México

Golpe al Cártel de Sinaloa: desmantelan tres centros de producción de metanfetamina en Cosalá

La acción permitió asegurar dos mil 350 litros de sustancias químicas y representa una afectación económica estimada en 45 millones de pesos para la delincuencia organizada

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Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial
Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial

Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en el municipio de Cosalá, Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, segun infromaron las autoridades federales.

De acuerdo con los primeros reportes, las instalaciones fueron ubicadas en los poblados Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, donde se aseguraron dos mil 350 litros de sustancias químicas destinadas a la fabricación de metanfetamina.

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La operación se realizó con base en trabajos de inteligencia dirigidos al combate a la producción de drogas en la región. El Gabinete de Seguridad informó que la afectación económica estimada para la delincuencia organizada asciende a 45 millones de pesos.

Esta acción integra el informe de eventos relevantes que el Gabinete de Seguridad presentó el 13 de julio de 2026. El reporte incluyó operativos coordinados en diversos estados del país, enfocados en neutralizar infraestructuras delictivas y frenar el tráfico de estupefacientes.

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Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial
Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial

De acuerdo con las indagatorias presentadas, los militares identificaron las instalaciones como áreas donde se concentraba material diverso utilizado en la producción de drogas sintéticas. Esta identificación permitió ubicar los tres puntos clave en el municipio de Cosalá.

Después de la localización, el Ejército mexicano procedió a inhabilitar las áreas intervenidas. La inhabilitación de estos espacios impide que la delincuencia organizada retome las actividades de producción en dichos sitios.

El Gabinete de Seguridad calculó en 45 millones de pesos la afectación económica provocada a los grupos delictivos con la destrucción de estos laboratorios. Esa estimación considera tanto el material asegurado como la capacidad productiva que fue eliminada en la operación.

La acción forma parte de los trabajos específicos contra la producción de drogas reportados ese día por el Gabinete de Seguridad. Esta línea de acción se diferencia de otros operativos realizados en paralelo, enfocados en detenciones y aseguramiento de armas en distintas entidades del país.

Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial
Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial

Con ello, Cosalá se sitúa como una de las regiones con mayor antecedentes en la producción de drogas. La dispersión de los laboratorios en tres poblados distintos responde a estrategias criminales para dificultar su localización.

Operativos simultáneos del Gabinete de Seguridad en otros cinco estados el 13 de julio

El mismo 13 de julio, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército mexicano y la Policía Estatal detuvieron a un hombre en Progreso, Coahuila, sobre la carretera Federal 57. En ese operativo aseguraron 74 kilos de mariguana y un vehículo.h

En Durango, la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la FGR ejecutaron dos cateos en las colonias Lázaro Cárdenas y La Campana. El resultado fue el aseguramiento de siete cargadores, 122 cartuchos, un casco y seis piezas de blindaje artesanal.

En Tula de Allende, Hidalgo, en la localidad Praderas del Llano, los operativos de patrullaje produjeron el aseguramiento de tres armas largas, 15 cargadores y 408 cartuchos. Las fuerzas de seguridad también recuperaron tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial
Tres laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron desmantelados en Cosalá, Sinaloa, durante un operativo coordinado por autoridades federales el 13 de julio de 2026. Crédito: Especial

En el ejido Tepeyac, municipio de Cajeme, Sonora, los patrullajes resultaron en la detención de dos personas. A los detenidos se les aseguraron un arma larga, un arma corta, cuatro cargadores, 99 cartuchos, 50 dosis de metanfetamina, 50 dosis de mariguana y dos motocicletas.

En Mérida, Yucatán, en el fraccionamiento Montebello, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre con vínculos a un grupo delictivo. El Gabinete de Seguridad incluyó esa detención en el mismo informe de acciones relevantes del 13 de julio.

El conjunto de operativos del 13 de julio abarcó al menos seis entidades federativas bajo la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Los resultados combinados incluyeron detenciones, aseguramiento de armas, drogas, vehículos y la inhabilitación de infraestructura de producción de estupefacientes en Sinaloa.

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