“Miserable, arbitraria y asesina”: así califican al ICE desde el Congreso de México

La legisladora Yoloczin Domínguez condena el proceder de los oficiales de migración de Estados Unidos y lanza una crítica directa en torno a su comportamiento, en medio de señalamientos sobre detenciones en instalaciones concesionadas

Diputadas y diputados de distintas bancadas utilizaron calificativos duros contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una conferencia de prensa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la discusión de un pronunciamiento conjunto por la muerte de 17 connacionales mexicanos bajo custodia de esa dependencia.

“Gente preparada y no asesinos”

La diputada Yoloczin Domínguez Serna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pidió a las empresas con concesiones en centros migratorios revisar sus protocolos: “Es importante que esas empresas extranjeras revisen esos protocolos para que tengan gente preparada y no asesinos”. La legisladora también calificó la actuación de agentes del ICE como “esa manera tan miserable de actuar”.

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“Totalmente arbitraria”

Por su parte, el diputado identificado como Mario Miguel Carrillo Cubillas en la conferencia sostuvo que el margen de acción que había tenido el ICE en operativos de tránsito “considerábamos estaba fuera de la normatividad norteamericana”, y lo calificó como “totalmente arbitraria”. Aseguró, sin ofrecer una fuente oficial que lo confirme, que tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el ICE habría ajustado sus reglas de operación. Esta afirmación no ha sido confirmada de forma oficial por autoridades estadounidenses.

En una conferencia, el legislador afirma que el margen con el que intervenía la agencia en revisiones vehiculares estaría fuera de la normativa estadounidense y sostiene que esa práctica se excedía en sus facultades

“Condenamos enérgicamente”

El diputado Gilberto Herrera Solórzano fue de los más enfáticos: “Por eso condenamos enérgicamente la actuación del ICE en Estados Unidos y todas las empresas contratadas”, expresó durante su intervención. El legislador también respaldó la postura de la presidenta Sheinbaum, a quien citó textualmente: “Quien juegue contra México está destinado a perder en la cancha, en la vida y en la política”.

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El legislador sostiene que las redadas y los operativos migratorios deben ser rechazados, y dice que su bancada acompaña la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a acciones contra connacionales

Lo que piden los legisladores

Entre los planteamientos presentados por los diputados durante la conferencia se encuentran:

Un pronunciamiento unánime de todos los grupos parlamentarios

Investigación sobre las circunstancias de las 17 muertes

Revisión de protocolos en empresas con concesión de centros de detención

Continuidad de acciones de la Cancillería, incluida la figura de cease and desist

Las bancadas en el Congreso de la Unión perfilan un acuerdo unánime para exigir indagatorias por los decesos, revisar protocolos de empresas con concesión en centros de detención y dar seguimiento a la ruta legal impulsada por la SRE. (AP foto/Erin Hooley)

Trump defiende al ICE mientras México acelera la vía legal

Este miércoles, a través de su red Truth Social, el presidente Donald Trump defendió el trabajo de los agentes del ICE y afirmó que la delincuencia ha disminuido en Estados Unidos a niveles no vistos en décadas, atribuyendo ese resultado a la salida de personas que, según él, ingresaron al país sin control durante la administración anterior. Trump calificó la labor de la agencia como un “gran trabajo” y pidió a los agentes continuar con las detenciones de tránsito, una práctica que un día antes había sido suspendida temporalmente tras varios incidentes mortales. Mientras Trump respaldaba esta postura, el gobierno mexicano avanzó en sentido contrario: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “homicidios” las muertes de connacionales bajo custodia o en operativos del ICE, y el canciller Roberto Velasco confirmó que la Cancillería, con apoyo de la Fiscalía General de la República, presentará denuncias penales y demandas civiles ante autoridades estadounidenses, además de acciones contra las empresas privadas que operan los centros de detención migratoria.

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