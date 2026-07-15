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Atlas busca como entrenador a exfigura argentina tras la salida de Diego Cocca

La directiva rojinegra se encuentra analizando distintas alternativas para garantizar un inicio competitivo en el torneo Apertura 2026

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El técnico fue alejado del proyecto a pocos días de que inicie la Jornada 1. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
El técnico fue alejado del proyecto a pocos días de que inicie la Jornada 1. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La búsqueda de entrenador en Atlas apunta a un técnico que formó parte de una de las selecciones más recordadas de Argentina tras la salida de Diego Cocca de manera inesperada, mientras la directiva rojinegra trabaja contrarreloj para definir al relevo rumbo al Apertura 2026.

La salida de Cocca abrió una nueva etapa para Atlas, luego de que el argentino dejara al equipo en los cuartos de final del Clausura 2026, su último torneo al frente del bicampeón del futbol mexicano.

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¿A quién ha buscado Atlas?

El club jalisciense se acercado a Javier Mascherano para que tome el equipo en el Apertura 2026, aunque la directiva todavía analiza otros perfiles y se alista para comenzar el torneo con un técnico interino.

Mascherano está sin equipo desde abril, cuando renunció al Inter Miami. Con ese club se coronó en la temporada 2024-2025 de la Major League Soccer. En su paso por la MLS, dirigió 41 encuentros. Su balance fue de 21 triunfos, 11 empates y ocho derrotas.

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Esa etapa fue su primera experiencia como entrenador principal de un equipo. Desde 2021, trabajó en divisiones inferiores de las selecciones de Argentina.

El exdefensor sudamericano se encuentra libre para poder llegar a la Liga MX. (AP Foto/Marta Lavandier)
El exdefensor sudamericano se encuentra libre para poder llegar a la Liga MX. (AP Foto/Marta Lavandier)

Pese al acercamiento con Mascherano, la directiva rojinegra todavía no define al sustituto de Cocca. El club sigue con la revisión de candidatos para ocupar el banquillo de forma definitiva.

Mientras resuelve esa decisión, Atlas prepara el arranque del Apertura 2026 con un director técnico interino. La medida responde a la cercanía del inicio del torneo.

Los Zorros buscarán meterse de nueva cuenta entre los 8 mejores del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los Zorros buscarán meterse de nueva cuenta entre los 8 mejores del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Perfil de Mascherano como técnico

Tras cerrar una legendaria etapa como futbolista, Javier “El Jefecito” Mascherano ha venido construyendo una sólida reputación en su faceta como director técnico.

Su trayectoria en la pizarra comenzó formalmente a finales de 2021 cuando asumió el liderazgo de la Selección Argentina Sub-20, un proceso formativo en el que acumuló 5 victorias en 11 partidos oficiales en torneos de la categoría, logrando además alzar el título del tradicional Torneo COTIF de la Alcudia en España.

Su constancia con las fuerzas básicas de la Albiceleste le valió el ascenso al combinado Sub-23 a partir de diciembre de 2023 con el gran reto de buscar el boleto olímpico. Al mando de este representativo, dirigió otros 11 compromisos, sumando 5 triunfos, 4 empates y únicamente 2 descalabros; bajo su gestión, Argentina finalizó subcampeona del Torneo Preolímpico Sudamericano de 2024 y alcanzó los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París.

Sus primeros trabajos en el banquillo se dieron en las menores de la albiceleste. (REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)
Sus primeros trabajos en el banquillo se dieron en las menores de la albiceleste. (REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo)

El salto al exigente plano internacional de clubes llegó a finales de noviembre de 2024, momento en que el estratega asumió la dirección técnica del Inter Miami en la Major League Soccer estadounidense.

Con las Garzas de Florida, Mascherano experimentó su etapa de mayor continuidad y volumen de juego, acumulando un total de 67 encuentros al frente del equipo hasta abril de 2026.

Durante este ciclo con el conjunto rosa, el entrenador argentino registró un destacado récord de 38 partidos ganados, 15 empates y 14 derrotas, consolidando un esquema táctico basado recurrentemente en la formación 4-4-2 y manteniendo un promedio de 1.9 puntos por partido.

Con un total acumulado en su carrera de 89 partidos oficiales, 48 victorias y una efectividad global sobresaliente, los registros estadísticos de Mascherano avalan su madurez profesional y lo proyectan como una de las realidades más interesantes en los banquillos de América.

Su más reciente experiencia la tuvo al lado de su amigo Lionel Messi en la MLS. (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Anne-Marie Sorvin)
Su más reciente experiencia la tuvo al lado de su amigo Lionel Messi en la MLS. (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Anne-Marie Sorvin)

El debut rojinegro en el Apertura 2026

El primer partido del equipo en la nueva campaña será como visitante ante Club León en el Nou Camp. Ese encuentro marcará el arranque del cuadro jalisciense en el torneo que inicia este jueves.

La presentación en casa llegará hasta la jornada tres. En ese partido, Atlas recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco, antes del parón de la Liga MX por la Leagues Cup.

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