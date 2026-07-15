De practicar tenis a convertirse en jugador de boliche: el camino de Dante Romero hacia sus primeros Juegos Centroamericanos

Dante Romero cuenta que una de las cosas que lo impulsó a practicarlo fue el sentirse orgulloso de portar los colores de México. (Infobae)

Dante Romero, seleccionado nacional de boliche, compartió en entrevista exclusiva con Infobae México los detalles de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde relata cómo fue que nació su interés por el deporte.

De la raqueta al boliche

El jugador comparte cómo surgió su pasión por el boliche. (Instagram: dantetwohanded)

Dante no nació entre pistas de boliche y su primer acercamiento al deporte fue a través del tenis, una disciplina que practicaba de manera recreativa y sin grandes aspiraciones de competencia:

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“Antes practicaba tenis, nada a nivel tan alto”, explica. El cambio de rumbo llegó por influencia familiar, específicamente de un tío por parte de su mamá, quien lo animó a probar suerte en el boliche.

“Un día, algún tío me dijo: ‘Oye, pues hay una escuelita en X Boliche, en la Ciudad de México, ¿no te gustaría ir a ver qué tal?’”, narra Dante. La invitación fue casual, pero terminó marcando el inicio de su trayectoria. “Lo acompañé y le empecé a agarrar el gusto”, recuerda.

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El interés inicial pronto se transformó en compromiso. Dante comenzó a competir en torneos locales y, posteriormente, en certámenes nacionales. Fue entonces cuando un día llegó la oportunidad de formar parte de la selección nacional juvenil de boliche.

La experiencia de representar a México en el extranjero fue lo que terminó motivando para continuar practicando el deporte: “Regresando de ese mundial al que me tocó ir, fue la chispa que prendió la pasión por traer los colores de la bandera y representar al país”, afirma.

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Desde entonces, el boliche dejó de ser solo un pasatiempo para convertirse en un proyecto de vida.

Importancia familar

Dante Romero cuenta cómo recibió apoyo tanto de su tío como de sus padres. (Infobae)

Para Dante, el respaldo de su familia ha sido fundamental en su carrera deportiva, destacando el acompañamiento constante de sus papás y tíos, quienes lo han apoyado desde sus primeros torneos, incluso cuando los resultados no llegaban y el proceso de aprendizaje resultaba complicado: “Mis papás han sido muy benevolentes con todo el apoyo”, reconoce.

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Su papá, en particular, suele acompañarlo a las competencias cuando el trabajo lo permite y se mantiene involucrado en el ambiente del boliche..

Los papás y su tío jugaron un papel importante en su vida. (Instagram: dantetwohanded)

Además de la familia, Dante subraya el apoyo recibido por parte de Bowlerama Coyoacán, el boliche donde entrena, que en los últimos tres o cuatro años ha sido clave para su desarrollo. “He sido bastante afortunado con todo el apoyo que he recibido”.

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El manejo de la presión

Dante Romero admite que no el proceso no fue nada sencillo, donde todo fue un aprendizaje y tuvo que aprender a lidiar con la presión. (Infobae)

El manejo de la presión es parte fundamental en el crecimiento de cualquier deportista. Dante recordó que al inicio de su trayectoria, los nervios y la ansiedad eran constantes, sobre todo en los primeros torneos, por lo que hay que ir aprendiendo a manejar las emociones.

Con el tiempo y la experiencia, Dante ha aprendido a convivir con la presión en competencia, la cual no busca eliminar, sino aceptarla y transformarla en concentración: “No se trata de ignorar el ambiente en el que estás, sino de asimilarlo y ejecutarlo”, afirma.

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Para fortalecer esta habilidad, ha trabajado con preparación psicológica enfocada en el alto rendimiento donde reconoce que situaciones como tener que lograr un triple para ganar una medalla, o cerrar un partido decisivo en un mundial, ponen a prueba el control emocional:

“La preparación mental es clave en cualquier deporte, no nada más en el mío”, señala.

La vida universitaria

Dante Romero comparte cómo fue llevar una carrera profesional y competir en el alto rendimiento. (Infobae)

A diferencia de otros deportistas de alto rendimiento, Dante Romero llevó a la par una carrera universitaria, juntando su pasión por la ingeniería y los estudios con practicar boliche al más alto nivel, por lo que comparte cómo ha sido posible esto.

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Dante Romero describe la vida de estudiante atleta como un reto constante de organización y disciplina, donde combinar estudios universitarios con el entrenamiento de alto rendimiento requiere ajustar horarios, planificar cada día y sacrificar actividades sociales:

“Hay veces que eso significa levantarse a las cinco o seis de la mañana para ir al gimnasio, regresar al boliche en la tarde y atender los pendientes académicos en los espacios que quedan”.

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La clave, asegura, está en adelantar tareas y proyectos en cuanto sea posible para liberar tiempo y poder entrenar al máximo nivel:

Dante Romero con la Selección Mexicana. (Instagram: dantetwohanded)

“Siempre trataba de sacar los pendientes desde que los dejaban, ir avanzando lo más que pudiera para que me diera tiempo de entrenar como se debe”, explica.

Sin embargo, reconoce que este estilo de vida implica renunciar a fiestas y eventos, pero considera que los sacrificios valen la pena por las experiencias y oportunidades que ha vivido gracias al deporte:

“Nada en el mundo cambiaría todos los viajes y experiencias que me han tocado vivir”, afirma.

Para él, la organización y la actitud positiva ante el proceso son esenciales para el éxito profesional y deportivo: “No lo veo como algo pesado o aburrido. Al contrario, agradezco tener una vida tan atareada”.

El boliche como deporte en Juegos Centroamericanos

El jugador comparte la emoción que sintió cuando se enteró que el boliche sería parte del programa de los Juegos Centroamericanos. (Instagram: dantetwohanded)

Al comienzo, la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe había excluido al boliche de la competencia, pero posteriormente dieron a conocer que finalmente sí se uniría al programa, por lo que Dante nos comparte cómo se vivieron esos momentos de tensión para saber si podía competir o no:

“Habíamos recibido la noticia de que ya no iban a estar y ese fue un momento bastante triste”, señala. Ante esa decisión, la comunidad de bolichistas organizó un movimiento para exigir su reincorporación, mostrando inconformidad y unión.

El esfuerzo rindió frutos y finalmente el boliche volvió a ser incluido en los Juegos Panamericanos: “Lo regresaron, lo volvieron a poner en el programa, así que bastante feliz”, comparte Dante.

Ahora, además de prepararse para los Juegos Centroamericanos, el equipo mexicano tiene la mirada puesta en los Juegos Panamericanos del próximo año que se llevarán a cabo en Lima.

Dante reconoce que el sueño de muchos es ver al boliche como disciplina olímpica. “Es algo que anhelamos y ojalá suceda más pronto que tarde”, afirma. Mientras tanto, celebra la oportunidad de seguir compitiendo en torneos internacionales y de representar a México en escenarios de alto nivel.