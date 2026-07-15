Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de encubrir a Marina del Pilar tras difusión de audios sobre presunta negociación con EEUU

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de encubrir a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras la difusión de audios sobre una presunta negociación entre la mandataria estatal y autoridades de Estados Unidos para intercambio de información de seguridad.

En su cuenta de X, la legisladora panista calificó el caso como un ejemplo de traición a la patria y de impunidad garantizada desde el Gobierno federal.

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Téllez señaló a Sheinbaum de minimizar y proteger los presuntos delitos cometidos por la gobernadora de Baja California.

Afirmó que la presidenta recurrió a la “hipocresía” por declarar que no existe delito que perseguir en el caso de Marina del Pilar, lo cual consideró que representa un acto de encubrimiento.

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“Otra vez vemos a Sheinbaum encubriendo abiertamente a sus narcopolíticos y burlándose de la inteligencia de los mexicanos”, sostuvo.

La legisladora advirtió que la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) no responde a carencia de pruebas, sino a la protección política desde la presidencia.

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“La presidenta Sheinbaum garantiza impunidad a Morena, su narco partido”, acusó Téllez.

La senadora del PAN fundamentó su denuncia en el artículo ciento veintitrés del Código Penal Federal, que tipifica la traición a la patria para quienes, en tiempos de paz, entregan información estratégica del Estado mexicano a gobiernos extranjeros.

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“En el caso de Marina del Pilar Ávila concurren las tres”, aludiendo a las conductas penadas por la ley: sostener relación con gobiernos extranjeros, entregar datos estratégicos y recibir o prometer beneficios. La legisladora remarcó que todo está sustentado en la propia voz de la gobernadora y que no se trató de un error ni de ingenuidad, sino de un intercambio deliberado por impunidad personal.

“Es una confesión grabada y doblemente agravada. Traicionó al ofrecer la entrega y traicionó al negociar su salvación personal”, puntualizó.

Téllez expuso la existencia de grabaciones telefónicas que, según su dicho, la propia Marina del Pilar Ávila reconoció como auténticas.

En estos audios, la gobernadora habría ofrecido compartir información discutida en las mesas de seguridad de Baja California con agencias estadounidenses.

La senadora subrayó que en dichas mesas se abordan órdenes de aprehensión, mapas criminales y datos de inteligencia militar.

Detalló que la difusión de estos materiales implica riesgos graves para la seguridad nacional y que la mandataria estatal habría actuado “para evitar ser exhibida como el caso Rocha Moya”.

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De acuerdo con Téllez, la información ofrecida por la gobernadora incluía datos confidenciales sobre operativos y estrategias de seguridad pública en Baja California.

La senadora insistió en que el objetivo de Ávila Olmeda era obtener beneficios personales a cambio, específicamente frenar cargos en su contra, evitar la extradición y eludir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

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“Esos son exactamente los beneficios que la ley mexicana castiga”, recalcó Téllez, quien consideró que la conducta de la gobernadora es una “moneda de cambio para comprar su propia impunidad”.

Téllez comparó el caso de Marina del Pilar con las acusaciones de traición de las que ella misma fue objeto en el pasado, al recordar que hace 10 meses, ofreció una entrevista en inglés a una cadena estadounidense, donde denunció la existencia de un narcoestado en México.

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“Yo no hablé mal de los mexicanos. Al contrario, dije que los mexicanos estamos muy preocupados ante el narcogobierno de Morena”.

Según Téllez, desde entonces la presidenta Sheinbaum la ha calumniado, acusándola falsamente de traición.

“Yo no cometí delito alguno. La traidora a la patria es Marina del Pilar Ávila en complicidad con la presidente Claudia Sheinbaum”, aseveró.

Téllez afirmó que recientemente el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano.

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La senadora calificó estas palabras como “serias declaraciones” y advirtió sobre el peligro que enfrenta el país.

“No miente el director de la DEA, todos lo sabemos”, dijo la legisladora, subrayando que nunca antes se habían escuchado expresiones tan graves sobre México.

Al cierre de su mensaje, exhortó a la ciudadanía a actuar frente a la situación que describió.

“Derecha la flecha, nuestro país no es vivible ni viable con un gobierno de criminales. Tenemos que defendernos, hay que echar a la mafiocrazia de Morena”, concluyó.