Procesan a traficante de mercurio en Querétaro: fue hallado con casi 500 kg de este mineral

El tráfico ilegal de mercurio constituye un delito federal debido a los daños que puede causar en los ecosistemas y la salud humana. - Crédito Captura Sue Cunningham/Actualidad Ambiental

Un Juez de Control vinculó a proceso a un hombre detenido en Querétaro que en 2025 fue hallado con 497.8 kilogramos de mercurio, sustancia considerada peligrosa para el medio ambiente. En aquel momento se realizó un aseguramiento y el pasado 8 de julio finalmente fue sentenciado, de acuerdo a información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Policía Estatal detuvieron a una persona que transportaba 497.8 kilogramos de mercurio en una camioneta tipo pick-up. El mineral iba distribuido en 18 contenedores metálicos sin las medidas de seguridad exigidas por la normatividad federal para el manejo de sustancias peligrosas. Según las autoridades ambientales, el traslado irregular de este material representaba un riesgo directo para la salud pública y el ambiente.

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La integración de la carpeta de investigación se apoyó en informes técnicos y dictámenes elaborados por personal de la Profepa en Querétaro, quienes acreditaron la peligrosidad del mercurio incautado. El dictamen fue clave para que el juez dictara auto de vinculación a proceso por el probable delito previsto en el artículo 414 del Código Penal Federal. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence el 8 de septiembre de este año.

(Profepa)

El tráfico de mercurio y su impacto ambiental

El tráfico ilegal de mercurio constituye un delito federal debido a los daños que puede causar en los ecosistemas y la salud humana. La Profepa informó que la acción forma parte de una estrategia de vigilancia y persecución de delitos ambientales, en coordinación con la FGR. El objetivo es evitar que sustancias de alta toxicidad lleguen a manos de traficantes o sean utilizadas en actividades ilícitas, como la minería ilegal o la elaboración de productos prohibidos.

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Una investigación de la organización Environmental Investigation Agency en 2025 documenta que desde México opera una red transnacional que ha enviado al menos 200 toneladas de mercurio en seis años hacia Perú, Bolivia y Colombia. De acuerdo con el informe, la extracción inicia en minas artesanales de Querétaro, donde se localiza una de las mayores reservas mundiales de este metal, para luego ser enviado clandestinamente a la Amazonía.

El reporte Traficantes no dejan piedra sin levantar detalla que los traficantes usan maniobras para ocultar el mercurio entre grava y material de construcción, lo que dificulta su detección en los controles aduaneros. El mercurio es utilizado por la minería artesanal de oro para separar las partículas del mineral, pero su manipulación libera vapores tóxicos imposibles de eliminar del aire, agua y suelo.

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En ese contexto, el imputado enfrentará un proceso penal bajo los cargos de delitos contra el medio ambiente. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, lo que permitirá a la FGR y a la Profepa recabar más pruebas y determinar la posible existencia de una red dedicada al tráfico de mercurio en la región.