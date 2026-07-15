México

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de orquestar reunión con supuestos agentes de Estados Unidos

En una conferencia de prensa, la gobernadora de Baja California niega haber colaborado con el FBI y asegura que la reunión que originó los audios filtrados fue “una trampa”

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En un mensaje difundido este martes, la mandataria de Baja California atribuye al exgobernador el arreglo del encuentro con supuestos interlocutores de Estados Unidos y sostiene que analiza acudir a instancias por la difusión del material

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reveló nuevos detalles sobre el origen de los audios filtrados que la vinculan con presuntos intermediarios estadounidenses. En un mensaje difundido este martes, la mandataria estatal señaló al exgobernador Jaime Bonilla como la persona que, según ella, concertó el encuentro con dichas personas, y adelantó que evalúa acciones legales por la difusión del material.

El origen del encuentro, según la gobernadora

De acuerdo con el relato de Marina del Pilar, Jaime Bonilla la habría contactado por WhatsApp para pedirle que recibiera a un grupo de personas que, dijo, “venían en un ánimo de apoyar” en el tema de su visa. “Partí de la buena fe, fue de lo más natural; la que nada debe, nada teme”, expresó la gobernadora.

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Según su versión, el encuentro se realizó el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana. La mandataria afirmó que las personas presentes no mostraron ninguna identificación ni acreditaron formalmente su representación: “Llegó, se sentó, empezó a platicar: mira, yo soy asesor”, relató.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, no pedirá licencia. (Foto: redes sociales)
Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, no pedirá licencia. (Foto: redes sociales)

“Fue una trampa”, afirma la gobernadora

Marina del Pilar sostuvo que, al notar lo que consideró inconsistencias en los planteamientos, solicitó que el tema se canalizara a través de un abogado, gestión que —según dijo— nunca se concretó. “Hoy queda claro para todos que fue una trampa”, señaló, y agregó que los interlocutores solo buscaban grabar una conversación privada para difundirla posteriormente.

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La gobernadora also indicó que, ante la proximidad del periodo preelectoral, considera que el audio está siendo utilizado con fines políticos por parte de sus opositores.

Anticipa más fragmentos y habla de “manipulación”

La mandataria advirtió que “seguramente seguirán apareciendo más fragmentos” de la conversación, lo que calificó como una “manipulación”. Reconoció no recordar cada palabra utilizada durante el encuentro, pero afirmó tener la tranquilidad de que “el contexto real será siempre el mismo”.

La jefa del Ejecutivo señala que podrían aparecer más extractos del encuentro y sostiene que se trata de una distorsión, aunque admite no recordar cada expresión y afirma estar tranquila por el sentido original

Reitera que no comprometió la seguridad nacional

Marina del Pilar volvió a enfatizar que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional, y afirmó de manera categórica: “Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré”. Aseguró que su lealtad es “absoluta e inquebrantable” hacia Baja California y el país, y que no permitirá que lo calificó como una “venganza personal o política” la distraiga de sus funciones de gobierno.

Contexto: postura del Gobierno federal

Cabe recordar que, según lo declarado previamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta el momento no existen elementos que permitan considerar la comisión de un delito derivado del contenido de los audios difundidos.

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