Ricardo Anaya exige que Marina del Pilar pida licencia y se le investigue por ‘traición a la patria’

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicite licencia de su cargo tras la filtración de un audio en el que se le señala por supuesta colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

El panista declaró que la funcionaria morenista debe ser investigada por el delito de traición a la patria, al ser acusada de negociar información confidencial del Estado mexicano con el FBI. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que tanto Morena como el PAN se ‘lanzan la bolita’ sobre dos fuertes polémicas en las que se han visto envueltos dos de sus gobernadores: Maru Campos, acusada de permitir injerencia extranjera, y Marina del Pilar, señalada por presunta colaboración.

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En ese sentido, Anaya cuestionó que, a diferencia de casos anteriores donde se acusó a opositores por hechos similares, ahora se pretenda exonerar a una mandataria solo por el hecho de pertenecer al partido gobernante.

De acuerdo con el exdirigente del PAN, “cuando es una gobernadora de oposición que presuntamente recibió información de una agencia estadounidense para desmantelar un narcolaboratorio, acusan traición a la patria. Ah, pero cuando es una gobernadora de Morena que quiere traficar con información confidencial del Estado mexicano para obtener impunidad, lo cual sí es grave, ahí la exoneran sin más”, reclamó.

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El caso generó un debate nacional desde la publicación de un audio en el que se escucha a Marina del Pilar Ávila en medio de lo que parece ser una negociación con autoridades de Estados Unidos. Tras la difusión, la gobernadora negó cualquier acto de traición y aseguró que se trató de una trampa.

Credito: Cuartoscuro

Marina del Pilar rechaza señalamientos y acusa de “trampa” tras audio filtrado

La gobernadora aseguró que la grabación fue manipulada con el objetivo de afectar su imagen y negó haber cometido alguna ilegalidad. “Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré”, declaró y agregó que se trató de una trampa.

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Tras estos hechos, la oposición ha denunciado que la gobernadora ha sido respaldada por figuras de su partido, inculo por presidenta Claudia Sheinbaum, tomando una postura distinta a cuando surgió una acusación contra la panista Maru Campos.

En medio de las demandas de la oposición y los señalamientos cruzados, el caso se suma a una serie de acusaciones recientes entre partidos por presuntos delitos de corrupción y colaboración con autoridades extranjeras.

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