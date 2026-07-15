Que haya una mujer presidenta ayudó a que disminuyan los casos de feminicidio en México, afirma Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que el feminicidio en México diminuyó. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el delito de feminicidio en México ha disminuído desde el 2021, debido a diversos factores sociales, entre ellos, que por primera vez una mujer es la titular del Poder Ejecutivo Federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la presidenta explicó que el promedio diario de víctimas de feminicidio ha bajado 38% desde 2021.

En este sentido, también atribuyó la reducción tanto al trabajo de las fiscalías para combatir la impunidad como a los cambios culturales a favor de la igualdad y en contra del machismo, así como al movimiento feminista.

PUBLICIDAD

“Hay una disminución del 2021 a la fecha y tiene que ver con muchos temas. Uno, muchas fiscalías que actúan para acabar con la impunidad en el caso de feminicidio, pero tiene que ver también con una cultura que se va promoviendo de igualdad.

“Si se promueve una cultura de discriminación, de machismo, pues hay cada vez más discriminación contra las mujeres, que se puede llegar a traducir en el peor de los delitos, que es el feminicidio contra una mujer. Entonces, todo lo que ha ocurrido, que haya una mujer presidenta ayuda. Y también el movimiento de las mujeres. (...) Todo ayuda en la sociedad a disminuir la violencia contra las mujeres”, dijo en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

A esto, según la mandataria, se sumará la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, iniciativa que firmó hoy y envió al Congreso de la Unión para su análisis y discusión.

“Y ahora esta ley va a ayudar más, porque va a ser el mismo esquema de investigación y de sanción que haya en todo el país. Y eso es muy, muy importante. (La homologación)”, concluyó.

PUBLICIDAD

Esta mañana, Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar los procesos de investigación y sanciones en todo México.

La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y define diez causales, entre ellas violencia sexual, antecedentes de violencia, prejuicios o asimetría de poder.

PUBLICIDAD

Propone una pena de 50 a 70 años de prisión e incluye 19 agravantes, como cuando la víctima es menor, embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si es atacada con ácido.

Además, contempla sanciones como la pérdida de derechos sucesorios y de la patria potestad, e inhabilitación para funcionarios públicos.

El delito, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles y no habrá beneficios como libertad condicionada ni amnistía. Asimismo, exige que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio y mandata protocolos nacionales con perspectiva de género.

PUBLICIDAD

Se prioriza la reparación integral y el bienestar de víctimas indirectas, y se prevén registros nacionales, campañas de prevención y protección para sobrevivientes. El enfoque es garantizar acceso a la verdad, justicia y atención integral a víctimas en todo el país.

Feminicidios en México

Durante mayo de 2026, México registró el asesinato de 59 mujeres, sumando un total de 267 feminicidios en lo que va del año, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

PUBLICIDAD

Cuatro entidades concentran el 34.5% de estos casos: Sinaloa con 34 víctimas, Ciudad de México con 20, Estado de México también con 20 y Chiapas con 18. La capital del país avanzó del cuarto al segundo lugar nacional en incidencia, lo que representa un retroceso en materia de seguridad para las mujeres.

Entre los estados con menor número de feminicidios están Aguascalientes, Colima, Campeche, Hidalgo y Tlaxcala, cada uno con dos casos, mientras que Coahuila y Nayarit reportan un caso respectivamente.

PUBLICIDAD

Según el informe, el 82% de las víctimas son mujeres mayores de 18 años, aunque también hay menores y casos donde la edad no se precisa.

El 36.5% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios, destacando Culiacán (Sinaloa) con 24 casos y Reynosa (Tamaulipas) con 9.

Además, el informe señala 658 homicidios dolosos de mujeres en el mismo periodo, con Guanajuato a la cabeza (88 casos), y 1,251 homicidios culposos, concentrándose un tercio en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

PUBLICIDAD

Estos datos reflejan la persistencia del problema de la violencia de género en distintas regiones del país y evidencian un repunte preocupante en la Ciudad de México.