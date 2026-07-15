México cambia de bando: influencers y usuarios respaldan a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina

Diversos creadores de contenido y usuarios de TikTok mostraron su apoyo a Inglaterra ante Argentina a pesar de la eliminación del Mundial 2026. Crédito: TikTok / @ @paquideus

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo ha despertado expectativa por definir al segundo finalista del torneo. También provocó una intensa conversación entre aficionados mexicanos, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo al conjunto inglés con el objetivo de que deje fuera a la Albiceleste.

Aunque Inglaterra fue la selección que terminó con el sueño de México en los octavos de final de la Copa del Mundo, numerosos usuarios aseguraron que, debido a la rivalidad deportiva con Argentina, prefieren ver avanzar al representativo europeo antes que al vigente protagonista del futbol sudamericano.

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En plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram comenzaron a circular videos publicados por creadores de contenido mexicanos que expresan abiertamente su deseo de que Inglaterra consiga el boleto a la gran final del certamen.

La reacción no surgió de manera aislada. Durante los últimos años, la rivalidad entre México y Argentina ha crecido de forma considerable gracias a los constantes enfrentamientos entre ambas selecciones y a los intercambios de declaraciones entre futbolistas, entrenadores y aficionados.

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Influencers y aficionados compartieron videos y comentarios en favor del conjunto inglés, pese a que eliminó al Tricolor en los octavos de final.

A ello se suma que Argentina ha sido un rival complicado para el Tricolor en las Copas del Mundo. La Albiceleste eliminó a México en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, resultados que marcaron a varias generaciones de seguidores mexicanos y que han alimentado una intensa competencia deportiva entre ambas aficiones.

<b>Las redes sociales convierten la semifinal en otro capítulo de la rivalidad</b>

Argentina se enfrenta hoy, miércoles 15 de julio, a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Créditos: Instagram.

Con el paso de los años, internet ha amplificado esa rivalidad mediante memes, videos, debates y publicaciones que suelen viralizarse cada vez que ambas selecciones juegan o cuando una de ellas disputa encuentros importantes en torneos internacionales.

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Ahora, la semifinal entre Inglaterra y Argentina volvió a encender esa conversación digital. A pesar de que el conjunto inglés fue el encargado de eliminar a México en su propia Copa del Mundo, muchos aficionados consideran que el deseo de ver caer a Argentina pesa más que el reciente resultado deportivo.

Una escena en acuarela representa la disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido por una isla rocosa, con dos manos que exhiben sus banderas y sostienen el territorio con ovejas y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mensajes que más se han repetido en redes sociales aparecen frases como: “Con todo menos con Argentina”, “Las Malvinas son inglesas”; “Latinoamérica menos Argentina”, “A pesar de que Inglaterra nos ganó, lo apoyamos”, “Kane salva el futbol der la ArgenFIFA”.

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Las publicaciones han generado miles de reacciones y comentarios, además de abrir un debate entre quienes respaldan a Inglaterra y quienes consideran que, por pertenecer al continente americano, debería existir apoyo hacia la selección argentina.

Otros usuarios, en cambio, recordaron que este tipo de publicaciones forman parte del ambiente que suele generarse entre las aficiones durante los grandes torneos internacionales y que la rivalidad se mantiene principalmente en el terreno deportivo y en las redes sociales.

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Harry Kane y Leo Messi

El encuentro entre Inglaterra y Argentina está programado para disputarse a las 13:00 horas en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde ambas selecciones buscarán el pase a la gran final de la Copa del Mundo 2026.

El vencedor del compromiso enfrentará a España, que ya aseguró su lugar en el partido por el campeonato tras superar su respectiva semifinal. La final del torneo se llevará a cabo en Nueva York, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

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Mientras llega el silbatazo inicial, las redes sociales continúan siendo escenario de una nueva edición de la rivalidad entre mexicanos y argentinos. Esta vez, el apoyo de numerosos aficionados e influencers mexicanos se ha inclinado hacia Inglaterra, convirtiendo la semifinal en un partido que también se juega fuera de la cancha, entre publicaciones, memes y mensajes que reflejan cómo el futbol sigue despertando pasiones mucho más allá de los 90 minutos.