México

Christian Nodal en la Feria de Huamantla 2026: precios, zonas y dónde comprar boletos para el concierto del 2 de agosto

Los accesos al concierto del 2 de agosto están divididos en Gradas, General, VIP y Platinum; conoce detalles sobre los puntos de venta y los horarios donde puedes adquirir tus entradas en el municipio

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Póster con la silueta de un hombre con sombrero, un círculo naranja, bordes florales y verdes, y logos de la Feria de Huamantla.
El cantante sonorense se presentará un día después de la apertura oficial de los conciertos, que estará a cargo de Ricardo Montaner el 1 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian Nodal llegará al Foro Latido Huamantla el domingo 2 de agosto como uno de los platos fuertes de la edición 152 de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia, en Tlaxcala. Los boletos ya están a la venta con precios que van de $200 a $1,200 pesos, según la zona elegida.

El cantante sonorense se presentará un día después de la apertura oficial de los conciertos, que estará a cargo de Ricardo Montaner el 1 de agosto.

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Video de presentación de la Feria de Huamantla. (Facebook)

Boletos para ver a Nodal en Huamantla: precios por zona

Cartel verde de la Feria Huamantla y Foro Latido. Muestra catorce fotos de cantantes con sus nombres y fechas de presentación para agosto
Programación musical del Foro Latido de la Feria de Huamantla, México, durante el mes de agosto, detallando los artistas y sus fechas de presentación. (Feria De Huamantla 2026)

Las entradas para el concierto del 2 de agosto están disponibles en cuatro categorías dentro del Foro Latido Huamantla:

Gradas: $200 pesos

General: $250 pesos

VIP: $800 pesos

Platinum: $1,200 pesos

Los boletos se consiguen en línea a través de laferiadehuamantla2026.com, y de forma presencial en tres puntos dentro del municipio: la Presidencia Municipal (frente al Parque Juárez, de 9:00 a 17:00 horas), el Perro Café y el Hotel Centenario (ambos de 9:00 a 20:00 horas) , aunque cabe mencionar que algunas localidades ya están agotadas según la página oficial del evento, conviene consultar disponibilidad.

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La feria que cumple 152 años

La Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla se extiende del 31 de julio al 31 de agosto. El evento rinde homenaje a la Virgen de la Caridad y combina tradiciones religiosas con expresiones culturales, gastronómicas y artísticas.

Además de Nodal, la cartelera del Foro Latido Huamantla incluye a Gabito Ballesteros (8 de agosto), Juanes con Tren a Marte (15 de agosto), Duelo (16 de agosto), Luis Ángel “El Flaco” (21 de agosto), El Mimoso (22 de agosto), José Madero (28 de agosto) y Los Ángeles Azules (29 de agosto), entre otros.

El show de Juanes, enmarcado en el Festival de Paellas, maneja una estructura de precios diferente: desde $2,000 hasta $3,000 pesos.

Qué canciones podría cantar Nodal en Huamantla

Nodal llega a Tlaxcala en plena gira Pa’l Cora, con la que ha recorrido los escenarios más grandes del país tras el lanzamiento de su disco Bandera Blanca.

En sus presentaciones recientes en Puebla, la Arena Monterrey y la Plaza de Toros México, el repertorio arrancó con:

“No te contaron mal” y repasó éxitos como “Se me olvidó”, “Pa’ olvidarme de ella”, “Probablemente”, “La sinvergüenza”, “Botella tras botella”, “El amigo” y “La mitad”.

Los conciertos también incluyeron covers de “Como la flor”, “El Rey” y “Vete ya”, además del dueto “Dime cómo quieres” junto a Ángela Aguilar, quien acompañó al cantante en dos noches en la Plaza de Toros de la Ciudad de México donde la pareja rindió tributo a íconos como José Alfredo Jiménez y Selena Quintanilla.

Nodal llega a Huamantla con una gira de sold outs

Christian Nodal -México- 22 marzo
El 29 de mayo, el cantante agotó la Plaza de Toros La Monumental de la Ciudad de México ante más de 40 mil personas, en una noche que también sirvió como celebración del lanzamiento de su disco Bandera Blanca (YT/Christian Nodal)

La presentación en Tlaxcala forma parte del Pa’l Cora Tour 2026, con el que Nodal ha recorrido México, Chile y otras plazas de Latinoamérica desde abril.

El 29 de mayo, el cantante agotó la Plaza de Toros La Monumental de la Ciudad de México ante más de 40 mil personas, en una noche que también sirvió como celebración del lanzamiento de su disco Bandera Blanca. La promotora difundió imágenes del artista con un boleto gigante con la leyenda “Sold Out”.

El 13 de junio repitió lleno total en la Arena Monterrey, donde acumula siete presentaciones entre 2019 y 2026 con más de 90 mil asistentes en total. El recinto reconoció al sonorense con su nombre grabado de forma permanente junto al de otros artistas que han dejado marca en el inmueble.

El 28 de junio cerró la Feria Patronal de Cuautlancingo, en Puebla, ante un público proyectado de más de 60 mil personas a lo largo de la semana. Fue su primer concierto efectivo en ese estado tras dos cancelaciones previas.

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