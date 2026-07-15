México

Gabinete de Seguridad investiga ataque de regidora en Tecate: confirma que funcionaria y su hija fueron trasladadas a un hospital de EEUU

En el atentado su esposo Jesús Pereida Ruiz murió, él tuvo trayectoria en dependencias públicas, entre otros cargos, encabezó las Mesas de Seguridad para la Paz durante la administración del gobernador Jaime Bonilla

Guardar
Google icon
María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate y su esposo Jesús Pereida fueron atacados a balazos cuando viajaban con su hija, su espos murió, ellas se encuentran fuera de gravedad Foto: Familia de María de Jesús Quijada Facebook
María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate y su esposo Jesús Pereida fueron atacados a balazos cuando viajaban con su hija, su espos murió, ellas se encuentran fuera de gravedad Foto: Familia de María de Jesús Quijada Facebook

La agresión contra la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, dejó a su esposo sin vida, a ella y a su hija lesionadas pero fuera de gravedad, por lo que el Gabinete de Seguridad abrió una investigación en la que colaboró con autoridades de Baja California para ubicar a los responsables del ataque ocurrido la tarde del 14 de julio de 2026 en la colonia La Hacienda.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades localizaron un vehículo con características coincidentes con el usado por los agresores. La unidad apareció incendiada a unos 3 kilómetros del lugar donde ocurrió el ataque.

PUBLICIDAD

La regidora y la menor lesionada fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Ambas fueron reportadas fuera de peligro.

El ataque ocurrió cuando la familia viajaba por la calle Coyuca

Fotografía publicada junto con la confirmación del deceso del esposo de la regidora por parte de la familia de Pereida. Crédito: Facebook - Jesús Pereida
Fotografía publicada junto con la confirmación del deceso del esposo de la regidora por parte de la familia de Pereida. Crédito: Facebook - Jesús Pereida

María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate, viajaba con su esposo Jesús Pereida Ruiz y su hija en un automóvil Kia negro cuando hombres armados interceptaron la unidad en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda del municipio bajacaliforniano.

PUBLICIDAD

Los agresores dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo y escaparon a bordo de un automóvil blanco. En el sitio, Pereida Ruiz murió por las lesiones provocadas por los disparos.

Las versiones preliminares indicaron que el automóvil atacado llevaba placas 9TWY116. Tras la agresión, personal pericial concluyó las diligencias en la escena y el cuerpo del esposo de la regidora fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Las instituciones de seguridad federal señalaron que reforzaron las indagatorias junto con autoridades estatales para obtener y revisar videograbaciones de cámaras de vigilancia. El objetivo fue identificar y detener a los responsables.

Evento reciente de la regidora en Tecate, Baja California. Crédito: Facebook - María Quijada
Evento reciente de la regidora en Tecate, Baja California. Crédito: Facebook - María Quijada

El Gabinete de Seguridad sostuvo que mantuvo coordinación con las autoridades de Baja California para esclarecer los hechos. También afirmó que no habría impunidad.

Jesús Pereida Ruiz había ocupado cargos públicos en Baja California

Jesús Pereida Ruiz tuvo trayectoria en distintas dependencias públicas del estado. Entre otros cargos, encabezó las Mesas de Seguridad para la Paz en Tecate durante la administración del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Después colaboró en la Secretaría de Bienestar del Estado. Su muerte ocurrió en el lugar de la agresión, antes de que pudiera recibir atención médica.

La emboscada se registró cuando la familia circulaba por la colonia La Hacienda. Esa referencia territorial coincidió con la ubicación del fraccionamiento Hacienda, donde fue reportada la agresión armada.

