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Andy Ruiz Jr. confirma su regreso al cuadrilátero tras dos años de inactividad

‘The Destroyer’ prepara su esperado regreso al boxeo profesional con un compromiso que marcará su vuelta a la élite

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Andy Ruiz vs Luis Ortiz
(EFE)

El boxeador mexicoestadounidense Andy Ruiz Jr. volverá a subir al cuadrilátero después de dos años de inactividad cuando enfrente al polaco Damian Knyba el próximo 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

El excampeón mundial unificado de los pesos pesados iniciará una nueva etapa de la mano de Eddie Hearn y Matchroom Boxing, con la intención de volver a colocarse entre los principales contendientes de la división.

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Andy Ruiz busca una nueva oportunidad por el título mundial

Infografía sobre Andy Ruiz Jr. con ilustración del boxeador, fechas, iconos de calendario, ring, cinturón, guantes de boxeo, saco de boxeo y logos de transmisión.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A sus 36 años, Ruiz retomará su carrera con la mira puesta en disputar nuevamente un campeonato del mundo.

El pugilista, conocido como “The Destroyer”, se caracteriza por su estilo agresivo, velocidad de manos y alto volumen de golpes, cualidades que lo llevaron a convertirse en el primer campeón mexicano de peso pesado tras derrotar a Anthony Joshua en 2019.

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Andy Ruiz vs Luis Ortiz
(EFE)

Su última presentación fue en agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria frente a Jarrell Miller.

"Voy a estar peleando en Newark, Nueva Jersey, el 4 de septiembre, mi gente. Después de conseguir esta victoria, quiero ir por todos los que tienen los cinturones. El próximo año seremos campeones mundiales por segunda vez“, declaró Ruiz.

Damian Knyba también busca relanzar su carrera

Infografía de Damian Knyba: ilustración de boxeador, texto con datos, estadísticas de su récord, perfil físico, apodo, logos Top Rank, Queensberry e Infobae.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Del otro lado estará Damian Knyba, quien intentará recuperarse después de sufrir la primera derrota de su trayectoria profesional ante el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Agit Kabayel.

Para el polaco, vencer a un rival con el historial de Andy Ruiz representaría un impulso importante para colocarse nuevamente entre la élite de los pesos pesados.

(Especial)
(Especial)

La pelea encabezará la tercera edición de “The Fight”, la serie mensual organizada por TNT Sports y DAZN. El evento será transmitido en Estados Unidos por TNT, truTV y DAZN, mientras que para el resto del mundo podrá seguirse a través de DAZN.

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