Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

Carlos Beltrán ex oficial del ayuntamiento de Baja California Sur renunció a su cargo tras ser vinculado con Los Chapitos en un video, hallaron restos e infagan si se trata de él Foto: Facebook Carlos Beltrán

La Procuraduría General de Justicia Estado de Baja California Sur investigó si los restos hallados en una fosa clandestina en Los Cabos correspondieron a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento desaparecido tras renunciar al cargo, un caso que se cruzó con acusaciones sobre presuntos vínculos criminales y con una etapa de violencia ligada a células de Los Chapitos en la entidad.

Los restos fueron localizados en un terreno al norte de San José del Cabo, en las inmediaciones del predio conocido como La Ballena. La autoridad estatal mantuvo abierta la indagatoria y trasladó el cuerpo a laboratorios forenses para estudios genéticos y confrontas de ADN.

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La procuraduría estatal confirmó que en el sitio trabajaron elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos por Desaparición de Personas y de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto. El área quedó bajo resguardo de la Semar y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El video con coordenadas activó la búsqueda en La Ballena

Las diligencias comenzaron después de la difusión en redes sociales de un video en el que una mujer, que presuntamente participaba en actividades ilícitas, aseguró haber presenciado la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato de un hombre identificado con el alias de “El Cazabaches”, sobrenombre atribuido a Beltrán Olmeda.

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Ese material incluyó coordenadas del supuesto entierro clandestino. La movilización de agentes ministeriales y peritos ocurrió a partir de esa referencia, y las autoridades reconocieron que el punto señalado coincidió con el área donde fue localizada la fosa.

La PGJE no confirmó de manera oficial la identidad de los restos ni la veracidad de las acusaciones contenidas en la grabación. También dejó sin validar el señalamiento de que la víctima, antes de morir, habría revelado la entrega de cinco millones de pesos a personas identificadas como “El Lince” y Jimmy Fernández.

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En el mismo testimonio se afirmó que una persona llamada Servando habría confirmado después que el hombre asesinado era el exfuncionario municipal y que la orden habría salido de mandos criminales. Esos dichos permanecieron dentro de la investigación sin confirmación oficial.

El cuerpo fue hallado en una fosa

Fuentes locales señalaron que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición. El colectivo Madres Buscadoras de Los Cabos, que participó en las labores de exhumación, informó que los restos correspondieron a un hombre.

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El colectivo detalló como señas particulares una camisa blanca de manga larga, pantalón de mezclilla azul marca Levi’s, calcetines negros y bóxer azul de la marca Calvin Klein. Esos indicios formaron parte del proceso de identificación que seguía pendiente.

La última aparición pública de Carlos Beltrán Olmeda ocurrió el 25 de mayo de 2026, cuando convocó a una conferencia de prensa para anunciar su renuncia a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos. En ese momento argumentó motivos personales.

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Semanas antes de dejar el cargo, el exfuncionario difundió un comunicado para rechazar vínculos con la delincuencia organizada. Esa postura apareció después de la colocación de mantas con amenazas en distintas zonas del municipio.

Carlos Beltrán renunció a su cargo tras las acusaciones de presuntos vínculos con Los Chapitos y desapareció

Su salida coincidió con violencia y antecedentes políticos

La salida de Beltrán Olmeda del gobierno local coincidió con una escalada de violencia en Baja California Sur. En ese periodo también se registraron enfrentamientos entre fuerzas federales y células criminales vinculadas con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

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Además de su paso por la administración municipal, Beltrán Olmeda tuvo presencia en la política estatal. En 2021 fungió como operador financiero de la campaña del ahora gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena.

Ese mismo año, la coalición integrada por PAN, PRI y PRD presentó una denuncia ante la FGR. El señalamiento se sustentó en investigaciones sobre la plataforma digital “Komuna”, mencionada por presuntamente haber sido usada para financiamiento ilícito y coacción del voto mediante la entrega de dádivas.

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La procuraduría estatal informó que las investigaciones continuarían en los días siguientes para esclarecer los hechos y definir si los restos localizados correspondían al exoficial mayor. Hasta entonces, la identidad legal del cuerpo seguía sujeta a los resultados de ADN.

La PGJE investigó si los restos hallados en una fosa de La Ballena correspondieron a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor de Los Cabos.

La búsqueda se activó tras un video en redes sociales que incluyó coordenadas del presunto entierro y acusaciones no confirmadas sobre secuestro, tortura y asesinato.

Beltrán Olmeda había renunciado el 25 de mayo de 2026, negó nexos con el narco antes de salir del cargo y en 2021 fue operador financiero de la campaña de Víctor Manuel Castro Cosío.