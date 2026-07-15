México

Luisito Comunica y Ary Tenorio protagonizan divertida pelea en fiesta de revelación de género

La creadora de contenido Tania L. Vargas celebró la revelación del sexo de su bebé en Monterrey con una dinámica de boxeo muy peculiar, adaptada con humor para la ocasión

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Luisito Comunica y Ary Tenorio en divertido combate de gallos (Tania L Vargas/ Instagram)

Luisito Comunica y su novia Ary Tenorio se disfrazaron de gallo y gallina para revelar el sexo del bebé de su amiga Tania L. Vargas en una celebración que se volvió viral en redes sociales.

La pareja subió a un ring improvisado y protagonizó un combate cómico que culminó con la confirmación de que Vargas espera un niño, mismo que la propia anfitriona anunció con emojis azules en su publicación.

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La fiesta que “ni en sueños con fiebre” imaginó Tania

Dos personas con disfraces de pollo inflables naranjas. Una sostiene un objeto brillante rosado. Reflejo en puerta de vidrio. Escalera de caracol visible
Luisito Comunica encarnó al gallo; Ary Tenorio, a la gallina. La influencer Sandy Coben fungió como árbitro oficial del encuentro, mientras que Diego Arcarcano estuvo a cargo de la cámara y la narración del combate. (Tania L. Vargas/ Instagram)

La creadora de contenido describió así la celebración que sus amigos organizaron para ella: una revelación de género donde el formato de pelea de gallos sustituyó a los globos de confeti y las piñatas de colores.

Luisito Comunica encarnó al gallo; Ary Tenorio, a la gallina. La influencer Sandy Coben fungió como árbitro oficial del encuentro, mientras que Diego Arcarcano estuvo a cargo de la cámara y la narración del combate.

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“Gracias por todo amigos, estuvo increíble todooo. Los amo muchísimo”, escribió Vargas al compartir el video, al que sus seguidores respondieron con mensajes de los propios participantes: “Jajajaja, fue lo máximo. Gracias por dejarnos ser parte”, comentó la cuenta de la pareja.

Tania L. Vargas, la regiomontana detrás de YoSoyLaChaparrita

Dos personas con disfraces de pollo y guantes de boxeo sobre un ring inflable rojo. Una mujer con pompones. Otra mujer sujeta un cartel
Estudió ingeniería industrial antes de volcarse al mundo digital. En enero de 2016 abrió su canal de YouTube YoSoyLaChaparrita, donde comparte testimonios personales, y con el tiempo se consolidó como una de las comunicadoras digitales más reconocidas de México. (Tania L. Vargas/ Instagram)

La festejada es una productora y creadora de contenido audiovisual originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 25 de octubre de 1993.

Estudió ingeniería industrial antes de volcarse al mundo digital. En enero de 2016 abrió su canal de YouTube YoSoyLaChaparrita, donde comparte testimonios personales, y con el tiempo se consolidó como una de las comunicadoras digitales más reconocidas de México.

Entre sus proyectos más ambiciosos figura 301+, una serie periodística en YouTube dedicada a documentar la evolución de la plataforma en el país.

El youtuber que convirtió los viajes en un negocio de millones

Grupo de personas posando alrededor de una mesa de madera con comida, dulces, bebidas, un pastel con globos, platos y decoraciones de fiesta
Inició en YouTube en 2010 con un canal de tutoriales de piano. Dos años después fundó el canal Luisito Comunica, enfocado en videos de viajes y experiencias culturales, que hoy acumula 45 millones de suscriptores y lo posiciona como el tercer canal con más audiencia en México. (Tania L. Vargas/ Instagram)

Luis Arturo Villar Sudek, conocido como Luisito Comunica, nació el 20 de marzo de 1991 en Puebla de Zaragoza. Estudió ciencias de la comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aunque dejó la carrera para dedicarse de lleno a la creación de contenido.

Inició en YouTube en 2010 con un canal de tutoriales de piano. Dos años después fundó el canal Luisito Comunica, enfocado en videos de viajes y experiencias culturales, que hoy acumula 45 millones de suscriptores y lo posiciona como el tercer canal con más audiencia en México.

Su clip más visto, en el que prueba comida callejera en China, supera los 70 millones de reproducciones. Fuera de las plataformas digitales, construyó un portafolio empresarial que incluye la marca de tequila Gran Malo, la operadora móvil PilloFon, la línea de ropa Rey Palomo y varios restaurantes de cocina japonesa en Ciudad de México. Según estimaciones de Celebrity Net Worth, su fortuna ronda los USD 20 millones.

De Miss Anzoátegui a empresaria en Ciudad de México

Arianny Tenorio, conocida en redes como Ary Tenorio, nació en el estado de Anzoátegui, Venezuela, el 7 de febrero de 1995. Inició estudios de ingeniería en petróleo, pero los dejó para competir en Miss Anzoátegui, certamen que ganó.

En 2016 emigró a México con apenas setenta dólares. Trabajó como modelo, edecán y extra en producciones audiovisuales, y apareció en un video musical de J Balvin. Con el tiempo abrió su canal de YouTube y construyó una comunidad de 5.4 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido de moda, humor y estilo de vida.

Nacionalizada mexicana, también compitió en Miss México 2020 representando a la Ciudad de México, aunque se retiró antes del certamen nacional. Hoy dirige su propia marca de accesorios ecoamigables, Glowa, elaborados con materiales mexicanos, y es socia del Irusu Café en Ciudad de México.

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