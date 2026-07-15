Cruz Azul: esta es la fecha en la que la Máquina podría regresar al Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul jugará como local todo el Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes (REUTERS)

Cruz Azul jugará todo el Torneo Apertura 2026 de local en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque su debut en el inmueble capitalino tendrá que esperar más de lo que se tenía planeado debido a que no se encuentra en optimas condiciones.

En un principio se tenía planeado que el debut de la Máquina en el antiguo Estadio Azul fuera en la jornada número 2 en su partido contra Puebla, sin embargo, la liga confirmó que dicho encuentro tendrá como sede el Estadio Corregidora de Querétaro mientras continúa la reestructura de la cancha.

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Cruz Azul podría jugar en el Ciudad de los Deportes para el próximo torneo (X@joserra_espn)

“Con fundamento en los artículos 3 del Apéndice V y 13.3 del Reglamento de Competencia. Además del artículo 1 del Protocolo de Mantenimiento de Canchas de Futbol, la LIGA BBVA MX, una vez revisada la documentación correspondiente, autoriza el cambio de sede para el partido de la Jornada 2 entre el Club Cruz Azul y el Club Puebla, el cual se disputará en el Estadio Corregidora, en Querétaro”.

Cruz Azul debutaría en el Ciudad de los Deportes hasta la jornada 3 del Apertura 2026

El partido inaugural de los cementeros en su estadio se prevé para el 1 de agosto, cuando reciban a Atlante en la fecha tres. Sin embargo, la confirmación de este encuentro depende del avance en los trabajos dentro del recinto, lo que mantiene la expectativa sobre la localía del equipo.

En caso de retrasos en las obras, el debut como local podría posponerse nuevamente, afectando la agenda prevista para el arranque del torneo. De momento, la fecha y el horario permanecen sujetos a la evolución de las mejoras en el inmueble. Cabe indicar que el duelo entre los cementeros y los “Potros de Hierro” está programado para el primer día de agosto a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Por qué la Máquina cambiará de sede para el Apertura 2026?

La razón principal por la que Cruz Azul cambiará de sede para el Apertura 2026 radica en desacuerdos contractuales con la administración del Estadio Banorte. Antes del Mundial 2026, se había previsto que el conjunto compartiera ese inmueble con América y Atlante. Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando la nueva administración del estadio intentó modificar aspectos ya pactados, especialmente en temas de patrocinio.

Cruz Azul hará su debut en el Apertura 2026 el próximo viernes 17 de julio (@CruzAzul)

Diversos reportes coinciden en que la directiva celeste rechazó los nuevos términos. El punto de mayor fricción fue la relación entre patrocinadores: Bankaool es el principal patrocinador de Cruz Azul, mientras que el estadio mantiene un convenio con Banorte, lo que generó un conflicto insalvable para ambas partes.

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Cruz Azul: un equipo nómada

A pesar de haber conseguido el campeonato del Clausura 2026, Cruz Azul ha transitado por distintas sedes en los últimos años. En 2024, el club disputaba sus partidos en el Ciudad de los Deportes, sin embargo, diferencias con la administración provocaron un cambio al Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas. En ese escenario, el equipo logró la Concacaf 2025.

Erik Lira reportó con Cruz Azul tras hacer un gran Mundial (X@CruzAzul)

Posteriormente, surgieron tensiones entre las directivas que impidieron al club mantenerse en el Olímpico Universitario. Obligados a buscar otra opción, la plantilla se trasladó al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde las distancias y la logística dificultaron su adaptación.

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En un evento de reconocimiento al equipo tras ganar el campeonato de la Liga MX, la legisladora tuvo un pequeño percance con el trofeo de los celestes. (Congreso Puebla)

Finalmente, el regreso al Ciudad de los Deportes representa para Cruz Azul una vuelta a un entorno conocido para su afición. En ese estadio, el equipo disputó la ida de la final del torneo pasado, que terminó con la consagración del club como campeón.