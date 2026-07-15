Procesaron a Saúl “El Oso” y Xavier de la Unión Tepito por secuestro exprés a transportistas en la CDMX

Xavier y Saúl fueron vinculados a proceso tras comprobarse su participación en un secuestro exprés de transportistas, se les vincula con la Unión Tepito Foto: SSC CDMX

La Fiscalía CDMX obtuvo dos nuevas vinculaciones a proceso contra Saúl “N” y Xavier “N”, señalados por su probable participación en secuestro agravado contra dos operadores de transporte público por hechos ocurridos en 2024, de acuerdo con la propia institución.

En la audiencia del 14 de julio de 2026, el Ministerio Público presentó datos de prueba que llevaron a la autoridad judicial a vincularlos a proceso y a ratificar la prisión preventiva. La fiscalía informó que el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La investigación también identificó a ambos imputados como presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con “La Unión Tepito”, además de que los relacionó con otras indagatorias por extorsión y cobro de piso contra operadores de transporte público, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Fiscalía CDMX detalló que el secuestro exprés agravado se cometió el 29 de noviembre de 2024 en la alcaldía Venustiano Carranza, donde Saúl “N” y Xavier “N” presuntamente privaron de la libertad a dos operadores mediante amenazas y actos de violencia. El objetivo, de acuerdo con las indagatorias, fue exigir dinero a sus familiares a cambio de liberarlos.

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El robo de mascotas es una creciente preocupación, impulsando medidas de seguridad para proteger a nuestros compañeros animales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la privación de la libertad, las víctimas fueron trasladadas a la alcaldía Cuauhtémoc, donde Saúl “N” presuntamente las amagó con un arma de fuego e hizo llamadas a los familiares para exigir un pago. La fiscalía señaló que, luego de recibir 31 mil pesos y una motocicleta, los probables agresores liberaron a los operadores.

La institución indicó que, a partir de la denuncia de las víctimas, se realizaron diligencias de reconocimiento, entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales y otros actos de investigación. Con esos datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión contra los dos imputados.

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Las órdenes, precisó la Fiscalía CDMX, fueron cumplimentadas por agentes de la PDI el 9 de julio de 2026 al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Para entonces, Saúl “N” y Xavier “N” ya estaban internos desde el 1 de agosto de 2025, después de haber sido vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Tras la nueva vinculación por secuestro agravado, la fiscalía sostuvo que mantuvo abiertas líneas de investigación para ubicar y llevar ante la justicia a integrantes de grupos delictivos generadores de violencia. También afirmó que continuó con indagatorias relacionadas con extorsión, cobro de piso y otros delitos que afectan a la ciudadanía, además de buscar el acceso a la justicia para las víctimas.

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La Fiscalía CDMX recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en el caso se consideraron inocentes y fueron tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declarara su responsabilidad mediante sentencia de la autoridad competente.

La Fiscalía CDMX obtuvo dos vinculaciones a proceso por secuestro agravado contra Saúl “N” y Xavier “N”, presuntos integrantes de una célula vinculada con “La Unión Tepito”.

El secuestro habría ocurrido el 29 de noviembre de 2024; la fiscalía señaló que recibió 31 mil pesos y una motocicleta a cambio de liberar a las víctimas.

El juez ratificó la prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria tras la audiencia del 14 de julio de 2026.