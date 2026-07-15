México

Receta de tortitas de ejote en salsa de jitomate: un platillo fácil, nutritivo y económico de preparar

Este guiso utiliza ejotes cocidos mezclados con queso panela y huevo, bañados en un caldillo ligero de jitomate para crear una comida deliciosa y accesible para los bolsillos mexicanos

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Cuatro tortitas en salsa roja, plato con tortillas, tazón con frijoles negros y taza con bebida sobre mesa de madera.
Tortitas de calabacitas en salsa de tomate se presentan junto a tortillas de maíz, frijoles negros y una bebida en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de ejote en salsa de jitomate representan una opción accesible y tradicional en la cocina mexicana, que permite aprovechar ingredientes frescos y económicos en un platillo sencillo de preparar.

Este guiso utiliza ejotes cocidos mezclados con queso panela y huevo, bañados en un caldillo ligero de jitomate para crear una comida deliciosa y accesible para los bolsillos mexicanos.

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Los ejotes cocidos combinados con queso y la salsa de jitomate ofrecen un aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes, mientras que el uso de huevo y queso panela suma proteína y calcio.

Además, los ingredientes con los que está elaborada como el jitomate y el ejote aportan numerosos beneficios a la salud.

Las tortitas pueden servirse acompañadas de frijoles de la olla o arroz, consolidando una comida completa y fácil de adaptar al gusto familiar.

Un plato de tortitas de ejote con salsa de jitomate y perejil picado, acompañado de tortillas en una canasta, tomates, un chile y un cuenco con salsa.
Un platillo principal de tortitas de ejote rebozadas en salsa de jitomate, servido sobre una mesa de madera con tortillas y vegetales frescos en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud de comer tortitas de ejote en salsa de jitomate

Consumir tortitas de ejote en salsa de jitomate puede aportar varios beneficios a la salud, principalmente por los nutrientes presentes en los ejotes y el jitomate:

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  • Aporte de fibra: Los ejotes son ricos en fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y puede contribuir al control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.
  • Vitaminas y minerales: El jitomate aporta vitamina C, potasio y antioxidantes como el licopeno, que ayudan a reducir la inflamación y protegen las células del daño oxidativo.
  • Bajo en calorías: Tanto los ejotes como el jitomate son alimentos bajos en calorías, por lo que este platillo es adecuado para dietas de control de peso.
  • Proteína y calcio: El huevo y el queso panela en la receta aportan proteínas de buena calidad y calcio, que benefician la salud muscular y ósea.
  • Hidratación: El jitomate favorece la hidratación por su alto contenido de agua.
Infografía sobre beneficios saludables de tortitas de ejote en salsa de jitomate. Ilustración de plato con tortitas, ejotes, jitomates, queso y huevos.
Una infografía expone los beneficios para la salud de las tortitas de ejote en salsa de jitomate, un platillo rico en fibra, vitaminas y proteínas que promueve la digestión y la hidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tortitas de ejote en salsa de jitomate: un platillo fácil, nutritivo y económico de preparar, usa como referencia la receta de la siguiente

Aquí tienes una receta clara y resumida para preparar tortitas de ejote en salsa de jitomate, inspirada en la nota de Cocina Vital:

Ingredientes (para 4 personas)

Para las tortitas:

  • 250 g de ejote (en cubos)
  • 200 g de queso panela desmoronado
  • 2 cucharadas de harina
  • 3 huevos
  • 1 taza de aceite

Para el caldillo de jitomate:

  • 4 jitomates
  • 1/2 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1/4 litro de agua
  • 1 cucharadita de mantequilla
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  1. Cocer los ejotes: Hierve los ejotes en agua con sal hasta que estén suaves. Escurre y reserva.
  2. Mezclar los ingredientes: En un tazón, combina los ejotes cocidos con el queso panela desmoronado y la harina.
  3. Batir los huevos: Separa las claras de las yemas. Bate las claras a punto de turrón y luego añade las yemas de forma envolvente. Incorpora la mezcla de ejotes y queso.
  4. Formar y freír las tortitas: Con dos cucharas, forma las tortitas y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Escúrrelas sobre papel absorbente.
  5. Preparar el caldillo: Hierve los jitomates, la cebolla y el ajo en el agua hasta que estén suaves. Licúa esta mezcla y regrésala a la olla. Agrega la mantequilla, salpimienta al gusto y cocina 5 minutos.
  6. Integrar y cocinar: Añade las tortitas al caldillo y deja cocinar 5 minutos más.
  7. Servir: Sirve caliente, puedes acompañar con frijoles de la olla o arroz.

Demostración culinaria de la preparación de tortitas de ejote con queso panela en salsa. El proceso incluye hervir tomates, batir una mezcla con batidora, picar ejotes, freír las tortitas en una sartén con aceite, y cocinarlas finalmente en una salsa roja. Las tortitas fritas, con trozos verdes, se agregan a la salsa en ebullición. El contenido es una demostración de receta. @cosinandoamiestilo

En general, este platillo es nutritivo, económico y fácil de preparar, adecuado para personas que buscan mejorar su alimentación diaria con opciones tradicionales mexicanas.

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