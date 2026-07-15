Citas médicas IMSS: cómo sacarlas en línea y qué hacer si no hay disponibilidad

Antes de iniciar cualquier trámite, el derechohabiente debe tener a la mano su Clave Única de Registro de Población (CURP), su Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal. (FOTOS: IMSS /CUARTOSCURO.COM)

Para sacar una cita médica en el IMSS ya no es obligatorio acudir a la clínica ni hacer filas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite agendar consultas por aplicación móvil, página web, teléfono o ventanilla, con opciones que incluyen turnos nocturnos y atención los fines de semana en casos específicos.

Antes de iniciar cualquier trámite, el derechohabiente debe tener a la mano su Clave Única de Registro de Población (CURP), su Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal. También debe estar dado de alta en su clínica y contar con derechos vigentes ante el instituto, requisito que puede verificarse desde la propia app o en el sitio oficial del IMSS.

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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cuatro medios para programar tu consulta

El IMSS habilita cuatro vías de acceso al servicio de Cita Médica Familiar:

App IMSS Digital, disponible de forma gratuita en App Store y Google Play. Portal web, en citamedicadigital.imss.gob.mx, accesible desde cualquier dispositivo con internet. Teléfono, marcando al 800 681 2525, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Ventanilla presencial en la en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) asignada.

El servicio digital funciona las 24 horas, los 365 días del año, según información oficial del IMSS.

Paso a paso: cómo agendar por app o por internet

Por el portal web, el procedimiento es equivalente: ingresar CURP, NSS y correo electrónico, resolver el captcha, seleccionar al paciente, elegir fecha y horario disponibles, y confirmar. La cita queda registrada y llega al correo electrónico proporcionado. (Infobae México)

Desde la app IMSS Digital, el proceso es el siguiente: abrir la aplicación, seleccionar “Cita Médica Familiar”, elegir al paciente (titular o beneficiario), revisar el calendario y tocar un día con círculo verde —que indica disponibilidad—, escoger el horario y confirmar. El sistema genera un comprobante que conviene guardar o capturar en pantalla.

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Por el portal web, el procedimiento es equivalente: ingresar CURP, NSS y correo electrónico, resolver el captcha, seleccionar al paciente, elegir fecha y horario disponibles, y confirmar. La cita queda registrada y llega al correo electrónico proporcionado.

En ambos canales, la cita puede ser para el titular o para cualquiera de sus beneficiarios registrados.

Atención sabatina y dominical en las UMTC

La página web gob.mx del IMSS muestra la interfaz para iniciar el trámite de solicitud de cita médica. (IMSS/Captura de pantalla)

Las Unidades Médicas de Tiempo Completo (UMTC) ofrecen consulta y servicio de farmacia los sábados y domingos en un horario de 07:00 a 22:00 horas. En Yucatán, por ejemplo, operan 17 UMTC activas que también permiten, de ser necesario, la referencia al segundo nivel de atención en hospitales generales.

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La línea telefónica 800 681 2525 también atiende en fin de semana y días festivos, de 08:00 a 14:00 horas, para quienes prefieren agendar por teléfono.

Para acceder a una cita sabatina o dominical, los derechohabientes pueden acudir con la asistente médica de su unidad, usar la app IMSS Digital, ingresar al portal de Cita Médica Digital o presentarse de forma espontánea, en cuyo caso serán canalizados conforme a la disponibilidad del servicio.

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Qué hacer si no hay citas disponibles

Un dato práctico: la agenda de citas se renueva el primer día de cada mes. Ingresar ese día a primera hora amplía las posibilidades de encontrar espacio. Los lunes por la mañana también suelen liberarse turnos adicionales (IMSS/Captura de pantalla)

Si el sistema no muestra fechas u horarios, puede deberse a saturación en la UMF, alta demanda, datos incorrectos o derechos no vigentes. En ese caso, el IMSS recomienda verificar que la información personal esté correcta y que la vigencia de derechos esté activa.

Un dato práctico: la agenda de citas se renueva el primer día de cada mes. Ingresar ese día a primera hora amplía las posibilidades de encontrar espacio. Los lunes por la mañana también suelen liberarse turnos adicionales.

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Si el problema persiste, las opciones son:

Intentar desde otro canal (app, web o teléfono).

Acudir a la UMF para pedir orientación presencial.

Llamar al 800 623 2323, opción 6, para presentar una queja formal ante Atención al Derechohabiente.

Reportar el caso en el portal recetacompleta.gob.mx o marcar al 079.

Recurrir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) al 800 711 0658 si se considera que se vulneran derechos del paciente.

Cambiar, cancelar y atención sin cita

Si se necesita cancelar, el IMSS solicita hacerlo con al menos 24 horas de anticipación para liberar el espacio a otro derechohabiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reprogramar una cita, basta con ingresar nuevamente al portal o la app con CURP y NSS, localizar la cita vigente, seleccionar la opción de cambio de fecha u horario y confirmar. Por teléfono, se puede gestionar el cambio llamando al 800 681 2525 con el número de cita original a la mano.

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Si se necesita cancelar, el IMSS solicita hacerlo con al menos 24 horas de anticipación para liberar el espacio a otro derechohabiente.

En situaciones de urgencia o riesgo para la vida, el IMSS atiende sin cita previa las 24 horas en sus hospitales y unidades con área de urgencias. Algunos módulos de orientación al derechohabiente también resuelven dudas rápidas o canalizan trámites sin necesidad de cita formal, en el horario general de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

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