México expresa respaldo a la neutralidad del Canal de Panamá y fortalece la cooperación bilateral

(Presidencia)

Este miércoles 15 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino en las instalaciones de Palacio Nacional, como parte de la agenda internacional de la mandataria mexicana.

Posterior al encuentro destinado a impulsar la cooperación bilateral, ambos jefes de Estado realizaron una conferencia de prensa en la sede presidencial, donde la líder mexicana enfatizó que esta cita diplomática representó un paso relevante para las dos naciones. Asimismo, aseguró que el Gobierno de México respalda el Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, a través de “una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”.

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La visita del presidente panameño, acompañado de su esposa y miembros de su gabinete, sirvió para reafirmar la voluntad de ambos países de continuar construyendo un vinculo más estrecho.

Entre los temas abordados figuraron la interconexión geográfica, la inversión empresarial recíproca y la colaboración académica, además del fortalecimiento de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

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Estrategias para frenar el gusano barrenador

Uno de los puntos destacados del encuentro fue la colaboración entre México y Panamá para erradicar el gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta severamente a la producción agropecuaria. Sheinbaum agradeció la cooperación panameña en este sector, resaltando la transferencia de tecnología y la experiencia técnica que ha permitido avanzar en el control biológico del problema.

“En particular, queremos agradecer la extraordinaria cooperación que tenemos para erradicar el gusano barrenador del ganado. Destacamos la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora en Panamá. Recibimos cada semana pupas de esta planta que tienen ustedes para poder fabricar o poder desarrollar las moscas que van a atender el grave problema del gusano barrenador", señaló la mandataria mexicana.

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Por otro lado, destacó el compromiso de ambos gobiernos para mantener el intercambio de información y fortalecer la colaboración en materia de agroindustria, investigación y desarrollo conjunto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino en Palacio Nacional. (captura de pantalla)

Acuerdos entre México y Panamá

El encuentro entre Sheinbaum y Mulino también abordó áreas estratégicas como el comercio, la conectividad, la seguridad y la innovación. Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de potenciar proyectos conjuntos que favorezcan el crecimiento económico y el bienestar social en sus respectivos territorios. El desarrollo de infraestructuras y la promoción del turismo y la cultura fueron señalados como motores para fortalecer la integración regional.

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En relación con la neutralidad del Canal de Panamá, el Gobierno mexicano reiteró su respaldo al protocolo vigente, considerándolo esencial para la estabilidad y el flujo comercial internacional. La posición nacional fue clara al manifestar que la cooperación y el respeto a la soberanía son fundamentales para consolidar una región más próspera y autónoma.

La presidenta Sheinbaum concluyó agradeciendo la presencia de la delegación panameña y reafirmó el compromiso del país de seguir impulsando una nueva etapa de confianza y amistad.

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Panamá reconoce acción de Gobierno mexicano en seguridad

El presidente de Panamá expresó su reconocimiento a Claudia Sheinbaum y al Ejército mexicano por la operación realizada en febrero en la zona de Guadalajara, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mulino consideró este hecho como un ejemplo de la recuperación del control institucional sobre la seguridad y destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional para combatir el narcotráfico.

Además, el mandatario resaltó el potencial económico de su nación, con un crecimiento proyectado cercano al 4% y una plataforma logística considerada la más conectada de América Latina. También anunció encuentros con empresarios mexicanos para promover mayores inversiones y extendió una invitación a la jefa de Estado para asistir al evento de la CAF en 2027 y al país a desempeñar un papel relevante en la coordinación de inteligencia regional junto a la OEA.

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