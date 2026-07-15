¿Dónde está el Cristo de la Paz? La histórica imagen que acompaña al Ejército Mexicano desde hace más de 100 años

El Cristo de la Paz fue tallado en cedro rojo por artesanos poblanos y es considerado el principal símbolo religioso del Ejército Mexicano.. (X @ArquidiocesisMx)

Durante más de un siglo, una monumental imagen de Jesucristo crucificado, tallada en cedro rojo, ha sido considerada un símbolo de fe, esperanza y consuelo para miles de integrantes del Ejército Mexicano. Se trata del Cristo de la Paz, una escultura que ocupa el altar principal de la Capellanía Militar de la Ciudad de México y que recientemente volvió a llamar la atención luego de que la Arquidiócesis Primada de México compartiera parte de su historia en redes sociales.

La publicación destacó que esta imagen ha acompañado espiritualmente a generaciones de militares y recordó que se trata de una de las esculturas religiosas más imponentes que existen dentro de un recinto castrense en el país.

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Además de su valor artístico, el Cristo de la Paz forma parte de la historia de la relación entre la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas mexicanas, instituciones que durante décadas han mantenido un vínculo a través de la Pastoral Castrense.

Una escultura monumental elaborada por artesanos poblanos

El Cristo de la Paz fue elaborado por artesanos del estado de Puebla, quienes tallaron la imagen en una sola pieza de cedro rojo, una madera reconocida por su resistencia y durabilidad.

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La escultura mide 4.32 metros de altura y 3.25 metros de ancho, mientras que la cruz alcanza aproximadamente 7 metros de alto, dimensiones que la convierten en uno de los crucifijos de mayor tamaño que alberga un templo en México.

La monumental escultura mide más de cuatro metros de altura y preside la Capellanía Militar de la Ciudad de México. (X @ArquidiocesisMx)

Según la Arquidiócesis, la imagen fue trasladada cuidadosamente desde Puebla hasta la Ciudad de México y actualmente domina el interior del templo, de manera que puede apreciarse prácticamente desde cualquier punto del recinto religioso.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donó la imagen a la iglesia, donde con el paso de los años se convirtió en el principal referente espiritual para los miembros del Ejército Nacional.

El origen del templo y su vínculo con el Ejército

La historia del Cristo de la Paz está estrechamente ligada a la Capellanía Militar, cuya misión es brindar atención espiritual a militares en activo, retirados y a sus familias.

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Los antecedentes de este recinto se remontan a 1936, cuando comenzaron los esfuerzos para crear un espacio religioso dedicado al personal de las Fuerzas Armadas. Décadas después se construyó el actual templo, diseñado por el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor de obras emblemáticas como el Museo Nacional de Antropología, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca. La primera piedra del templo fue colocada en 1949 y la iglesia actual tomó forma a inicios de la década de 1980.

El nombre “Cristo de la Paz” no fue elegido al azar. De acuerdo con la Arquidiócesis, surgió como un símbolo de reconciliación después de la Guerra Cristera, con el propósito de fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y el Ejército Mexicano, instituciones que habían quedado distanciadas tras ese conflicto histórico.

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En 2023, especialistas restauraron la imagen centenaria para preservar una de las obras religiosas más emblemáticas de la comunidad castrense. (X @ArquidiocesisMx)

Un lugar de oración para generaciones de militares

Para los integrantes del Ejército Mexicano, la imagen representa mucho más que una obra artística.

La Arquidiócesis explica que el Cristo de la Paz ha sido durante décadas un lugar de refugio, oración y consuelo, al que acuden militares antes de partir a una misión, al regresar de operaciones o para agradecer ascensos y momentos importantes de su carrera.

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El templo también cuenta con vitrales que representan las distintas armas y servicios del Ejército, como la Fuerza Aérea, Infantería, Caballería, Ingenieros, Sanidad Militar y Fuerzas Especiales, reforzando su identidad como el principal recinto religioso de la comunidad castrense en la capital del país. En el exterior destaca además la escultura “Consuelo y Gloria”, conocida entre los militares como el “Soldado Caído”, un monumento de siete toneladas elaborado en talleres militares para rendir homenaje a quienes han servido a México.

Restauración para preservar una imagen centenaria

En 2023, especialistas realizaron una restauración integral del Cristo de la Paz debido a las grietas y al desgaste acumulado por el paso del tiempo.

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Los trabajos incluyeron la limpieza de la madera, la consolidación de fisuras y la aplicación de resinas especiales para fortalecer distintas partes de la escultura. Tras concluir el proceso, la imagen fue bendecida nuevamente durante una ceremonia religiosa organizada en el marco de la consagración del Ejército Mexicano a la Virgen María.

Actualmente, el Cristo de la Paz permanece en la Capellanía Militar, ubicada en Calzada Legaria 861, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, donde continúa siendo uno de los símbolos religiosos más representativos para las Fuerzas Armadas mexicanas y un testimonio de más de cien años de historia, fe y tradición.

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