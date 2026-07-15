Trump defiende las detenciones de ICE mientras México acelera demandas penales por la muerte de connacionales

El presidente de Estados Unidos revirtió en menos de 24 horas la pausa que su propio gobierno había ordenado en las paradas de tráfico de ICE, la misma herramienta que ha dejado al menos dos muertos en las últimas semanas, entre ellos un ciudadano mexicano. La decisión llega justo cuando México intensifica una ofensiva legal sin precedentes contra Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia migratoria.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la cancillería acudirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales para exigir indagatorias y garantías, tras una serie de fallecimientos en operativos migratorios

El mensaje que revirtió la pausa

A través de Truth Social, Trump defendió el trabajo de los agentes de ICE y sostuvo que la delincuencia ha bajado a niveles no vistos en décadas en Estados Unidos. Atribuyó ese resultado al retiro de personas que, según él, ingresaron al país “sin control ni verificación” durante el gobierno de Joe Biden, cifra que ubicó en 25 millones. El presidente calificó las paradas de tráfico como una de las herramientas más efectivas de ICE y advirtió que suspenderlas equivaldría a “hacerle el juego a los delincuentes”.

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Donald Trump publica un mensaje en Truth Social acerca de la disminución de la delincuencia y la política migratoria en Estados Unidos (Truth Social )

De las notas diplomáticas a las demandas penales

Mientras Trump defendía la práctica, el gobierno mexicano avanzaba en la dirección contraria. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “homicidios” las muertes de mexicanos bajo custodia o en operativos de ICE y anunció que México dejará atrás la vía exclusivamente diplomática. El canciller Roberto Velasco confirmó que la Cancillería, con apoyo de la Fiscalía General de la República, presentará denuncias penales y demandas civiles ante autoridades estadounidenses, además de acciones contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria.

La estrategia mexicana no se detiene ahí. La Cancillería también elevó el caso a la ONU, solicitando que el organismo emita recomendaciones y lo turne a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Además, comenzó a enviar cartas de cese y desistimiento a los centros de detención implicados en fallecimientos de mexicanos, comenzando por el centro de Adelanto, California.

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La SRE informa que, tras meses de gestiones diplomáticas, inicia una nueva etapa al llevar el caso a tribunales en Estados Unidos mediante vías civil y penal por decesos relacionados con detenciones

El caso que encendió la tensión

El detonante más reciente fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un albañil mexicano de 52 años con 35 años viviendo en Estados Unidos y padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses. Fue baleado por un agente de ICE durante un operativo en Houston el 7 de julio. Su caso se suma a otras 16 muertes documentadas por la cancillería mexicana, entre custodias en centros de detención y operativos directos.

Sheinbaum explicó que el canciller Velasco sostuvo comunicación directa con el embajador estadounidense en México antes del anuncio, y que este se mostró “muy perceptivo” ante la preocupación mexicana por presuntas violaciones a los derechos humanos.

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Una relación bilateral bajo presión

La ofensiva legal mexicana coincide con un giro más agresivo de Trump en materia migratoria, justo después de que su propia administración pausó —y horas más tarde reactivó— las paradas de tráfico tras los tiroteos en Maine y Houston. El contraste marca un nuevo punto de fricción entre ambos gobiernos, en momentos en que Washington y la Ciudad de México ya enfrentan tensiones por seguridad, cárteles y comercio.