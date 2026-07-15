México

Buscadoras alertan por posible cementerio clandestino en Miguel Alemán, Tamaulipas: “Los restos salen de la tierra como pidiendo auxilio”

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas encontró siete nuevas fosas en un rancho cercano a la frontera y advierte que el predio podría contener más víctimas; familiares exigen acelerar los procesos de identificación forense

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El colectivo de búsqueda localizó restos humanos, prendas y objetos personales en un rancho de Miguel Alemán donde ya suman 12 fosas clandestinas halladas recientemente.(Crédito: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas)
El colectivo de búsqueda localizó restos humanos, prendas y objetos personales en un rancho de Miguel Alemán donde ya suman 12 fosas clandestinas halladas recientemente.(Crédito: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas)

El hallazgo de siete nuevas fosas clandestinas en un rancho del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, podría representar sólo una parte de “un cementerio de grandes dimensiones”, advirtió el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, luego de que sus integrantes localizaron restos humanos, prendas de vestir y objetos personales durante una jornada de búsqueda.

El predio, ubicado a aproximadamente 300 metros del muro fronterizo y junto a la colonia Nuevo Santander, ya había sido intervenido meses atrás, cuando fueron encontradas otras cinco fosas. Con los nuevos hallazgos, el colectivo contabiliza al menos 12 sitios de inhumación clandestina dentro del mismo terreno.

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Edith González, integrante del colectivo, explicó a Infobae México que la búsqueda se retomó luego de recibir reportes anónimos y llamados de habitantes de la zona, quienes advertían que en el lugar todavía podrían encontrarse más personas sepultadas.

“En ese mismo lugar ya anteriormente se habían sacado aproximadamente como cinco fosas. Ahorita fueron siete más. Estamos hablando de un total de doce”, señaló.

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La buscadora relató que el tamaño del rancho y la vegetación complicaron la ubicación de los puntos donde podrían encontrarse más restos, pero las condiciones del terreno llevaron al colectivo a considerar que la zona podría contener más entierros clandestinos.

“Nos decían: ‘Busquen bien, ahí hay muchos’. Como es un rancho muy grande y con mucha maleza, era complicado ubicar el punto exacto. Pero cuando empezamos a recorrer el área nos dimos cuenta de que había muchos indicios”, explicó.

Una de las osamentas encontradas por el colectivo de búsqueda. (Crédito: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas)
Una de las osamentas encontradas por el colectivo de búsqueda. (Crédito: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas)

El terreno presenta hundimientos que podrían corresponder a más fosas

De acuerdo con Edith González, durante la exploración del predio encontraron restos humanos que comenzaban a quedar expuestos por el desgaste natural del terreno.

“La tierra habla por sí sola, porque los huesitos ya estaban saliéndose de las fosas. Se alcanzaban a ver restos de pies y manos. No es algo que nosotros estemos imaginando, son señales que el mismo lugar nos está dando”, comentó.

La integrante del colectivo detalló que las siete fosas localizadas contenían osamentas completas acompañadas de ropa y pertenencias personales, aunque el paso del tiempo había provocado deterioro en algunos objetos.

“Cuando hablamos de una fosa clandestina nos referimos a un cuerpo completo. Todos estaban completos y con prendas; algunos todavía conservaban collares, zapatos o partes de la ropa. Son elementos que también pueden ayudar en los procesos de identificación”, explicó.

Además de las fosas procesadas, las buscadoras localizaron restos óseos dispersos en la superficie del terreno, por lo que consideran que podrían existir más víctimas aún sin ubicar.

“La tierra habla por sí sola porque los huesitos ya estaban saliéndose de las fosas. Son señales que el propio lugar no está dando", relató Edith González a Infobae México. (Crédito: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas)
“La tierra habla por sí sola porque los huesitos ya estaban saliéndose de las fosas. Son señales que el propio lugar no está dando", relató Edith González a Infobae México. (Crédito: Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas)

González señaló que el predio presenta numerosos hundimientos distribuidos en distintos puntos, una característica que puede aparecer cuando la tierra pierde compactación después de un entierro clandestino.

“Vas caminando por toda esa área y se ven muchísimos hundimientos. Vamos a ir descartando cada uno porque se presume que hay muchísimas fosas. No podemos decir todavía cuántas personas hay, pero sí sabemos que el lugar requiere una búsqueda mucho más amplia”, afirmó.

Ante esta situación, el colectivo adelantó que continuará con recorridos por cuadrantes y solicitará apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para utilizar herramientas como georradares y binomios caninos.

Reconocen trabajo en el levantamiento, pero reclaman rapidez en identificaciones

La integrante del colectivo reconoció que, tras el reporte del hallazgo, personal de la Fiscalía y peritos acudieron al sitio y realizaron el procesamiento de las siete fosas durante la misma jornada.

“Se hizo un muy buen trabajo. Siendo un municipio pequeño, hicieron dos grupos de peritos para trabajar las fosas al mismo tiempo y ese mismo domingo quedaron procesadas. En ese aspecto sí vimos una respuesta rápida”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que el principal problema para las familias comienza después del levantamiento de los restos, debido a los tiempos que tardan los procesos de identificación genética y entrega de información a los familiares.

Como ejemplo, recordó que en las cinco fosas localizadas previamente en ese mismo rancho una integrante del colectivo reconoció prendas que pertenecían a su hermano, aunque hasta ahora no ha recibido los resultados oficiales.

“Las familias no sólo buscan encontrar a sus desaparecidos, también necesitan respuestas. Cuando una madre reconoce una ropa, una identificación o algún objeto, empieza una espera muy dolorosa porque pasan los meses y no hay una confirmación, lamentó.

También mencionó otro hallazgo registrado este año en Miguel Alemán, donde fueron localizadas ocho fosas con nueve cuerpos. En ese caso, aseguró, una madre buscadora identificó a su hijo mediante la ropa y una credencial localizada junto a los restos, pero el cuerpo tampoco había sido entregado.

Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a las autoridades responsables de los servicios periciales para agilizar los procesos.

“Las madres ya pasaron años buscando a sus familiares. Encontrarlos debería ser el inicio de una respuesta, no otra espera más. Lo mínimo que merecen es una identificación y una entrega digna, expresó.

El colectivo continuará con las labores de búsqueda en el rancho de Miguel Alemán, mientras las autoridades mantienen los trabajos periciales para determinar la identidad de las víctimas localizadas y establecer la posible dimensión del sitio.

Fiscalía estatal reconoce rezago en las investigaciones

Luego de este hallazgo por parte del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, el fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, reconoció que la dependencia a su cargo enfrenta un rezago histórico de investigaciones y personal. Sin embargo, aseguró que la fiscalía trabaja en la creación de un área especializada para enfrentar este atraso en las indagatorias.

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