Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de orquestar reunión con supuestos agentes de Estados Unidos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reveló nuevos detalles sobre el origen de los audios filtrados que la vinculan con presuntos intermediarios estadounidenses. En un mensaje difundido este martes, la mandataria estatal señaló al exgobernador Jaime Bonilla como la persona que, según ella, concertó el encuentro con dichas personas, y adelantó que evalúa acciones legales por la difusión del material.
El origen del encuentro, según la gobernadora
De acuerdo con el relato de Marina del Pilar, Jaime Bonilla la habría contactado por WhatsApp para pedirle que recibiera a un grupo de personas que, dijo, “venían en un ánimo de apoyar” en el tema de su visa. “Partí de la buena fe, fue de lo más natural; la que nada debe, nada teme”, expresó la gobernadora.
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Según su versión, el encuentro se realizó el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana. La mandataria afirmó que las personas presentes no mostraron ninguna identificación ni acreditaron formalmente su representación: “Llegó, se sentó, empezó a platicar: mira, yo soy asesor”, relató.
“Fue una trampa”, afirma la gobernadora
Marina del Pilar sostuvo que, al notar lo que consideró inconsistencias en los planteamientos, solicitó que el tema se canalizara a través de un abogado, gestión que —según dijo— nunca se concretó. “Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, señaló, y agregó que los interlocutores solo buscaban grabar una conversación privada para difundirla posteriormente.
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La gobernadora also indicó que, ante la proximidad del periodo preelectoral, considera que el audio está siendo utilizado con fines políticos por parte de sus opositores.
Anticipa más fragmentos y habla de “manipulación”
La mandataria advirtió que “seguramente seguirán apareciendo más fragmentos” de la conversación, lo que calificó como una “manipulación”. Reconoció no recordar cada palabra utilizada durante el encuentro, pero afirmó tener la tranquilidad de que “el contexto real será siempre el mismo”.
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Reitera que no comprometió la seguridad nacional
Marina del Pilar volvió a enfatizar que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional, y afirmó de manera categórica: “Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré”. Aseguró que su lealtad es “absoluta e inquebrantable” hacia Baja California y el país, y que no permitirá que lo calificó como una “venganza personal o política” la distraiga de sus funciones de gobierno.
Contexto: postura del Gobierno federal
Cabe recordar que, según lo declarado previamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta el momento no existen elementos que permitan considerar la comisión de un delito derivado del contenido de los audios difundidos.
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