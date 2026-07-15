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Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

Recientemente, José Said, expareja de la señalada, dio su versión de los hechos a través de un video

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Maryfer Centeno aseguró en un video que Marianne Gonzaga tiene una ficha de Interpol y que más de 190 países la buscan por una orden judicial relacionada con la custodia de su hija Emma.

Maryfer Centeno aseguró en una transmisión que Marianne Gonzaga tiene una ficha de Interpol y que más de 190 países la buscan por una orden judicial relacionada con la custodia de su hija Emma.

Ante esto, la influencer reaccionó a través de sus redes sociales y amagó con proceder contra la grafóloga.

¿Qué dijo Maryfer Centeno?

En un video publicado en Instagram, Centeno mencionó:

“Marianne Gonzaga tiene una ficha de Interpol. Más de ciento noventa países la están buscando. ¿Por qué? Porque hay pruebas suficientes que pueden determinar que no parece ser apta para cuidar a la pequeña Emma".

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Maryfer Centeno, Marianne Gonzaga -México- 15 julio
Maryfer Centeno aseguró que Marianne Gonzaga es buscada por Interpol (IG)

La famosa explicó que Gonzaga no habría asistido a una audiencia clave, lo cual, dijo, repercutía de forma negativa en su situación legal:

“Hoy por hoy hubo una audiencia a la cual no asistió. Esto también repercute en contra de Marianne Gonzaga. ¿Por qué? Porque cuando tú no asistes a una audiencia, tienes diferentes tipos de sanciones".

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Añadió que la notificación roja de Interpol es enviada a servicios policiales de 194 países y suele estar acompañada de una orden de detención vigente emitida por autoridades judiciales mexicanas.

También señaló que aparentemente “Marianne Gonzaga no solo tiene la ficha de Interpol, sino también alerta Amber, además de los edictos del juzgado”.

Maryfer Centeno se defiende ante críticas
Maryfer Centeno se defiende ante críticas

Para Centeno, este escenario era una muestra de la gravedad del caso: “Una persona con ficha roja está en calidad de investigada en más de una ocasión. La ficha se basa en una orden de detención vigente... la revisión es estricta”.

Criticó además la actitud de Gonzaga en redes sociales: “Parece que nos importa más a muchos de redes sociales que a ella su propia hija”.

La respuesta de Marianne Gonzaga

A través de sus historias en Instagram, Marianne Gonzaga negó tajantemente que exista una ficha roja en su contra y mostró una captura de la página oficial de Interpol.

En la imagen, se observa un fragmento explicativo sobre las notificaciones rojas y un mensaje en el que la influencer afirma:

“Ustedes mismos pueden ir a buscarme a la página de INTERPOL donde claramente NO aparezco. @maryfer_centeno esto procederá legalmente”.

En su publicación, Gonzaga subrayó que cualquier persona puede consultar la base de datos pública de Interpol y que su nombre no figura en la lista de personas buscadas.

El mensaje incluye un llamado directo a Maryfer Centeno, advirtiendo que tomará acciones legales por las declaraciones realizadas en su contra.

marianne gonzaga
(IG)

¿Marianne Gonzaga aparece en Interpol?

Hasta este 15 de julio, no existe información oficial que confirme la emisión de una ficha roja de Interpol contra Marianne Gonzaga.

Infobae realizó una búsqueda en el sitio de Interpol y Marianne Gonzaga no está incluida en su lista pública de personas buscadas.

No obstante, la página web detalla que: “La mayoría de las notificaciones son exclusivamente para uso policial, aunque algunas se publican en este sitio web para que los ciudadanos puedan ayudar a la policía a encontrar a las personas en cuestión”.

Por lo que, hasta el momento se desconoce si existe una ficha de búsqueda para Marianne Gonzaga que sea sólo para uso de las autoridades.

marianne gonzaga interpol
(Captura de pantalla/Interpol)

Lo más reciente en el caso

El caso de Marianne Gonzaga y la custodia de su hija Emma ha sido tema de debate en redes sociales y medios de comunicación en México.

Hace unos días José Said, el exnovio de Gonzaga, la acusó de maltrato infantil y de ocultar el paradero de la niña. Ante estas acusaciones, Gonzaga respondió en sus redes que la denuncia era parte de una manipulación de pruebas por parte de su expareja y que había respondido legalmente a cada uno de los señalamientos.

Marianne Gonzaga -México-25 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

La influencer sostuvo que su expareja buscaba quitarle la custodia de Emma mediante denuncias públicas y procesos judiciales que, según ella, carecían de fundamento. En sus historias, Gonzaga reiteró que no existe ninguna orden de búsqueda internacional en su contra y que ha seguido todos los procesos legales requeridos en México.

El caso ha generado opiniones divididas entre los seguidores de ambas figuras. Mientras algunos usuarios apoyaron la postura de Maryfer Centeno y pidieron mayor claridad sobre la situación de Emma, otros defendieron la versión de Gonzaga y criticaron la difusión de información no confirmada en redes sociales.

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