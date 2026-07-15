México

Colectivo feminista acusa simulación en caso Víctor Rodríguez: piden aplicar ley 3 de 3

Las Constituyentes Feministas se pronuncian sobre el proceso legal por violencia familiar contra el extitular de Pemex que lleva en libertad

Guardar
Google icon
Colectivo acusa simulación en caso Víctor
Colectivo acusa simulación en caso Víctor Rodríguez: piden aplicar ley 3 de 3. Crédito: Cuartoscuro

Las Constituyentes Feministas, organización política independiente, se pronunció desde su cuenta oficial en ‘X’, respecto al proceso legal que enfrenta Víctor Rodríguez Padilla, extitular de Pemex, por el delito de violencia familiar. De acuerdo con el colectivo, el exfuncionario está llevando a cabo su proceso bajo condiciones que califican de “total privilegio, impunidad y condescendencia institucional”.

A través de su comunicado, las activistas denunciaron que resulta “inadmisible” que, el poder político y las diversas redes de influencia operen en la práctica como un escudo protector a favor de los agresores de mujeres.

PUBLICIDAD

Advirtieron sobre la gravedad de permitir que un exfuncionario de tal alto nivel entre en un proceso penal por violencia familiar en libertad o sometido a medidas cautelares que calificaron como “laxas”; ante esto, advirtieron que, además de aumentar el riesgo de la víctima, se envía un mensaje de carácter devastador a la sociedad: “El Estado protege al agresor si tiene poder”.

En este contexto, la colectiva exigió de manera categórica que la impartición de justicia deje de operar un mero “trámite burocrático de simulación” y comience a actuar con una verdadera perspectiva de género.

PUBLICIDAD

Argumentaron si la justicia que se retrasa ablanda o termina negociándose a puerta cerrada con los propios agresores constituye, en sí misma, una forma de violencia institucional. .

Ley 3 de 3: ¿Por qué debe aplicarse a Víctor Padilla?

Asimismo, Las Constituyentes MX Feministas lanzaron un contundente recordatorio dirigido a todos los órdenes de gobierno, a los partidos políticos y a las distintas instituciones del Estado mexicano.

Enfatizaron que la iniciativa conocida como la “3 de 3 contra la violencia” no es una simple sugerencia, ni una cuota, y mucho menos está sujeta a ningún tipo de negociación, sino que representa un mandato constitucional imperativo.

Imagen VWKEQLAPTJB3DJ45QEPDOMPYQU

Dicha ley fue publicada en el 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece condiciones para las personas que buscan ser candidatas a cualquier cargo de elección popular u otro trabajo dentro del sector público.

Estas condiciones buscan que los individuos que no cumplan con sus obligaciones o comentan algún delito no tengan la oportunidad de beneficiarse como trabajador de cualquier administración pública.

Esta iniciativa es el proceso para constatar que las personas candidatas no hayan incurrido en algo de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracción VII de la Constitución, ni del artículo 442 Bis en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción III de la LGIPE.

Bajo este marco, el colectivo subrayó que ningún agresor, violentador sexual o deudor alimentario “puede ni debe ocupar cargos de dirección”, espacios de representación popular o empleos dentro del servicio público.

Hombre canoso de camiseta beige con una bolsa y papeles es abordado por periodista con micrófono y teléfono móvil, frente a un edificio y vehículos
Víctor Rodríguez Padilla, ex director de PEMEX, es abordado por periodistas al salir del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, después de un cambio en sus medidas cautelares por una acusación de violencia familiar (Cuartoscuro)

Resulta inaceptable para la organización que Víctor Rodríguez Padilla haya ocupado una de las posiciones de mayor relevancia e importancia dentro del sector público del país mientras se encontraba bajo la sombra de la agresión familiar.

El colectivo advirtió que las instituciones públicas no pueden seguir funcionando como refugios para violentadores. Aseguraron que no darán “ni un solo paso atrás” y que el poder político ya no puede seguir siendo sinónimo de impunidad.

Temas Relacionados

Víctor Padilla RodríguezLey 3 de 3violencia familiarPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Recepcionista sufre agresión de huésped en hotel de Santa Fe: cámaras captan el ataque

Una mujer fue agredida verbal y físicamente por un sujeto quien ya habría sido denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Recepcionista sufre agresión de huésped en hotel de Santa Fe: cámaras captan el ataque

Grupo de Operaciones Especiales asegura arsenal y detiene a cuatro hombres en la colonia Villa Universidad de Culiacán

La SSP Sinaloa informó que sus elementos detectaron a civiles que descendían armados de un vehículo frente a un domicilio, lo que motivó la intervención

Grupo de Operaciones Especiales asegura arsenal y detiene a cuatro hombres en la colonia Villa Universidad de Culiacán

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

La actriz del cine de oro mexicano murió a los 95 años de edad

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Cuándo abre el siguiente registro de la Pensión Mujeres Bienestar y qué estados van primero

Si no lograste inscribirte a la Pensión Mujeres Bienestar, aún tienes más oportunidades este año

Cuándo abre el siguiente registro de la Pensión Mujeres Bienestar y qué estados van primero

Regreso a clases SEP 2026 : los consejos de la Profeco para ahorrar al comprar útiles escolares

La Profeco y la Secretaría de Economía emiten recomendaciones para aplicar a descuentos por mayoría de productos y reducir gastos durante la compra de útiles 2026

Regreso a clases SEP 2026 : los consejos de la Profeco para ahorrar al comprar útiles escolares
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Conductor agrede con machete a padre e hijo de cinco años tras percance vial en Iztacalco

Iván Archivaldo Guzmán huyó de Los Cabos tras amenazas de El Chapo Isidro: le dieron un ultimátum de 48 horas para salir de BCS

Caen seis mandos policiacos en Puebla acusados de proteger a grupos criminales y facilitar la operación de narcolaboratorios

Procesaron a Saúl “El Oso” y Xavier de la Unión Tepito por secuestro exprés a transportistas en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Adiós a la última diva: la histórica película que consagró a Elsa Aguirre en el Cine de Oro

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

DEPORTES

Argentina vs. España: horario y dónde ver gratis en vivo la final del Mundial 2026 desde México

Argentina vs. España: horario y dónde ver gratis en vivo la final del Mundial 2026 desde México

Sky Team vs Los Infernales: así será la función del Viernes Espectacular en la Arena México

Así son los nuevos jerseys de los equipos de la Liga MX para el Apertura 2026

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

La Liga MX revela la convocatoria para el All-Star Game 2026 frente a la MLS