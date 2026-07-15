Adolescente de 14 años murió al caer de un edificio en Tlalnepantla, Edomex

Una adolescente de 14 años murió al caer de un cuarto piso en una unidad habitacional entre las calles Cazadores y Carpintero en la Colonia el Rosario, en Tlanepantla, Estado de México

Una adolescente de 14 años murió al caer de un departamento en Tlalnepantla la mañana de este miércoles, en la Unidad Habitacional El Rosario, y la Fiscalía del Estado de México inició una investigación para determinar las causas del hecho mientras la zona permaneció acordonada.

Los primeros reportes ubicaron la caída cerca de las 7:00 horas. La menor habría caído desde el cuarto piso del edificio Samuel Ramos, sobre la calle Cazadores, desde una altura de al menos 8 metros, por lo que paramédicos ya no pudieron salvarle la vida cuando llegaron al sitio.

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La alcaldía informó que elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana recibieron el reporte del fallecimiento de una menor en la zona limítrofe con la CDMX. Al lugar también llegaron cuerpos de seguridad pública, personal de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de seguridad capitalinos.

En el punto, autoridades entablaron diálogo con una mujer que identificó a la adolescente como su hija. La propia alcaldía indicó que, ante la gravedad del caso, solicitó de manera prioritaria los servicios de emergencia para atender a la víctima.

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La madre y abuela de la joven fueron notificadas casi de inmediato por teléfono por lo que acudieron a su domicilio y encontraron el terrible hallazgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Tras hacer la valoración médica, el personal técnico en urgencias determinó que la joven ya no contaba con signos vitales.

La menor vivía en el mismo conjunto habitacional

De acuerdo con reportes policiacos, la adolescente residía en ese mismo conjunto habitacional junto con su madre, su abuela y una hermana. Vecinos señalaron que solía quedarse sola en el departamento debido a que sus familiares salían a trabajar.

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Ese martes, según esas mismas versiones, sus familiares se encontraban en la vivienda al momento de los hechos. La menor vestía su uniforme escolar cuando ocurrió la caída.

Habitantes de la zona relataron que una vecina activó el botón de emergencia después de escuchar el golpe. Esa alerta movilizó a los servicios de auxilio, aunque cuando los paramédicos llegaron la menor ya había muerto.

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El caso ocurrió el mismo día en que miles de estudiantes concluían el ciclo escolar y recibían documentos de fin de cursos en secundarias y preparatorias. Para muchas familias esa fecha representaba una jornada de celebración; en este caso, quedó marcada por la muerte de una adolescente.

El Ministerio Público quedó a cargo del esclarecimiento

La policía mantuvo asegurado el lugar mientras se notificó a la Fiscalía del Estado de México para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes. La alcaldía precisó que el Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

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Personal ministerial realizó las actuaciones de ley en la unidad habitacional. Después ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para continuar con la indagatoria.

Hasta el momento, las autoridades no habían informado una causa definitiva sobre la caída. La investigación seguía abierta para establecer cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades en caso de que existieran.

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La adolescente de 14 años murió tras caer de un edificio de departamentos en la Unidad Habitacional El Rosario, en Tlalnepantla.

Los reportes iniciales indicaron que la caída habría sido desde el cuarto piso, desde una altura de al menos 8 metros , alrededor de las 7:00 horas.

La Fiscalía del Estado de México y el Ministerio Público quedaron a cargo de las diligencias y del esclarecimiento de las causas del caso.