental en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), el más prestigioso del género a nivel mundial.

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Las dos nominaciones al Óscar que la proyectaron globalmente

El salto definitivo llegó con El agente topo (2020), estrenado en el Festival de Sundance, que se convirtió en el primer documental chileno nominado al Premio Óscar. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El salto definitivo llegó con El agente topo (2020), estrenado en el Festival de Sundance, que se convirtió en el primer documental chileno nominado al Premio Óscar. La película también compitió en los Goya y los Spirit Awards, y ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián.

Su siguiente largometraje, La memoria infinita (2023), profundizó ese reconocimiento: ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance, el Goya a la mejor película iberoamericana y obtuvo su segunda nominación a la Academia. En 2024 dio el salto a la ficción con El lugar de la otra, estrenada en la sección oficial del Festival de San Sebastián y nominada al Ariel a la mejor película iberoamericana en México.

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