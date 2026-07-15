Gabinete de Seguridad investiga ataque de regidora en Tecate: confirma que funcionaria y su hija fueron trasladadas a un hospital de EEUU

María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate y su esposo Jesús Pereida fueron atacados a balazos cuando viajaban con su hija, su espos murió, ellas se encuentran fuera de gravedad Foto: Familia de María de Jesús Quijada Facebook

La agresión contra la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, dejó a su esposo sin vida, a ella y a su hija lesionadas pero fuera de gravedad, por lo que el Gabinete de Seguridad abrió una investigación en la que colaboró con autoridades de Baja California para ubicar a los responsables del ataque ocurrido la tarde del 14 de julio de 2026 en la colonia La Hacienda.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades localizaron un vehículo con características coincidentes con el usado por los agresores. La unidad apareció incendiada a unos 3 kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque.

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La regidora y la menor lesionada fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Ambas fueron reportadas fuera de peligro.

El ataque ocurrió cuando la familia viajaba por la calle Coyuca

Fotografía publicada junto con la confirmación del deceso del esposo de la regidora por parte de la familia de Pereida. Crédito: Facebook - Jesús Pereida

María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate, viajaba con su esposo Jesús Pereida Ruiz y su hija en un automóvil Kia negro cuando hombres armados interceptaron la unidad en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda del municipio bajacaliforniano.

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Los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo y escaparon a bordo de un automóvil blanco. En el sitio, Pereida Ruiz murió por las lesiones provocadas por los disparos.

Las versiones preliminares indicaron que el automóvil atacado llevaba placas 9TWY116. Tras la agresión, personal pericial concluyó las diligencias en la escena y el cuerpo del esposo de la regidora fue trasladado al Servicio Médico Forense.

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Las instituciones de seguridad federal señalaron que reforzaron las indagatorias junto con autoridades estatales para obtener y revisar videograbaciones de cámaras de vigilancia. El objetivo fue identificar y detener a los responsables.

Evento reciente de la regidora en Tecate, Baja California. Crédito: Facebook - María Quijada

El Gabinete de Seguridad sostuvo que mantuvo coordinación con las autoridades de Baja California para esclarecer los hechos. También afirmó que no habría impunidad.

Jesús Pereida Ruiz había ocupado cargos públicos en Baja California

Jesús Pereida Ruiz tuvo trayectoria en distintas dependencias públicas del estado. Entre otros cargos, encabezó las Mesas de Seguridad para la Paz en Tecate durante la administración del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.

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Después colaboró en la Secretaría de Bienestar del Estado. Su muerte ocurrió en el lugar de la agresión, antes de que pudiera recibir atención médica.

La emboscada se registró cuando la familia circulaba por la colonia La Hacienda. Esa referencia territorial coincidió con la ubicación del fraccionamiento Hacienda, donde fue reportada la agresión armada.

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María de Jesús Quijada Maldonado se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado que sufrió junto con su esposo la tarde del martes 14 de julio en Baja California. (Infobae México Especial)

María de Jesús Quijada tenía 40 años y cursaba la licenciatura en Derecho

María de Jesús Quijada Maldonado tenía 40 años y llevaba menos de dos años como regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate. Su trabajo público se había vinculado con tareas de asistencia social y prevención de problemas sociales.

Su formación académica combinaba estudios empresariales y legales. Cursó un Associate Degree en Administración de Empresas en Grossmont College, en La Mesa, California, y estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

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Su educación básica y media superior la realizó en Tecate, en instituciones como el Colegio de Bachilleres y la Escuela Secundaria Francisco I. Madero. Su perfil también estuvo ligado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio.

A lo largo de los años ocupó posiciones de liderazgo relacionadas con la asistencia social y la administración pública. Esa trayectoria fue parte de la información pública disponible sobre la regidora atacada el 14 de julio de 2026.

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Las autoridades concentraron parte de la investigación en el análisis de videos de vigilancia y en el vehículo hallado calcinado. Esa línea de trabajo buscó reconstruir la ruta de escape de los atacantes y establecer su identidad.

El ataque contra María de Jesús Quijada ocurrió el 14 de julio de 2026 en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda de Tecate.

Jesús Pereida Ruiz murió en el lugar; la regidora y una menor fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos y quedaron fuera de peligro.

Las autoridades localizaron un vehículo incendiado a 3 kilómetros de la escena y reforzaron la revisión de cámaras para identificar a los agresores.