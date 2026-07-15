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Sheinbaum responde ante acusación de ‘narcogobierno’ en México: “La DEA debería estar dedicada a investigar dentro de su país”

La presidenta considera desafortunada la declaración de Terry Cole y señala que en EEUU hay gran venta, producción y trasiego de metanfetamina, así como otras drogas

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Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Crédito: Cuartoscuro
Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina a los señalamientos que hizo el director de la agencia de seguridad estadounidense, DEA, Terry Cole, respecto a que funcionarios mexicanos los vinculan con los cárteles:

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del titular de la DEA y las calificó de “muy desafortunadas”, “sin sustento” y “sin fundamento”, al sostener que esos señalamientos chocaron con la reducción de 48% en homicidios dolosos que presentó su gobierno como prueba de su estrategia de seguridad.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió que una baja de 48% en ese delito contradecía cualquier acusación sobre presuntos vínculos entre su administración y la delincuencia organizada. Para Sheinbaum, si un gobierno estuviera ligado a un grupo criminal, no podría mostrar una disminución en los asesinatos.

La presidenta también afirmó que el pronunciamiento tuvo una intención política. Incluso señaló que la declaración apareció el mismo día en que su administración informó la caída en los homicidios dolosos, aunque se precisó que los dichos de Terry Cole ocurrieron la noche del lunes, durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo, y no el martes después del informe de seguridad.

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“Me parece una declaración muy desafortunada. Es una declaración política y una declaración sin sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, dijo Sheinbaum ante la prensa.

Sheinbaum sostuvo que la baja en homicidios desmentía cualquier vínculo con el narco

La respuesta de la mandataria se centró en una idea: la reducción de delitos de alto impacto era incompatible con la acusación lanzada desde Estados Unidos. “Si un gobierno está vinculado con un grupo delictivo no puede haber una reducción de los homicidios. Es una contradicción”, expresó.

Con ese argumento, Sheinbaum negó que existiera una relación entre el gobierno mexicano y el narcotráfico. Su postura fue que los resultados en seguridad desmentían por sí mismos ese tipo de afirmaciones.

La presidenta insistió en que el titular de la DEA debía presentar pruebas y no posicionamientos políticos. A su juicio, las declaraciones carecieron de respaldo y por eso las descalificó de manera abierta.

La presidenta pidió a la DEA enfocarse en Estados Unidos

Sheinbaum pidió que la agencia estadounidense concentrara sus esfuerzos en combatir la producción, distribución y consumo de drogas dentro de Estados Unidos. También planteó que debía investigar casos de presunta corrupción al interior de la propia organización.

“Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización y no estar con declaraciones que en realidad es política”, afirmó la mandataria.

En otro momento, reforzó el mismo reclamo con una crítica directa al papel de la agencia fuera de territorio estadounidense. “La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, normalmente dedica su trabajo fuera, debería estar dedicado al trabajo dentro de su país”, señaló.

Sheinbaum reiteró que México mantuvo disposición para colaborar con autoridades de Estados Unidos, pero dejó claro que esa relación debía darse bajo condiciones de respeto mutuo. La presidenta cerró su respuesta con un rechazo total a los dichos del funcionario.

“Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización y a que siga en todo caso colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta”, respondió de forma tajante.

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