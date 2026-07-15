México asegura dos plazas para Lima 2027 en el Panamericano de Canotaje 2026

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La selección mexicana de canotaje dio un paso importante rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 al asegurar dos plazas durante el Campeonato Panamericano de Canotaje 2026, que se celebra en Canadá, gracias a las actuaciones de Maricela Montemayor, Karina Alanís y Beatriz Briones.

Las palistas nacionales consiguieron una medalla de oro y una de plata en pruebas senior, resultados que otorgaron a México boletos para la próxima justa continental y confirmaron el buen momento que atraviesa el canotaje nacional en el inicio del nuevo ciclo olímpico.

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Maricela Montemayor y Karina Alanís conquistan el oro y el boleto a Lima 2027

La dupla integrada por Maricela Montemayor y Karina Alanís se proclamó campeona panamericana en la prueba de K2 500 metros senior, al registrar un tiempo de 1:49.04 minutos.

Las representantes de Nuevo León superaron por escaso margen a las argentinas Brenda Rojas y María Garro, quienes finalizaron con 1:49.12, mientras que el bronce fue para las canadienses Callie Loch y Michelle Russell, con 1:51.09.

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Además del oro, la victoria permitió a México asegurar una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027 en esta modalidad.

Beatriz Briones suma la segunda plaza para México

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En la prueba de K1 500 metros senior, Beatriz Briones obtuvo la medalla de plata tras detener el cronómetro en 1:51.42, resultado que también otorgó al país un boleto para Lima 2027.

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La jornada mexicana también dejó un resultado destacado en la categoría Sub-23, donde Ana Ximena Hernández terminó en la tercera posición de la final de K1 500 metros, con un tiempo de 2:01.31 minutos.

Aunque esta prueba no repartió plazas para los Juegos Panamericanos, el resultado reflejó el crecimiento de la nueva generación del canotaje mexicano.

El Campeonato Panamericano de Canotaje 2026 reúne a los mejores exponentes del continente y representa un evento clave dentro del proceso clasificatorio rumbo a Lima 2027, además de servir como parámetro competitivo para las selecciones nacionales de la región.

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