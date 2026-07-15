México

Citas médicas IMSS: cómo sacarlas en línea y qué hacer si no hay disponibilidad

Los documentos necesarios para agendar la cita son: CURP, NSS y correo vigentes. Desde la app o la página web, se elige paciente, fecha y horario. También es posible obtener comprobante digital e incluir beneficiarios registrados

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Cartilla IMSS
Antes de iniciar cualquier trámite, el derechohabiente debe tener a la mano su Clave Única de Registro de Población (CURP), su Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal. (FOTOS: IMSS /CUARTOSCURO.COM)

Para sacar una cita médica en el IMSS ya no es obligatorio acudir a la clínica ni hacer filas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite agendar consultas por aplicación móvil, página web, teléfono o ventanilla, con opciones que incluyen turnos nocturnos y atención los fines de semana en casos específicos.

Antes de iniciar cualquier trámite, el derechohabiente debe tener a la mano su Clave Única de Registro de Población (CURP), su Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal. También debe estar dado de alta en su clínica y contar con derechos vigentes ante el instituto, requisito que puede verificarse desde la propia app o en el sitio oficial del IMSS.

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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cuatro medios para programar tu consulta

El IMSS habilita cuatro vías de acceso al servicio de Cita Médica Familiar:

  1. App IMSS Digital, disponible de forma gratuita en App Store y Google Play.
  2. Portal web, en citamedicadigital.imss.gob.mx, accesible desde cualquier dispositivo con internet.
  3. Teléfono, marcando al 800 681 2525, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
  4. Ventanilla presencial en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) asignada.

El servicio digital funciona las 24 horas, los 365 días del año, según información oficial del IMSS.

Paso a paso: cómo agendar por app o por internet

Por el portal web, el procedimiento es equivalente: ingresar CURP, NSS y correo electrónico, resolver el captcha, seleccionar al paciente, elegir fecha y horario disponibles, y confirmar. La cita queda registrada y llega al correo electrónico proporcionado. (Infobae México)
Por el portal web, el procedimiento es equivalente: ingresar CURP, NSS y correo electrónico, resolver el captcha, seleccionar al paciente, elegir fecha y horario disponibles, y confirmar. La cita queda registrada y llega al correo electrónico proporcionado. (Infobae México)

Desde la app IMSS Digital, el proceso es el siguiente: abrir la aplicación, seleccionar “Cita Médica Familiar”, elegir al paciente (titular o beneficiario), revisar el calendario y tocar un día con círculo verde —que indica disponibilidad—, escoger el horario y confirmar. El sistema genera un comprobante que conviene guardar o capturar en pantalla.

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Por el portal web, el procedimiento es equivalente: ingresar CURP, NSS y correo electrónico, resolver el captcha, seleccionar al paciente, elegir fecha y horario disponibles, y confirmar. La cita queda registrada y llega al correo electrónico proporcionado.

En ambos canales, la cita puede ser para el titular o para cualquiera de sus beneficiarios registrados.

Atención sabatina y dominical en las UMTC

Captura de pantalla de la plataforma gob.mx del IMSS para cita médica, muestra campos de CURP, correo electrónico y CAPTCHA, y pasos del trámite
La página web gob.mx del IMSS muestra la interfaz para iniciar el trámite de solicitud de cita médica. (IMSS/Captura de pantalla)

Las Unidades Médicas de Tiempo Completo (UMTC) ofrecen consulta y servicio de farmacia los sábados y domingos en un horario de 07:00 a 22:00 horas. En Yucatán, por ejemplo, operan 17 UMTC activas que también permiten, de ser necesario, la referencia al segundo nivel de atención en hospitales generales.

La línea telefónica 800 681 2525 también atiende en fin de semana y días festivos, de 08:00 a 14:00 horas, para quienes prefieren agendar por teléfono.

Para acceder a una cita sabatina o dominical, los derechohabientes pueden acudir con la asistente médica de su unidad, usar la app IMSS Digital, ingresar al portal de Cita Médica Digital o presentarse de forma espontánea, en cuyo caso serán canalizados conforme a la disponibilidad del servicio.

Qué hacer si no hay citas disponibles

Un dato práctico: la agenda de citas se renueva el primer día de cada mes. Ingresar ese día a primera hora amplía las posibilidades de encontrar espacio. Los lunes por la mañana también suelen liberarse turnos adicionales (IMSS/Captura de pantalla)
Un dato práctico: la agenda de citas se renueva el primer día de cada mes. Ingresar ese día a primera hora amplía las posibilidades de encontrar espacio. Los lunes por la mañana también suelen liberarse turnos adicionales (IMSS/Captura de pantalla)

Si el sistema no muestra fechas u horarios, puede deberse a saturación en la UMF, alta demanda, datos incorrectos o derechos no vigentes. En ese caso, el IMSS recomienda verificar que la información personal esté correcta y que la vigencia de derechos esté activa.

Un dato práctico: la agenda de citas se renueva el primer día de cada mes. Ingresar ese día a primera hora amplía las posibilidades de encontrar espacio. Los lunes por la mañana también suelen liberarse turnos adicionales.

Si el problema persiste, las opciones son:

Intentar desde otro canal (app, web o teléfono).

Acudir a la UMF para pedir orientación presencial.

Llamar al 800 623 2323, opción 6, para presentar una queja formal ante Atención al Derechohabiente.

Reportar el caso en el portal recetacompleta.gob.mx o marcar al 079.

Recurrir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) al 800 711 0658 si se considera que se vulneran derechos del paciente.

Cambiar, cancelar y atención sin cita

Una mujer con gafas y cabello rubio, vestida con un blazer gris, se cubre la boca con la mano en señal de sorpresa frente a su laptop en una oficina, con el logo del IMSS en una pantalla adyacente.
Si se necesita cancelar, el IMSS solicita hacerlo con al menos 24 horas de anticipación para liberar el espacio a otro derechohabiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reprogramar una cita, basta con ingresar nuevamente al portal o la app con CURP y NSS, localizar la cita vigente, seleccionar la opción de cambio de fecha u horario y confirmar. Por teléfono, se puede gestionar el cambio llamando al 800 681 2525 con el número de cita original a la mano.

Si se necesita cancelar, el IMSS solicita hacerlo con al menos 24 horas de anticipación para liberar el espacio a otro derechohabiente.

En situaciones de urgencia o riesgo para la vida, el IMSS atiende sin cita previa las 24 horas en sus hospitales y unidades con área de urgencias. Algunos módulos de orientación al derechohabiente también resuelven dudas rápidas o canalizan trámites sin necesidad de cita formal, en el horario general de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

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