México

Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de encubrir a Marina del Pilar tras difusión de audios sobre presunta negociación con EEUU

La senadora del PAN acusó de traición a la patria a la gobernadora de Baja California

Guardar
Google icon
Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN
Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de encubrir a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras la difusión de audios sobre una presunta negociación entre la mandataria estatal y autoridades de Estados Unidos para intercambio de información de seguridad.

En su cuenta de X, la legisladora panista calificó el caso como un ejemplo de traición a la patria y de impunidad garantizada desde el Gobierno federal.

PUBLICIDAD

Téllez señaló a Sheinbaum de minimizar y proteger los presuntos delitos cometidos por la gobernadora de Baja California.

Afirmó que la presidenta recurrió a la “hipocresía” por declarar que no existe delito que perseguir en el caso de Marina del Pilar, lo cual consideró que representa un acto de encubrimiento.

PUBLICIDAD

“Otra vez vemos a Sheinbaum encubriendo abiertamente a sus narcopolíticos y burlándose de la inteligencia de los mexicanos”, sostuvo.

La legisladora advirtió que la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) no responde a carencia de pruebas, sino a la protección política desde la presidencia.

“La presidenta Sheinbaum garantiza impunidad a Morena, su narco partido”, acusó Téllez.

La senadora del PAN fundamentó su denuncia en el artículo ciento veintitrés del Código Penal Federal, que tipifica la traición a la patria para quienes, en tiempos de paz, entregan información estratégica del Estado mexicano a gobiernos extranjeros.

“En el caso de Marina del Pilar Ávila concurren las tres”, aludiendo a las conductas penadas por la ley: sostener relación con gobiernos extranjeros, entregar datos estratégicos y recibir o prometer beneficios. La legisladora remarcó que todo está sustentado en la propia voz de la gobernadora y que no se trató de un error ni de ingenuidad, sino de un intercambio deliberado por impunidad personal.

“Es una confesión grabada y doblemente agravada. Traicionó al ofrecer la entrega y traicionó al negociar su salvación personal”, puntualizó.

Téllez expuso la existencia de grabaciones telefónicas que, según su dicho, la propia Marina del Pilar Ávila reconoció como auténticas.

En estos audios, la gobernadora habría ofrecido compartir información discutida en las mesas de seguridad de Baja California con agencias estadounidenses.

La senadora subrayó que en dichas mesas se abordan órdenes de aprehensión, mapas criminales y datos de inteligencia militar.

Detalló que la difusión de estos materiales implica riesgos graves para la seguridad nacional y que la mandataria estatal habría actuado “para evitar ser exhibida como el caso Rocha Moya”.

De acuerdo con Téllez, la información ofrecida por la gobernadora incluía datos confidenciales sobre operativos y estrategias de seguridad pública en Baja California.

La senadora insistió en que el objetivo de Ávila Olmeda era obtener beneficios personales a cambio, específicamente frenar cargos en su contra, evitar la extradición y eludir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

“Esos son exactamente los beneficios que la ley mexicana castiga”, recalcó Téllez, quien consideró que la conducta de la gobernadora es una “moneda de cambio para comprar su propia impunidad”.

Téllez comparó el caso de Marina del Pilar con las acusaciones de traición de las que ella misma fue objeto en el pasado, al recordar que hace 10 meses, ofreció una entrevista en inglés a una cadena estadounidense, donde denunció la existencia de un narcoestado en México.

“Yo no hablé mal de los mexicanos. Al contrario, dije que los mexicanos estamos muy preocupados ante el narcogobierno de Morena”.

Según Téllez, desde entonces la presidenta Sheinbaum la ha calumniado, acusándola falsamente de traición.

“Yo no cometí delito alguno. La traidora a la patria es Marina del Pilar Ávila en complicidad con la presidente Claudia Sheinbaum”, aseveró.

Téllez afirmó que recientemente el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano.

La senadora calificó estas palabras como “serias declaraciones” y advirtió sobre el peligro que enfrenta el país.

“No miente el director de la DEA, todos lo sabemos”, dijo la legisladora, subrayando que nunca antes se habían escuchado expresiones tan graves sobre México.

Al cierre de su mensaje, exhortó a la ciudadanía a actuar frente a la situación que describió.

“Derecha la flecha, nuestro país no es vivible ni viable con un gobierno de criminales. Tenemos que defendernos, hay que echar a la mafiocrazia de Morena”, concluyó.

Temas Relacionados

Lilly TéllezPANMarina del Pilar ÁvilaBaja CaliforniaClaudia Sheinbaummexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: trabajadores bloquean Fray Servando y Bolívar

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: trabajadores bloquean Fray Servando y Bolívar

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Martha Figueroa y Juan José Origel lanzaron críticas directas contra sus ex compañeros luego de la polémica por comentarios considerados apología de la violencia hacia mascotas

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Marina del Pilar niega traición a México tras audio sobre supuesta colaboración con el FBI: “Fue una trampa”

La mandataria de Baja California afirma este miércoles que no tiene acceso a datos clasificados y que lo dicho en la grabación se enmarca en el episodio por la cancelación de su visa

Marina del Pilar niega traición a México tras audio sobre supuesta colaboración con el FBI: “Fue una trampa”

Organismo internacional podría investigar posibles omisiones de México en muerte de tigre Kenzo

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) admitió una petición para investigar las circunstancias en las que fue capturado el ejemplar

Organismo internacional podría investigar posibles omisiones de México en muerte de tigre Kenzo

¿Viajarás durante las vacaciones de verano? Así puedes prevenir enfermedades antes y durante tu estancia en otro lugar

El 40% de los viajeros mexicanos incluyen zonas rurales en su itinerario, lo que incrementa la exposición a riesgos sanitarios específicos

¿Viajarás durante las vacaciones de verano? Así puedes prevenir enfermedades antes y durante tu estancia en otro lugar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

Sheinbaum defiende la entrega de “El Jando” a EEUU bajo la Ley de Seguridad Nacional: “El Gabinete de Seguridad evaluó los riesgos”

Departamento del Tesoro de EEUU designa como grupos terroristas al Cártel de Juárez y a Los Viagras

Fiscalía de la CDMX tardará siete meses más para identificar los casi 1,600 restos de Tláhuac y Chalco

Información sobre fosas clandestinas en México es opaca tras desaparición del INAI, revela Artículo 19

ENTRETENIMIENTO

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados

“Un símbolo de México”: Claudia Sheinbaum da el pésame a la familia de Elsa Aguirre y comparte emotivo discurso

DEPORTES

Atlas busca como entrenador a exfigura argentina tras la salida de Diego Cocca

Atlas busca como entrenador a exfigura argentina tras la salida de Diego Cocca

Trofeo del Mundial Femenil de España se exhibe en México: ¿hasta qué día puedes visitarlo?

Matías Almeyda buscaría a Orbelín Pineda para reforzar a Monterrey en el Apertura 2026

Kun Agüero aconseja a Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

México asegura dos plazas para Lima 2027 en el Panamericano de Canotaje 2026