Hospitalizan a Eric del Castillo: su hija actualiza el estado de salud del actor

Foto: CUARTOSCURO

El actor Eric del Castillo fue hospitalizado de emergencia para someterse a una cirugía vascular, informó su hija Verónica del Castillo, quien aseguró que el procedimiento fue exitoso y que el primer actor ya se encuentra en recuperación.

En entrevista con el programa De Primera Mano, la periodista explicó que su padre presentaba una obstrucción importante en una de las principales arterias que irrigan las piernas, situación que requería atención inmediata para evitar complicaciones mayores.

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“Mi papá tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, explicó.

Verónica detalló que los médicos realizaron un cateterismo sobre la arteria ilíaca, una intervención mínimamente invasiva que permitió restablecer el flujo sanguíneo.

“Le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria; es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria ilíaca. A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100 % de la sangre”, señaló.

La conductora explicó que el diagnóstico llegó durante una revisión médica y que el especialista advirtió sobre el riesgo de perder el pie o incluso una pierna si la intervención no se realizaba con rapidez.

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Verónica del Castillo informó que sunpadre estaba en recuperacipon. Foto: Instagram/@vdelcastillotv

Eric del Castillo evoluciona favorablemente

Tras la cirugía, Verónica del Castillo informó que el actor ya recibió el alta médica y se encuentra estable. “Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas”, comentó.

También adelantó que dentro de dos semanas Eric del Castillo regresará al hospital para someterse a un bloqueo destinado a aliviar el dolor en la espalda baja.

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“Ahora, en 15 días, le vamos a realizar el siguiente procedimiento, que es para la espalda baja... Simplemente es quemarle los nervios. Eso se llama realizarle un bloqueo”, explicó.

Sobre la rápida atención médica, destacó que fue determinante para evitar consecuencias más graves. “Actuamos de voladísima porque ya tenía el 80 % tapado y ahorita ya tiene el flujo sanguíneo al 100 %”, afirmó.

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Aún no le informan sobre la muerte de Elsa Aguirre

Durante la entrevista, Verónica del Castillo también reveló que la familia decidió no comunicarle todavía el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, ocurrido el 15 de julio.

La periodista explicó que su madre consideró que la noticia podría afectar el estado emocional del actor en pleno proceso de recuperación.

“Me dijo mi mamá: ‘Ni se te vaya a ocurrir decirle porque sí se deprime’, sobre todo cuando son amigas tan entrañables del medio artístico”, relató.

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Añadió que el objetivo es concentrarse en la recuperación del primer actor, quien cumplirá 92 años la próxima semana.

En los últimos años, Eric del Castillo ha superado distintos problemas médicos. (Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

Los problemas de salud que ha enfrentado

En los últimos años, Eric del Castillo ha superado distintos problemas médicos. Anteriormente, fue diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad que logró vencer tras recibir tratamiento.

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En 2024 también dio a conocer que padece degeneración macular, un trastorno ocular que afecta la visión central.

En ese momento explicó que la enfermedad no le provocaría ceguera total. “Sigue avanzando, pero bendito Dios, nunca me voy a quedar ciego, solamente es degeneración macular, el centro se borra, pero a mis lados veo”, declaró.

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