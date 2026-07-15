México

Ricardo Anaya exige que Marina del Pilar pida licencia y se le investigue por ‘traición a la patria’

El panista señaló la diferencia entre las acusaciones a Maru Campos, a quien se le señaló de permitir injerencia extranjera

Guardar
Google icon
Imagen KVLSCG4L3FAUDLKNQPR76K3XS4

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicite licencia de su cargo tras la filtración de un audio en el que se le señala por supuesta colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

El panista declaró que la funcionaria morenista debe ser investigada por el delito de traición a la patria, al ser acusada de negociar información confidencial del Estado mexicano con el FBI. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que tanto Morena como el PAN se ‘lanzan la bolita’ sobre dos fuertes polémicas en las que se han visto envueltos dos de sus gobernadores: Maru Campos, acusada de permitir injerencia extranjera, y Marina del Pilar, señalada por presunta colaboración.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Anaya cuestionó que, a diferencia de casos anteriores donde se acusó a opositores por hechos similares, ahora se pretenda exonerar a una mandataria solo por el hecho de pertenecer al partido gobernante.

De acuerdo con el exdirigente del PAN, “cuando es una gobernadora de oposición que presuntamente recibió información de una agencia estadounidense para desmantelar un narcolaboratorio, acusan traición a la patria. Ah, pero cuando es una gobernadora de Morena que quiere traficar con información confidencial del Estado mexicano para obtener impunidad, lo cual sí es grave, ahí la exoneran sin más”, reclamó.

PUBLICIDAD

El caso generó un debate nacional desde la publicación de un audio en el que se escucha a Marina del Pilar Ávila en medio de lo que parece ser una negociación con autoridades de Estados Unidos. Tras la difusión, la gobernadora negó cualquier acto de traición y aseguró que se trató de una trampa.

Ricardo Anaya, Teuchitlán, Jalisco, México
Credito: Cuartoscuro

Marina del Pilar rechaza señalamientos y acusa de “trampa” tras audio filtrado

La gobernadora aseguró que la grabación fue manipulada con el objetivo de afectar su imagen y negó haber cometido alguna ilegalidad. “Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré”, declaró y agregó que se trató de una trampa.

Tras estos hechos, la oposición ha denunciado que la gobernadora ha sido respaldada por figuras de su partido, inculo por presidenta Claudia Sheinbaum, tomando una postura distinta a cuando surgió una acusación contra la panista Maru Campos.

En medio de las demandas de la oposición y los señalamientos cruzados, el caso se suma a una serie de acusaciones recientes entre partidos por presuntos delitos de corrupción y colaboración con autoridades extranjeras.

Temas Relacionados

PANMarina del PilarMaru CamposRicardo AnayaMorenaEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Regreso a clases SEP 2026 : los consejos de la Profeco para ahorrar al comprar útiles escolares

La Profeco y la Secretaría de Economía emiten recomendaciones para aplicar a descuentos por mayoría de productos y reducir gastos durante la compra de útiles 2026

Regreso a clases SEP 2026 : los consejos de la Profeco para ahorrar al comprar útiles escolares

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 15 de julio

La divisa norteamericana experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 15 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de julio: Tormenta tropical Elida se forma de la depresión tropical Cinco-E; onda 19 persiste al sureste

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de julio: Tormenta tropical Elida se forma de la depresión tropical Cinco-E; onda 19 persiste al sureste

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de julio?: servicio lento en la Línea 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de julio?: servicio lento en la Línea 8
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Conductor agrede con machete a padre e hijo de cinco años tras percance vial en Iztacalco

Iván Archivaldo Guzmán huyó de Los Cabos tras amenazas de El Chapo Isidro: le dieron un ultimátum de 48 horas para salir de BCS

Caen seis mandos policiacos en Puebla acusados de proteger a grupos criminales y facilitar la operación de narcolaboratorios

Procesaron a Saúl “El Oso” y Xavier de la Unión Tepito por secuestro exprés a transportistas en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Así fue el funeral de Elsa Aguirre: junto a sus enfermeras y rodeada de flores dignas de una diva

Adiós a la última diva: la histórica película que consagró a Elsa Aguirre en el Cine de Oro

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

DEPORTES

Sky Team vs Los Infernales: así será la función del Viernes Espectacular en la Arena México

Sky Team vs Los Infernales: así será la función del Viernes Espectacular en la Arena México

Así son los nuevos jerseys de los equipos de la Liga MX para el Apertura 2026

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

La Liga MX revela la convocatoria para el All-Star Game 2026 frente a la MLS

Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario