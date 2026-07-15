México

Procesan a traficante de mercurio en Querétaro: fue hallado con casi 500 kg de este mineral

El tráfico ilegal de mercurio constituye un delito federal debido a los daños que puede causar en los ecosistemas y la salud humana

Guardar
Google icon
Mano con mercurio
El tráfico ilegal de mercurio constituye un delito federal debido a los daños que puede causar en los ecosistemas y la salud humana. - Crédito Captura Sue Cunningham/Actualidad Ambiental

Un Juez de Control vinculó a proceso a un hombre detenido en Querétaro que en 2025 fue hallado con 497.8 kilogramos de mercurio, sustancia considerada peligrosa para el medio ambiente. En aquel momento se realizó un aseguramiento y el pasado 8 de julio finalmente fue sentenciado, de acuerdo a información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Policía Estatal detuvieron a una persona que transportaba 497.8 kilogramos de mercurio en una camioneta tipo pick-up. El mineral iba distribuido en 18 contenedores metálicos sin las medidas de seguridad exigidas por la normatividad federal para el manejo de sustancias peligrosas. Según las autoridades ambientales, el traslado irregular de este material representaba un riesgo directo para la salud pública y el ambiente.

PUBLICIDAD

La integración de la carpeta de investigación se apoyó en informes técnicos y dictámenes elaborados por personal de la Profepa en Querétaro, quienes acreditaron la peligrosidad del mercurio incautado. El dictamen fue clave para que el juez dictara auto de vinculación a proceso por el probable delito previsto en el artículo 414 del Código Penal Federal. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence el 8 de septiembre de este año.

(Profepa)
(Profepa)

El tráfico de mercurio y su impacto ambiental

El tráfico ilegal de mercurio constituye un delito federal debido a los daños que puede causar en los ecosistemas y la salud humana. La Profepa informó que la acción forma parte de una estrategia de vigilancia y persecución de delitos ambientales, en coordinación con la FGR. El objetivo es evitar que sustancias de alta toxicidad lleguen a manos de traficantes o sean utilizadas en actividades ilícitas, como la minería ilegal o la elaboración de productos prohibidos.

PUBLICIDAD

Una investigación de la organización Environmental Investigation Agency en 2025 documenta que desde México opera una red transnacional que ha enviado al menos 200 toneladas de mercurio en seis años hacia Perú, Bolivia y Colombia. De acuerdo con el informe, la extracción inicia en minas artesanales de Querétaro, donde se localiza una de las mayores reservas mundiales de este metal, para luego ser enviado clandestinamente a la Amazonía.

El reporte Traficantes no dejan piedra sin levantar detalla que los traficantes usan maniobras para ocultar el mercurio entre grava y material de construcción, lo que dificulta su detección en los controles aduaneros. El mercurio es utilizado por la minería artesanal de oro para separar las partículas del mineral, pero su manipulación libera vapores tóxicos imposibles de eliminar del aire, agua y suelo.

En ese contexto, el imputado enfrentará un proceso penal bajo los cargos de delitos contra el medio ambiente. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, lo que permitirá a la FGR y a la Profepa recabar más pruebas y determinar la posible existencia de una red dedicada al tráfico de mercurio en la región.

Temas Relacionados

ProfepaQuerétarotráficoMedio Ambientemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

María Felicia Jiménez afirma que no ha perdonado a extitular de Pemex por violencia familiar: busca que funcionario vea a su hijo

La esposa del extitular de Pemex indicó que no ha recibido el acuerdo de reparación del daño

María Felicia Jiménez afirma que no ha perdonado a extitular de Pemex por violencia familiar: busca que funcionario vea a su hijo

Crunchyroll sube de precio en México: ¿Cuánto deberás pagar ahora si quieres comprar figuras?

Esta plataforma de streaming destaca por ofrecer un amplio catálogo de de series y películas de anime

Crunchyroll sube de precio en México: ¿Cuánto deberás pagar ahora si quieres comprar figuras?

Que haya una mujer presidenta ayudó a que disminuyan los casos de feminicidio en México, afirma Sheinbaum

La presidenta afirmó que el delito disminuyó aproximadamente 38% desde el 2021

Que haya una mujer presidenta ayudó a que disminuyan los casos de feminicidio en México, afirma Sheinbaum

Adolescente de 14 años murió al caer de un edificio en Tlalnepantla, Edomex

La menor habría caído desde el cuarto piso del edificio Samuel Ramos, sobre la calle Cazadores, desde una altura de al menos 8 metros, donde vivía con su madre, abuela y hermana, que habían salido a trabajar

Adolescente de 14 años murió al caer de un edificio en Tlalnepantla, Edomex

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: trabajadores bloquean Fray Servando y Bolívar

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: trabajadores bloquean Fray Servando y Bolívar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad investiga ataque de regidora en Tecate: confirma que funcionaria y su hija fueron trasladadas a un hospital de EEUU

Gabinete de Seguridad investiga ataque de regidora en Tecate: confirma que funcionaria y su hija fueron trasladadas a un hospital de EEUU

Extorsión en BCS creció 95% en los primeros meses de 2026: de 24 víctimas a 92 en solo dos años

Golpe al Cártel de Sinaloa: desmantelan tres centros de producción de metanfetamina en Cosalá

Encuentran un cuerpo en BC Sur e investigan si se trata de Carlos Beltrán, funcionario acusado de nexos con Los Chapitos

Sheinbaum defiende la entrega de “El Jando” a EEUU bajo la Ley de Seguridad Nacional: “El Gabinete de Seguridad evaluó los riesgos”

ENTRETENIMIENTO

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a salas de la Cineteca Nacional México

Masad Altamimi y Melissa Navarro: los momentos más polémicos de su romance en redes

“El que envenena y la que se ríe”: ex conductores de Ventaneando destrozan a Pedro Sola y Pati Chapoy

Maryfer Centeno asegura que Interpol busca a Marianne Gonzaga; ella lo niega y amenaza con acción legal

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados

DEPORTES

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

La Liga MX revela la convocatoria para el All-Star Game 2026 frente a la MLS

Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Pumas vs Pachuca: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1 de la Liga Mx

América en el Apertura 2026 de la Liga MX: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario