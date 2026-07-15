México

Sheinbaum defiende la entrega de “El Jando” a EEUU bajo la Ley de Seguridad Nacional: “El Gabinete de Seguridad evaluó los riesgos”

La presidenta aseguró que las extradiciones fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad tras investigaciones sobre los objetivos; pidió a la FGR explicar el caso del piloto vinculado con el traslado de “El Mayo” Zambada

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 15 de julio. (Crédito: Cuartoscuro)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 15 de julio. (Crédito: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proceso mediante el cual México entregó a presuntos integrantes de grupos criminales a Estados Unidos y aseguró que las decisiones fueron tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad tras análisis de riesgo realizados por el Gabinete de Seguridad.

Sus declaraciones ocurrieron luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad de “El Jando”, el piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024.

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Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre si la identificación de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, como el piloto que trasladó a ambos integrantes del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense evidenciaba fallas en los procesos de la FGR. Sheinbaum señaló que corresponde a la propia dependencia explicar los detalles del caso, pero defendió que las entregas de presuntos delincuentes al país vecino se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta explicó que las decisiones para enviar a determinados objetivos criminales a Estados Unidos fueron analizadas en reuniones del Gabinete de Seguridad, en las que participaron las autoridades encargadas de la estrategia nacional de seguridad.

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Sheinbaum afirmó que ella participó personalmente en esos encuentros y que antes de autorizar los traslados se realizaron investigaciones sobre las personas consideradas para ser entregadas, así como evaluaciones sobre los riesgos que representaban si permanecían en México.

“Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de las personas que debían enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podrían representar por estar en México”, sostuvo.

El Jando, El Mayo con ojos ocultos, avión, bandera de Estados Unidos ondulante y ondas de registro de voz.
Tras analizar coincidencias de voz y huellas dactilares, la FGR identificó a Mauro Alberto “N”, alias “El Jando” (a la derecha), como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada (a la izquierda) y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mandataria señaló que la determinación del Consejo Nacional de Seguridad respondió a un objetivo de protección para el país y no únicamente a una solicitud de autoridades estadounidenses.

“La decisión que toma el consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país”, afirmó.

FGR identifica al piloto que trasladó a “El Mayo”

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron después de que la FGR informó que Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, fue identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hacia Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

La Fiscalía señaló que la identificación del piloto se logró a partir de elementos integrados en las carpetas de investigación, entre ellos análisis periciales de voz y huellas dactilares que permitieron establecer coincidencias entre Mauro Alberto “N” y la persona que realizó el vuelo.

De acuerdo con la información de la dependencia, “El Jando” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, después de que integrantes de un grupo criminal que se trasladaban en un vehículo blindado agredieron a elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional. En esa acción murió un militar y cinco más resultaron heridos.

Tras su captura, la FGR informó que el detenido se identificó con un nombre falso. Sin embargo, las pruebas periciales posteriores permitieron establecer su identidad. La institución señaló que fue identificado como un integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y como un perfil de relevancia dentro de esa organización.

En agosto de 2025, Mauro Alberto “N” fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de grupos criminales, bajo los criterios establecidos en la Ley de Seguridad Nacional.

La FGR indicó que la entrega no implica la conclusión de las investigaciones en México, por lo que mantiene bajo resguardo los registros, peritajes, entrevistas y demás elementos incorporados a las carpetas relacionadas con el caso. La dependencia agregó que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Autoridades mexicanas y estadounidenses han identificado a “El Jando” como un operador aéreo cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con funciones relacionadas con el traslado de integrantes y recursos para la organización criminal.

La confirmación de su identidad como el piloto del vuelo que llevó a Zambada y a Guzmán López a Estados Unidos ocurrió casi dos años después de la operación que derivó en la detención de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.

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