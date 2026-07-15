Autoridades recuperan medicamentos robados valorados en 2.5 millones de pesos en Chalco. Crédito: SSCP

Autoridades federales y estatales recuperaron en Chalco, Estado de México, un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos valuado en $2 millones 500 mil pesos, junto con dos vehículos con reporte de robo activo. La acción fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), tras recibir un alertamiento sobre el robo de las unidades de carga. Los vehículos y la mercancía fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo se desplegó luego de que las corporaciones recibieron un reporte que indicaba el robo de dos unidades de carga en la zona. Con base en esa información, las fuerzas de seguridad implementaron un esquema de búsqueda y localización en el municipio de Chalco.

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Cómo se localizaron los vehículos y la mercancía

El despliegue permitió ubicar las dos unidades sobre la calle Hacienda Compañía, en el fraccionamiento Los Héroes Chalco. Al realizar una inspección de los vehículos, los elementos encontraron en su interior el cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos.

Autoridades recuperan medicamentos robados valorados en 2.5 millones de pesos en Chalco. Crédito: SSPC

Tanto los vehículos como la totalidad de la mercancía fueron asegurados en el lugar. Ningún detenido fue reportado en el comunicado conjunto emitido por ambas secretarías.

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Ministerio Público inicia la carpeta de investigación

Una vez concluido el operativo, los vehículos y la mercancía fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. La autoridad ministerial dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente para continuar con las indagatorias y determinar la identidad de los responsables del robo.

Autoridades recuperan medicamentos robados valorados en 2.5 millones de pesos en Chalco. Crédito: SSPC

El robo de transporte de carga es uno de los delitos con mayor incidencia en el Estado de México. De acuerdo con datos de la Unión Industriales del Estado de México (Unidem), la entidad registra un promedio de siete robos diarios a unidades de carga, aunque en meses recientes se ha observado una reducción de 17%.

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El municipio de Chalco forma parte de los corredores logísticos del oriente del Valle de México, una zona donde el robo a transporte de carga ha sido registrado de manera recurrente por las autoridades.

Coordinación federal y estatal como eje del operativo

La recuperación del cargamento se enmarca en los esquemas de coordinación interinstitucional entre la federación y los gobiernos estatales que tanto la SSPC como la SSEM han promovido para atender delitos de alto impacto económico en la zona metropolitana.

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El comunicado conjunto subrayó que el alertamiento ciudadano fue el punto de partida del operativo. Sin ese reporte inicial, la localización de las unidades y la mercancía no habría sido posible en el tiempo en que se concretó.

Autoridades recuperan medicamentos robados valorados en 2.5 millones de pesos en Chalco. Crédito: SSPC

En ese sentido, la SSEM recordó a la ciudadanía que cuenta con dos canales para presentar denuncias: el 089, línea de denuncia anónima, y el 9-1-1, número de emergencias, ambos disponibles las 24 horas del día. La dependencia también atiende reportes a través de sus redes sociales, en @SS.Edomex en Facebook y @SS\_Edomex en la plataforma X.

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Operativos de seguridad en el país el 13 de julio

La recuperación del cargamento en Chalco coincidió con una jornada de operativos del Gabinete de Seguridad en múltiples entidades del país. Solo el 13 de julio de 2026, las acciones incluyeron aseguramientos en Coahuila, Durango, Hidalgo, Sonora, Yucatán y Sinaloa, con una afectación económica a la delincuencia organizada de 45 millones de pesos.

En el caso de Chalco, las autoridades no reportaron detenciones vinculadas al hecho. La investigación quedó en manos del Ministerio Público, quien determinará los pasos a seguir una vez iniciada la carpeta de investigación.

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