Retrato de mujer rubia con blazer claro. Fondo de calle con vehículos, un camión policial, personas uniformadas y cintas de seguridad en el suelo
María de Jesús Quijada Maldonado se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado que sufrió junto con su esposo la tarde del martes 14 de julio en Baja California. (Infobae México Especial)

María de Jesús Quijada tenía 40 años y cursaba la licenciatura en Derecho

María de Jesús Quijada Maldonado tenía 40 años y llevaba menos de dos años como regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate. Su trabajo público se había vinculado con tareas de asistencia social y prevención de problemas sociales.

Su formación académica combinaba estudios empresariales y legales. Cursó un Associate Degree en Administración de Empresas en Grossmont College, en La Mesa, California, y estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

Su educación básica y media superior la realizó en Tecate, en instituciones como el Colegio de Bachilleres y la Escuela Secundaria Francisco I. Madero. Su perfil también estuvo ligado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio.

A lo largo de los años ocupó posiciones de liderazgo relacionadas con la asistencia social y la administración pública. Esa trayectoria fue parte de la información pública disponible sobre la regidora atacada el 14 de julio de 2026.

Las autoridades concentraron parte de la investigación en el análisis de videos de vigilancia y en el vehículo hallado calcinado. Esa línea de trabajo buscó reconstruir la ruta de escape de los atacantes y establecer su identidad.

  • El ataque contra María de Jesús Quijada ocurrió el 14 de julio de 2026 en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda de Tecate.
  • Jesús Pereida Ruiz murió en el lugar; la regidora y una menor fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos y quedaron fuera de peligro.
  • Las autoridades localizaron un vehículo incendiado a 3 kilómetros de la escena y reforzaron la revisión de cámaras para identificar a los agresores.

Temas Relacionados

mexico-noticiasTecateBaja CaliforniaEEUUhospitalmuerteesposoMorenaMaría de Jesús QuijadaNarco en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ zarpa con agenda para visitar puertos en Estados Unidos y Canadá

La travesía de tres meses llevará al navío a puertos de Estados Unidos y Canadá, con regreso previsto para el 15 de octubre

Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’ zarpa con agenda para visitar puertos en Estados Unidos y Canadá

Maltrato animal en la CDMX: estas son las 15 colonias con más denuncias ante la PAOT

Pese a registrarse más de 3 mil 800 denuncias en la capital, el 73% de los casos fueron cerrados porque las autoridades enfrentaron imposibilidades legales o materiales para actuar

Maltrato animal en la CDMX: estas son las 15 colonias con más denuncias ante la PAOT

Becas Rita Cetina y Benito Juárez confirman cancelación de pagos en 2026: cuándo regresan los depósitos a todos los beneficiarios

Ambos programas entregan bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar

Becas Rita Cetina y Benito Juárez confirman cancelación de pagos en 2026: cuándo regresan los depósitos a todos los beneficiarios

Alcaldes de Nuevo León acusan que Samuel García retiene más de mil 700 mdp de presupuesto: Mauricio Tabe exige reposición

Al menos 18 alcaldes de la entidad exigieron la liberación de fondos y aportaciones a cada uno de los municipios de Nuevo León

Alcaldes de Nuevo León acusan que Samuel García retiene más de mil 700 mdp de presupuesto: Mauricio Tabe exige reposición

Metrobús hoy 15 de julio: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 15 de julio: estado del servicio en esta última hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Extorsión en BCS creció 95% en los primeros meses de 2026: de 24 víctimas a 92 en solo dos años

Extorsión en BCS creció 95% en los primeros meses de 2026: de 24 víctimas a 92 en solo dos años

Golpe al Cártel de Sinaloa: desmantelan tres centros de producción de metanfetamina en Cosalá

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

Sheinbaum defiende la entrega de “El Jando” a EEUU bajo la Ley de Seguridad Nacional: “El Gabinete de Seguridad evaluó los riesgos”

Departamento del Tesoro de EEUU designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

ENTRETENIMIENTO

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados

DEPORTES

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

La Liga MX revela la convocatoria para el All-Star Game 2026 frente a la MLS

Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Pumas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1 de la Liga Mx

América en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario